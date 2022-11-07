日職／從「完全墊底」到明年拼三連霸 歐力士的新課題

中華職棒總冠軍賽還在如火如荼進行中，而早一週結束的日本一決賽，已經產生了年度總冠軍，歐力士上週在大阪舉辦封王遊行，共吸引30萬人上街同歡，慶祝隊史相隔26年的總冠軍榮耀。

歐力士第5度奪得日本第一，並且是2005年與近鐵猛牛合併成「歐力士猛牛」之後的首冠，隊史前次奪冠已經要回溯到鈴木一朗完成太平洋聯盟年度MVP三連霸的1996年。不僅奪冠年份久遠，這幾年的歐力士低迷慘狀更是讓這一冠彌足珍貴。

1996年奪冠之後，洋聯變成西武二連霸強權的年代，不過1997-1999年歐力士都還能維持在A級。然而2000年之後連續8年掉入B級，中間還歷經與近鐵猛牛隊的合併，直到2008年才在代理監督大石大二郎的帶領之下重返A級。不過這僅僅只是曇花一現的景象，在2021年-2022年完成二連霸之前，這段期間歐力士也只在2008、2014這兩年打進過A級，其餘19年都是B級球隊，無疑是近20年來洋聯最差的球隊。

這當中最屈辱的一年莫過於2016年球季，這一年的歐力士竟然寫下熱身賽、交流戰、一軍例行賽、二軍例行賽都是最後一名的「完全墊底」，日本職棒史上第一次的不名譽紀錄。

中間歐力士換監督的頻率相當高，而且不乏季中換人。卻能在經過幾年的生聚教訓之後大翻身，關鍵在投手群的蛻變。去年團隊防禦率3.31、今年2.84都居洋聯第二，系列賽首戰「四冠王」山本由伸受傷之後，更讓人看見歐力士團隊投手戰力的深度。

總冠軍賽關鍵時刻挺身而出的強力後援宇田川優希、山崎颯一郎之外，例行賽阿部翔太、近藤大亮、本田仁海等本土年輕投手都有亮眼的表現。大家還記得幾年前歐力士的兩大看板投手嗎？金子千尋、西勇輝，加上2012年第一指名的左投松葉貴大陸續轉隊，王牌中繼平野佳壽也赴美發展，歐力士歷經過人才的流失，但也靠自己培養出新世代的年輕強投，為球隊新的霸業打下雄厚基礎。

不過另一方面，本季歐力士團隊總得分490分只比西武的464分、墊底日本火腿隊的463分稍高，全壘打數89支更是全聯盟最少，攻擊力並不強。這與拉維洛（Rangel Ravelo）、麥卡西（Joe McCarthy）、瓦雷拉（Breyvic Valera）等幾名洋將不濟事有很大的關係，3人合計只貢獻6支全壘打。

中嶋聰監督（右）與主砲吉田正尚（左）聯手為歐力士奪下日本一，這對師徒明年還能繼續攜手合作嗎？ 擷圖自歐力士球團官方推特

今年能夠在球季最終戰逆轉完成連霸，並且奪下日本一，中嶋聰監督的知人善任以及調度功力居首功。他在2020年年季中臨危受命，8月底從二軍監督直升接替西村德文之後，帶兵表現就有目共睹，今年帶隊完成二連霸，終結了歐力士在2000年之後「短命政權」以及監督人事不斷更迭的鬧劇。在隊史的成就已經直追上一次領軍完成連霸、生涯累積988勝的仰木彬監督。

展望明年球季，歐力士想拼三連霸，首先攻擊力必須要提升，尤其是這幾年失敗的洋砲補強必想辦法解決。另外就要看能否網羅FA自由球員市場上的森友哉、近藤健介兩名強力左打，他們將是增強打擊火力的合適人選。另外，當然就是表達希望透過入札向大聯盟挑戰的主砲吉田正尚，他的動向也緊緊牽動歐力士猛牛隊的未來。