中職／走在正確的道路上 富邦悍將得熬過換血陣痛期

聯合新聞網／ Ramos
丘昌榮執掌悍將兵符的首個球季，仍然是無法帶領球隊翻身，被中信兄弟、味全龍修理的太慘是主要原因。不過悍將在季末打出一波好球，球隊的年輕化策略似乎開始收到成效。 聯合報系資料照片
丘昌榮執掌悍將兵符的首個球季，仍然是無法帶領球隊翻身，被中信兄弟、味全龍修理的太慘是主要原因。不過悍將在季末打出一波好球，球隊的年輕化策略似乎開始收到成效。 聯合報系資料照片

中職季後賽近期開打，熱戰方酣，富邦悍將進軍職棒滿6年，卻從來沒拿過季冠軍，也沒打過台灣大賽，今年勝率不到4成更創富邦建軍以來新低，看起來去年球季結束領隊和總教練換人做做看，並沒有得到太大反饋。

依照富邦過去的作法，只要戰績不好，或是沒達到打進季後賽、台灣大賽的目標，結果就是撤換主帥，已先後換掉葉君璋、陳連宏、洪一中，換成丘昌榮接掌兵符更是跌落谷底，這當然不是富邦高層所想要的，依循往例，丘昌榮的地位恐怕不保，哪怕是有複數年合約在身。

葉君璋曾是富邦悍將首任總教練，他在2018年7月底向球團請辭，2019年轉戰味全龍，今年已經能把第二年的新軍帶進季後賽。 聯合報系資料照片
葉君璋曾是富邦悍將首任總教練，他在2018年7月底向球團請辭，2019年轉戰味全龍，今年已經能把第二年的新軍帶進季後賽。 聯合報系資料照片

然而，富邦應該思考的是，球是球員在打，不斷換帥戰績卻愈換愈爛，問題可能出在選手身上。其實球團高層應該也了解問題癥結點，只是無法立即有太大的動作，球隊還是需要球星吸引球迷進場，也擔心隊內掀起反彈聲浪。從上半季末開始，富邦大量啟用年輕球員，戰績也有所起色，至少有了好的開始。

老將逐漸卸下重擔，中生代和年輕世代開始接班，這是富邦球團正在執行的方針計畫；現在問題來了，明年球季老將陳鴻文、林柏佑、林琨笙、林益全蔣智賢、林哲瑄、高國輝和陽耀勳，他們在球隊角色為何？是否還有足夠的出賽空間不無疑問，如果他們沒有太多上場機會，其他球員能否扛起重擔打硬仗也是個問題。

以林益全為守的老將群過去都有許多豐功偉業，但本季的表現已是大幅下滑，在這青黃不接的過渡時期，如何能能培養新人並善用老將的價值，成為悍將重要的課題。 聯合報系資料照片
以林益全為守的老將群過去都有許多豐功偉業，但本季的表現已是大幅下滑，在這青黃不接的過渡時期，如何能能培養新人並善用老將的價值，成為悍將重要的課題。 聯合報系資料照片

另外，富邦投打核心人物江少慶、張進德本季狀態極為低迷，郭俊麟狀況時好時壞，3人能否力圖振作成為球團看板球星，並扮演領袖角色，攸關富邦戰績走勢，畢竟在陣中老將逐漸交棒之際，更需要中生代好手撐起一片天，在戴培峰稱職扛下主戰捕手位置之際，張進德要有危機意識，與戴培峰在隊內形成良性競爭，才能激起化學效應，這樣對富邦才是好事。

剛拿下東山再起獎的游擊老將王勝偉，明年將滿39歲，不可能再守滿游擊一整季，但放眼望去，富邦並沒有1、2名稱職的替補游擊手，二壘多達11名球員守過，王正棠要移往外野還是繼續鎮守二壘大關，似乎沒有明確定案，三壘由辛元旭和董子恩輪流守，但好像都不是最佳方案，富邦內野的問題在於，看似很多人可以守，但缺乏攻守兼備的好手，和各隊相比有一段落差。

悍將要是本季沒有找來王勝偉鎮守游擊大關，恐怕戰績會更難看。但是目前沒有合適的接班人，仍然是很大的隱憂。 聯合報系資料照片
悍將要是本季沒有找來王勝偉鎮守游擊大關，恐怕戰績會更難看。但是目前沒有合適的接班人，仍然是很大的隱憂。 聯合報系資料照片

外野戰力更是如此，陳真、王詩聰、高國麟守備不佳，不時出現離譜的失誤和瑕疵，打擊數據也不算突出，除了申皓瑋，好像就沒有攻守都令人放心的外野手，只能期待近年選秀指名的球員養成接班。

今年富邦戰績不佳，選秀指名12人，最終順利簽下11人，可以預見的是，年底應該會有一波可觀的釋出潮，扣除掉老將、傷兵還有尚未成熟的新秀，整體而言，富邦戰力並沒有太多亮點，星度也不足，板凳深度更是嚴重缺乏，明年即使請到不錯的洋將，要打進季後挑戰賽的難度不低。

不過，只要富邦球團堅持建軍方針，確立走在正確的道路上，不要再頻繁換帥，也不要聽太多雜音，經過一段陣痛期，或許可以看見曙光，過程雖然難熬，卻是不得不的做法。

棒球專欄 中華職棒 富邦悍將 丘昌榮 陳鴻文 林益全 蔣智賢 高國輝

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