最沒冠軍相的費城人 恐將引爆全球股市大崩盤？

今年最具冠軍相的球隊是哪一隻？在球季還沒開打前，十有八九都會認為是擁有鑽石陣容的道奇。以真金白銀支持他們的賭客也信心滿滿。在例行賽打出史上勝場第五多的111勝後，道奇的奪冠賠率更從季前的1賠6變成只剩下1賠3.6——然後…就沒有然後了。

如果反過來問，晉級季後賽的12隊中最不具冠軍相的球隊又是誰？恐怕費城人會比前一道題的道奇更加眾望所歸。根據ESPN在季後賽開打前對31位專家所作的問卷調查，只有一位認為費城人能連過兩輪打進國聯冠軍賽，看好他們贏得總冠軍的更是根本從缺。

即使費城人不被專家看好，但是球隊在強運時就是擋不住，他們就是能適時擊出一些關鍵的安打。 美聯社

前面提到季後賽開打前的道奇奪冠賠率是1賠3.6，反觀費城則是1賠28，在12隻球隊中排名倒數第二，只勝過守護者的1賠30。但別忘了，守護者再怎麼說也是個分區冠軍，第一輪外卡賽還享有百分之百的主場優勢。反之位居外卡而且是外卡最後一名的費城人則是一進入季後賽就開啟高難度模式，首當其衝的對手就是「主場一條龍」的紅雀（今年主場戰績53勝28敗，全大聯盟第六）。緊接著分區決賽又正面迎戰不論投、打或守各方面都優於他們的勇士（例行賽費城人碰上勇士也是輸多贏少，戰績8勝11敗）。如果不是教士爆冷淘汰道奇，恐怕到國聯冠軍賽他們都還沒有喘息的餘地。

其實從球季開打，費城人就是這麼一路走來不斷逆風高飛。例行賽頭兩個月費城人的戰績只有21勝29敗，還因此成為全聯盟首隻開除總教練的球隊。當時誰都不會想到，代理的菜鳥總教頭湯姆森（Rob Thomson）竟能帶領這隻雜牌軍在接下來的四個月裡打出65勝46敗挺進季後賽，走到距離世界大賽只差臨門一腳的今天。費城人的灰姑娘傳奇不但登上全美各大媒體體育版頭條，就連財經版也被他們攻佔。因為隨著費城人離冠軍越來越近，那些華爾街分析師們也再次想起「每逢費城球隊奪冠，經濟必大衰退，股市大崩盤」的恐懼。

費城人是最早一支開除總教練的球隊，但代理總教頭湯姆森用兵如神，竟然能把一支不被看好的球隊帶到即將進入世界大賽。 美聯社

頭一次為費城贏得總冠軍的不是歷史較悠久的費城人，而是後來搬到奧克蘭的運動家隊。上世紀初在傳奇老闆兼教練麥克（Connie Mack）的帶領下，常勝軍運動家足足拿了五次冠軍（1910、1911、1913、1929、1930年）。巧的是這五年美國無一逃過經濟衰退的厄運，尤其1929年鼎鼎大名的經濟大恐慌（Great Depression），更成了登上經濟學教科書永垂不朽的案例。

「始作俑者」的運動家「害己害人」，自己也被經濟大恐慌搞到賣球員甚至搬離費城。正當美國人以為可以鬆口氣的同時，一直是萬年爛隊的費城人卻開始整軍經武。終於在1980年，所有人最不願意看到的結果再次在棒球場上發生了——創隊近百年的費城人終於喜迎首座總冠軍。與此同時美國迎來的則是同一年裡連續兩次經濟衰退，直到三年後才逐步復甦。至於費城人再次奪冠的2008年包括你我都親身經歷過——同一年次貸危機帶來的全球金融風暴之恐怖，相信無須在此贅述。

前費城人名將哈沃德(右)在2008年帶領球隊在世界大賽打敗光芒而奪冠，那年季後賽他們每輪都是只輸一場，結果金融海嘯也是來得快如閃電。 美聯社

回到費城人只差五勝就將再次捧回金盃的此時此刻，美國以至於全世界的通貨膨脹、房地產危機及經濟衰退早已成了不可動搖的事實，似乎在暗示費城人重返榮耀已成註定之局。雖說從陣容來看，費城人絕非幾乎篤定拿下美聯冠軍的太空人之敵。儘管費城人擁有諾拉（Aaron Nola）及惠勒（Zack Wheeler）兩大先發投手，季後賽前兩輪這兩位巨投也確實表現不俗，國聯冠軍賽首戰惠勒更投出七局一安打的巔峰之作。但就整體戰力而言，例行賽團隊防禦率高達3.97的費城人顯然不如僅2.90的太空人。

進攻方面費城人或許還可以跟太空人打個平手。他們在例行賽的OPS .739僅小輸太空人的.743。而且季後賽幾輪打下來，由MVP哈波（Bryce Harper）、國聯全壘打王史瓦柏（Kyle Schwarber）、一壘手霍金斯（Rhys Hoskins）及捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）組成的強力打線也確實打爆了勇士弗瑞德（Max Fried）、史泰德（Spencer Strider）及教士馬斯葛洛夫（Joe Musgrove）、史奈爾（Blake Snell）等一干強投。但在打線大爆發的背後，卻隱藏著另一個不知何時會引爆的不安定因素：爛到不行（尤其是外野）的守備。

哈波在今年季後賽有超水準的演出，至今9場出賽的打擊率剛好4成，二壘安打和全壘打也各有4支，長打率高達.857。 美聯社

首先史瓦柏跟霍金斯的守備都只能以「惡名昭彰」來形容。而且這還沒算上費城人今年花大錢挖來，但守備奇爛打擊竟也不行的外野手卡斯特蘭諾斯（Nicholas Castellanos）。根據大聯盟官方統計的進階數據出局製造值（OAA），卡斯特蘭諾斯的-10在所有外野手中排名倒數第六，史瓦柏更糟——以-13排倒數第三。由他們兩人鎮守的費城左右外野只能以「險象環生」來形容，更別提與OAA +18、全聯盟第三的太空人外野相比。

即便如此，在說了這麼多費城人的壞話後，相信仍無人敢小覷已多次打臉專家的費城人。在今年季後賽的頭一場比賽，費城人只差兩個出局數就要吞下首敗，卻在九局上奇蹟般亂棒打爆了紅雀的明星終結者海斯利（Ryan Helsley），逆轉拿下睽違十年的季後賽首勝。就在昨天，一局上還沒打完就以0:4落後的他們又一次演出絕地大逆轉。不管別人如何看扁，這隻最沒冠軍相的球隊總能拿下最後勝利。接下來就看他們是否真能顛覆所有人的想像，拿下不為華爾街金融界喜聞樂見的另一座總冠軍。