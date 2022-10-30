日職／沒有洋砲又缺山本由伸 歐力士璀璨的日本一

2022年日本一總冠軍賽在今（30）日分出結果。廝殺到例行賽最後一場才擠下軟銀登上太平洋聯盟優勝王座的歐力士猛牛隊，重演例行賽大逆轉的劇情，2連敗之後打出4連勝，報了去年的一箭之仇，相隔26年再度獲得日本一總冠軍榮耀。

養樂多原本取得2連勝，包括了首戰打敗「四冠王」投手山本由伸，第二戰20歲捕手內山壯真代打擊出追平的3分全壘打，起死回生，也避免1敗。所有劇本都照著他們的理想在走，卻無緣創造隊史第一次的日本一連霸，兩大主砲山田哲人、村上宗隆的嚴重失常是最大主因。反觀歐力士，在王牌投手山本由伸只出賽1場，毫無貢獻，洋砲戰力又不佳而以「純本土打線」應戰的情況下還能扳倒勁敵養樂多，中嶋聰監督的帶兵功力的確沒話說。

回顧整個系列賽，第五戰演出精采絕倫、扣人心弦的逆轉劇情，也被視為這個系列賽的分水嶺。原本落後的歐力士，九局下靠著4棒指定打擊吉田正尚的再見2分全壘打，以6比4逆轉勝，也將總冠軍賽的戰局追成2勝2敗1和，與養樂多打成平手，自此氣勢一消一長，養樂多反而被歐力士壓了過去。

歐力士主砲吉田正尚雖然後兩戰沒有安打，不過第五戰演出單場雙響砲，單場貢獻3分打點，成為歐力士將戰局扳成平手的重要英雄。 擷圖自歐力士官方推特

吉田正尚在這場總冠軍賽演出單場雙響砲，成為隊史繼1972年第3戰的加藤秀司之後，相隔50年來第一次，他單場貢獻3分打點無疑成為最大的勝利英雄。另外，九局下賣命擊出內野安打並造成養樂多失誤而追平比數的西野真弘，也是功臣。

不僅這場比賽，這個系列賽歐力士以全本土打線應戰，反觀養樂多開賽的先發打線上一口氣填入3名洋砲的名字，分別是：五棒歐蘇納（José Osuna）、六棒基夫勒翰（Patrick Kivlehan）、八棒桑塔納（Domingo Santana）。歐蘇納系列賽擊出2支全壘打、打擊率高達0.367。桑塔納也有0.250打擊率、1轟。兩相對照，歐力士在缺乏洋砲火力奧援，主砲杉本裕太郎狀況又與去年全壘打王相去甚遠的情況下，靠的是本土打者的全員努力。

去年還有瓊斯（Adam Jones）、莫亞（Steven Moya）、以及古巴籍內野手拉維洛（Rangel Ravelo）等3名外籍打者參加日本一，今年洋砲卻都在總冠軍賽之前離日返國，落差極大。本季歐力士沒有任何一名外籍打者達到規定打席數，出賽場次最多的麥卡西（Joe McCarthy）第一年加盟，也只打了59場，留下0.225打擊率、4支全壘打、19分打點。去年麥卡西在小聯盟打擊率超過3成、15支全壘打。雖然年薪9,000萬日圓並不高，不過發揮的效用相當有限，對歐力士來說是一個失敗的補強。

左右開弓的古巴選手瓦雷拉（Breyvic Valera）內外野都可以防守，原本被期待是一個工具人，今年獲得留用，但整季只出賽37場，打擊率只有0.205、1支全壘打、6分打點。唯一去年參加過總冠軍賽還在第二戰打先發第五棒的拉維洛，本季一軍只出賽24場，打擊率只有0.138、1支全壘打、2分打點，可說是「洋砲全滅」狀態。

另外左投畢多（Jesse Biddle）雖然有13次中繼成功，但防禦率4.02並不穩定。代表墨西哥國家隊參加奧運的投手瓦格斯（César Vargas）只出賽8場，防禦率6.59也是相當悽慘，在阿部翔太、近藤大亮、本田仁海、宇田川優希等本土年輕投手輩出的歐力士投手群之中難以獲得機會。

左投山崎福也系列賽2度先發合計9局0失分，包括第六戰的勝投，彌補了山本由伸缺陣的戰力缺口 擷圖自歐力士官方推特

整體來說歐力士的洋將，只有第四戰守住1比0領先、第五戰後援拿下勝投的瓦格斯派克（Jacob Waguespack），有具體貢獻。瓦格斯派克本來是擔任先發，但前面6場先發吞3敗，七月中旬之後轉任中繼，靠著超過155公里的速球開始表現脫胎換骨，例行賽拿下7中繼成功、5救援成功，防禦率2.97，奪三振率更高達10.03。他在總冠軍賽第四戰雖然一上場就被擊出二壘安打，但隨4後發揮K功，連續解決3名打者，包括2名三振，系列賽拿下1勝3救援成功，4局只被擊出1支安打0失分、投出6次奪三振，明年擔任球隊守護神的機會相當高。