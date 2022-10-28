爵士剛重建就完成 菜鳥總教練把「大」道至簡用到極致

2019年夏天雷霆跳樓重建，先後交易送走喬治、衛斯特布魯克兩大核心球星，換取未來多支首輪籤，並從火箭接收當時已經34歲，體能傷病個人狀況都在下滑控球後衛保羅。接下來的故事大家都一起見證，保羅竟然一個人帶領跳樓自殺重建雷霆殺進季後賽，並且以西區第五例行賽戰績，打出「剛重建卻完成」史上奇蹟。

2020年夏天雷霆並不滿意自己的重建節奏和效率，怎麼可以還沒有經過擺爛、重建、選秀、養成，就已經重新回到季後賽行列。於是雷霆再把保羅送到太陽，意外成就太陽打進2020-21年總冠軍賽。

「剛重建卻完成」史上奇蹟並不是只有2019-20年球季雷霆，2022年夏天決定跳樓重建，先後交易送走兩大核心中鋒戈貝爾、後衛米契爾的爵士，也走上2019年夏天雷霆老路，跳樓、自殺、重建，換取大輪首輪籤，進入擺爛、選秀、重建模式。無獨有偶，爵士才剛準備重建，送走核心球星，換進大把首輪籤，接著要開始擺爛、拚樂透選秀和狀元籤同時，爵士開季竟然打出4勝1敗驚人戰績，其中包括擊敗金塊、灰狼、鵜鶘三支西區最火球隊。

爵士本季陣中已無大球星，團隊總薪資只有1億4430萬美元，在全NBA排名第20，其中最高薪的是老將康利的2268萬美元，第二高薪的則是從騎士換來的塞克森，也只有1650萬美元。 美聯社

球季剛開始，爵士當然不可能一直延續開季的八成勝率，他們還需要時間和漫長賽季考驗。但爵士重建沒有經過擺爛程序，沒有經過輸球、選秀、多年掙扎、成長多年等基本重建過程，令人費解。爵士今年夏天不只送走兩大建隊核心球星，也更換過去幾年執教評價不低教練史奈德，徹底跳樓重建，準備走上漫長重建、擺爛、選秀、養成之路。

34歲NBA菜鳥教練哈迪 破壞了爵士漫長重建計畫

哈迪(Will Hardy)第一年執教NBA就一鳴驚人，一開季就帶領爵士打出4勝1敗超凡戰績，球隊展現驚人潛能和韌性，哈迪用人、調度、膽識過人，頗有2013年初掌塞爾蒂克兵符菜鳥教練史蒂文斯(Brad Stevens)氣勢。哈迪就像初出茅蘆神奇魔法師，完全顛覆NBA流行小球戰術、小個陣容浪潮，並把長人、對位、防守發揮到極致。

爵士新任總教練哈迪今年才34歲，本身沒有打過NBA，從馬刺開始6年的助理教練工作 馬刺總教練波波維奇表示他也以哈迪為榮。 美聯社

防守一向被垢病的211公分白人中前鋒馬卡南、歐林尼克，成了哈迪執教爵士先發內線組合，這兩名有外線能力，可以拉開空間，習慣面框，用跳投終結進攻更勝於背框、往禁區攻的長人，意外成了絕配。歐林尼克能在高位策應、傳球，又能擋拆後拉出空間、外線跳投，還能往內切接應攻擊籃下。馬卡南是一名跳投和外線非常出色長人，他的進攻、得分技巧宛如小前鋒，用來搭檔歐林尼克意外合用。

爵士這樣的內線組合，防守肯定有罩門和漏洞，籃板、爆發力也會有一定不足，哈迪用206公分前鋒范德比爾機動性和速度有效填補爵士半場防守協防、速度、籃板球問題。

歐林尼克和馬卡南的第一替補是216公分菜鳥中鋒凱斯勒，同樣是白人大個子，沒有速度，但哈迪每場都讓他進入主要輪換，場均出賽18分鐘，每場5.8分、5.2籃板，效率好極了。

把擅打爛仗，曾經是NBA最佳第六人後衛克拉克森拉上先發，讓也持續保持進攻、專注得分，也是一絕，克拉克森攻擊火力和得分效率並沒有讓哈迪失望。另外做為板凳暴徒，哈迪能讓畢斯里、塞克斯頓、塔克三名後衛安於「角色球員」，不爭不搶不佔球權，這是另一種執教本事和信任。

克拉克森拉長期都是打板凳位置，曾在2020-21球季獲得年度最佳第六人獎，哈迪把他調到先發配合目前的隊型，收到很好的效果。 美聯社

爵士沒有出色小前鋒，缺少有高度主力鋒線，只能靠三名白人內線和一群後衛支撐主要輪換，但爵士還是打出漂亮開局，防守效率聯盟第六，進攻效率第15，展現全攻全守均衡風格。哈迪數大便是美，把沒有速度和背框持球能力大個子用到極致，把團隊發揮到極致，挖掘每個球員最大潛能，取得彼此信任，那種美，如臻化境。

我想不出爵士繼續交易、擺爛、累積首輪籤的理由，因為爵士很可能已經重建完成，他們只需要一個超級球星就能突破現實，成為西區最有競爭力球隊。