返日記者會痛批天使 大谷翔平到底說了什麼？

洛杉磯天使隊走過失望的73勝89負球季，所有人馬解散來季再戰，陣中的看板明星大谷翔平返日，美國媒體仍然緊緊跟隨。不過，兩地文化差異使然，近日眾多報導失焦，特別是大谷翔平一句：「負面印象」掀起波瀾，媒體臆測他發出「賣我」宣言，但事實真是如此？

有看美國職業運動的粉絲對大牌球星透過媒體放砲時有所聞，通常藉此給球團壓力做出大刀闊斧的改變，抑或順應時勢展開交易部署。這種事不是新聞，但飛越太平洋彼端後，若以同樣思維去聆聽球星在另一個國度的發言，就可能出現落差。

負面印象（Negative impression）這句話總結上一季，是由美聯社的日本記者Koji Ueda撰稿，節錄大谷翔平心目中上一季的表現，我也重新聽過這段訪談，內容說道：「我（大谷）感覺8、9月跟去年比顯得特別長，加上6到7月球隊14連敗，我們沒能打出該有水平，所以感覺這個球季並不好。」

整段談話都是日文，美聯社把這段話翻成英文也夠精準，但不知道為何變「喝水傳話」，美國媒體人云亦云成了大谷翔平對球團有負面印象，其中一名權威媒體ESPN的記者，在推特（Twitter）發布大谷翔平在海外批評球團引發爭議。之後的事情你我都知道，媒體翻天覆地追剿後續，上門找經紀公司、球團、球評等討說法，隨之而至是交易傳聞、如何打包，以及天使隊到底要不要留大谷翔平等傳聞，

美國媒體似乎有心亂炒新聞，希望製造大谷翔和和天使球團不和的傳聞。 美聯社

我們常說台灣媒體狗仔風盛行，殊不知語不驚人死不休在美國一樣猛，若球迷記憶猶新可記得弗里曼（Freddie Freeman）含淚告別亞特蘭大勇士隊、琵琶別抱洛杉磯道奇隊，起端也是因為媒體亂爆料經紀人出賣弗里曼，刻意安排他投奔南加州，頓時喬治亞州（勇士隊主場）球迷掀起一陣罵潮，幾個月後方知是名嘴毫無根據的指控，卻意外改變國聯戰力版圖，若勇士隊仍有弗里曼的話，說不定季後賽可淘汰費城人晉級下一輪。

大谷翔平的談話得體，想想歷經幾個月的準備，迎來棒球神獸楚奧特（Mike Trout）回歸，開季一度大殺四方，結果是繳出73勝89負的失望結果，若不說是負面印象，難道要說可喜可賀嗎？若大谷因為30轟、200次三振個人表現沾沾自喜、對媒體侃侃而談，那就不是球界奉為偶像的天之驕子，所以大谷言論並無不妥，從頭到尾也沒指名道姓是誰造成糟糕的球季，雖然你我都知道是誰。

天使今年整季的表現再度讓球迷失望，大谷翔平即使個人表現再優異，也不可能自我感覺良好。 陳光立／攝影

換角度想，若大谷翔平對天使球團有意見，他大可在球季結束前要求「賣我」，那時價值處於高點，拋進市場勢必吸引球團爭搶，包括對世界大賽冠軍勢在必得的紐約洋基隊、頻頻補強且農場新秀眾多的聖地牙哥教士隊，抑或同城且銀彈飽滿的道奇隊，都足以捧上讓天使隊點頭的籌碼，只是最終雙方以3000萬美元再續緣，和外界猜想大谷只投奔奪冠勁旅的選擇不符。

當然，以市場操作策略來說，大谷翔平在熟悉的天使隊控制下發揮正確，只要健康應該還會貢獻另一個二刀流球季，帶著更高威望搖撼自由市場。以他想要的，還是要在棒球運動中當投手與指定打擊，然後再與球團一起奪冠。在這部分，天使給予他充分空間，除了奪冠這件事還辦不到。我不確定其他球團是否願意仿效，讓一位動過韌帶移植手術的球員投打兩端跑，這將成為大谷翔平獲頂薪複數年約的絆腳石。

大谷翔平想以二刀流身份挑戰世界大賽冠軍，因此未來欲爭取他的球團，必須能給他充分的打席和先發登板的空間，否則以受傷風險剝奪其中一項，即便球隊有爭冠實力也難以打動他。 陳光立／攝影

卸下天使兵符的麥登（Joe Maddon）近日於丹派崔克秀（Dan Patrick），再提起大谷翔平這位子弟兵，高度推崇其天賦與態度外，也對二刀流提出顧慮，顯示在教練立場投、打兩端跑不是一件好事，他說： 「大谷無論在投、打的表現，均足以在大聯盟排前十甚至前五名。不過，歷經手術後重返，一場比賽投100球又在隔天上打擊區，要維持高水平又不受傷，這是令人難以理解的安排。我只能說希望他健康，在未來五到十年繼續二刀流。」麥登亦強調，二刀流球員不在少數，但能達到大谷翔平高度的下一人，可能會很久之後才能看到。