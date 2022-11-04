轉隊轉出新人生 三大驚奇球員開季脫胎換骨

球季開打至今，各隊約進行了八到十場不等的例行賽。有趣的是幾支邁向重建之路的球隊如馬刺、爵士都打出令人相當驚艷的戰力。 單就球員而言，見識了個人身價被低估或走出傷勢與轉隊前低潮的球員，他們的開季表現都證明了身手不只可以在這聯盟生存，甚至還對新球隊很有價值，更是打出讓前東家看了後悔也不來及的影響力。

歐錦賽化身芬蘭戰神 馬卡南將影響力帶到爵士

馬卡南過去5年在公牛和騎士的表現中規中舉，但也沒有特別出色。今年他在歐錦賽中突然開竅，接下來帶著蛻變後的身手來到爵士，竟然幫助了一支正要開始重建的球隊變成大黑馬！ 美聯社

好比爵士今夏一口氣送走核心大將米契爾(Donovan Mitchell)、戈貝爾(Rudy Gobert)，看似重建的節奏，卻在馬卡南(Lauri Markkanen)強勢發揮，與團隊出色的合作中，勝率超過六成還排在西區前三。早在九月的歐錦賽期間，我便寫下看好馬卡南芬蘭戰神般的表現能複製在新球季的職業戰場上，果不其然，馬卡南在爵士如獲新生。

今年25歲身高6呎11吋的馬卡南，過去是2017年選秀會首輪第七順位的樂透新秀，過去待過四年的公牛、一季的騎士，傷病狀態則限制了他的高度，他甚至沒有一季出賽超過68場例行賽。 馬卡南去過幾年整體表現不進反退，也讓人對他失去了期待感。

今夏多虧了代表國家隊出征歐錦賽，讓馬卡南找回自信。他接棒掌管球隊一哥的責任，並率芬蘭創下55年來的最佳成績，球場上的他擁有強大的企圖心，脫胎換骨的態勢相當明顯。

馬卡南也將這股氣勢延續到職業賽場，球隊對他的重視，圍繞著他打造戰術，上場時間也是生涯之最，這些都讓馬卡南打起來好比在芬蘭隊的自由奔放，造就他完全不一樣的氣場，現在角色儼然是爵士新一哥。 馬卡南本季至今出賽9場，有4場雙十，兩場9籃板，以及兩場30分以上的出色發揮，平均下來有著21.7分9籃板2.6助攻。

他跟著老將康利(Mike Conley)的引導，解讀擋拆戰術的觀念更加成熟，該他進攻的時候，他又會有著與過往不同的霸氣，強勢攬起進攻，且投籃命中率更高達五成以上，非常高效。 他的犯規與失誤控制也都還算得宜，幾乎各項數據都有所進步的馬卡南，唯一的缺點就是三分球準心還沒找到，但是以他的身高搭配不相襯的機動性與投籃能力，名副其實的芬蘭司機，說他是當今最接近諾維茨基的歐洲長人一點都不為過，只要保持健康，他的天賦上限絕對還有大段空間。

史密斯出任務 在黃蜂完美詮釋救火隊

史密斯(右)有超強的爆發力和彈跳能力，原本是獨行俠重建的核心人物，但因為受到傷勢影響，在表現不如預期而天才唐西奇又來到的情況下，他被交易到尼克，接下來轉戰活塞、拓荒者狀況都相當低迷，直到本季加入黃蜂後有了一個全新的開始！ 美聯社

第二個想要提的也正巧也是2017年選秀的同梯，作為首輪第九順位的史密斯(Dennis Smith Jr.)，當年被譽為四大控衛之首，卻因為傷病史的關係，讓他的選秀身價下滑。爾後的籃球生涯發展也並不順遂，今年才24歲，本季身披黃蜂戰袍卻已經是他的第五套球衣。

因為鮑爾的受傷，洛齊爾也只打了兩場，史密斯開季可以說完全逮到機會證明自己。沒人料想到過去五年始終在與傷病、爭取輪值，與適應季中交易奮戰的史密斯，能夠在轉戰黃蜂的開季就打響名堂。機會是留給準備好的人，這句話套用在季初的史密斯身上相當貼切，8場出賽中有六場先發，場均達30分鐘，能繳出12分6.4助攻4.3籃板以及可怕的2.3抄截，助攻與抄截都是球隊第一，同時也是個人生涯新高。

史密斯以往最著名的是他的出眾的彈性，但顯然過去幾年的嘗試加上歷經數次的大小傷之後，強力雙能衛的路線他是吃不開的。本季史密斯更多著墨在組織進攻，愈顯成熟，以防守帶動轉換攻擊的苦心也在他的協防保護籃板與截斷對手傳球方面中呈現。 進攻端，他過往最弱的投籃穩定度與三分球都在開季展現休賽季苦練成果。除了罰球樣本很低，命中率僅57%外，史密斯的兩分球、三分球命中率分別來到49.4%、42.1%，雙雙寫下個人最佳成績。

現在看史密斯打球不用期待他每球都賣力殺往禁區攻擊，你可以看他組織著球隊擋拆，行進間觀察、突破分球，尋找空檔的隊友，也可以看見他中距離跳投、拋投等不同攻擊武器的開發，當然有機會逮到show time機會，史密斯想當然爾還是有機會放送他的強力扣籃。期待才24歲的史密斯，歷經轉隊、發展聯盟的遊走，這次能真正在黃蜂站穩地位，開啟他職業生涯的下一段篇章。當然，如果史密斯表現仍舊出色，等到鮑爾、洛齊爾都歸隊時，那就換黃蜂教練團要頭痛這甜蜜的負擔了。

老將波格丹諾維奇 有望創下生涯年驚奇

波格丹諾維奇近三季都是爵士的主要射手，但還是要配合以米契爾和戈貝爾為核心的戰術，他的表現也有所下滑。想不到本季轉隊之後這位33歲的老將還能再進化，似乎有可能帶領重建中的活塞加速脫離長期樂透區的命運！ 美聯社

不同於前兩位仍相當有機會發揮他們下一個階段潛力的年輕球員，活塞的波格丹諾維奇(Bojan Bogdanovic)是我第三個想點名的驚奇。今年33歲的波格丹諾維奇同樣在今夏爵士出清拍賣中沒有被留下，轉戰充斥著年輕小伙子，重建進行式中的活塞。

老將新生，波格丹諾維奇成為被低估的高效率攻擊箭頭，控球前鋒，而不只是等球射手。 他本季出賽9場，投籃穩到爆，兩分球(52%)、三分球(50%)，罰球命中率(94.6%)皆寫下生涯新高，三分球質量更是驚人，一場要命中3.7記，平均21.8分還是球隊得分王。

波格丹諾維奇發揮出老將帶小雞的精神非常相襯，當球隊面臨僵局，關鍵時刻之際，他樸實無華又高效率的進攻模式便是最好解方。 波格丹諾維奇令人安心的存在，也讓球隊的年輕核心不用擔負太大的壓力，即便活塞現今戰績並不好，但目前的發展模式看起來仍可以給予以戰養戰的空間去成長。

波格丹諾維奇一般被認為邁入球員生涯後期，卻沒想到他的沙場經驗與球隊角色和活塞的年輕活力相輔相成。開季還不到十場，克羅埃西亞射手重新擦亮招牌。 這樣的好表現也讓活塞球團趕緊奉上兩年3910萬美金的合約將波格丹諾維奇最後的球員黃金期優先鎖在底特律，成為今年開季另一個與眾不同的老將驚奇。

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