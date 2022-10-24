日職／挑戰美職之前的四冠王對決 日本一史上留名

2022年日本職棒總冠軍賽於22日揭開序幕，連續兩年都上演養樂多對上歐力士的戲碼。兩隊的崛起之路有不少共通點，都是從2020年的聯盟墊底球隊翻身，2021年登上王座，2022年完成二連霸。

養樂多、歐力士兩軍指揮官高津臣吾、中嶋聰，比較兩人在選手生涯的實績以及知名度，生涯達成美日通算300次救援成功、4度救援王，而且在韓國、台灣都打過球的高津臣吾，遠勝過選手生涯擔任捕手，僅有金手套、最佳九人各一次實績的中嶋聰。加上去年以2勝4敗成績落敗，中嶋聰當然希望能扳回顏面。

養樂多、歐力士兩隊都在2020年球季墊底，經過一番奮發圖強，以及高津臣吾、中嶋聰（圖右至左）兩名監督的充分整合，連續兩年都在日本職棒總冠軍戰中對決，爭奪日本一王座。 擷圖自日本職棒聯盟NPB官網

去年總冠軍賽兩隊廝殺6場比賽，有5場比賽1分差決定勝負，被譽為近年來最精慘的一次日本總冠軍賽。最後養樂多燕子隊以4勝2敗擊退歐力士，奪下隊史自從2001年之後、隊史相隔20年之久的日本一。歐力士則是已經等待更久，1996年之後已經25年未嘗日本一的優勝美酒。

不過養樂多1993年到1997年這5年之間雖然3度稱霸日本一，但中間剛好都相隔一年（1993、1995、1997），因此今年追求的是隊史第一次的日本總冠軍連霸。高津臣吾師承ID野球大師野村克也，今年將挑戰恩師野村都無法達成的連霸。中嶋聰則是挑戰個人執教生涯第一冠，也成為1996年仰木彬之後再度率領歐力士奪下總冠軍的監督。兩人各有重大目標，因此可說是可看性相當高的一次日本總冠軍賽。

除此之外，養樂多、歐力士各自坐擁村上宗隆、山本由伸兩大超級球星，形成投打「四冠王對決」的系列賽，勢必也會名留日職冠軍賽史上。當今日本職棒最高等級的打者、投手分別都在這兩支球隊，充分說明了這兩隊之所以能夠在所屬聯盟勝出的原因，也大大提高這次日本一決賽的可看性。

村上宗隆今年轟出日本人最多的單季56支全壘打、並以0.318打擊率、134分打點，成為史上最年輕的三冠王，加上0.458上壘率獲得「打者四冠王」，被認為在日本職棒已經打遍天下無敵手。山本由伸則是15勝、防禦率1.68、勝率0.750、奪三振205次，獲得「投手四冠王」。

年僅22歲的村上宗隆今年打擊大爆發，一手支撐起養樂多的二連霸。 擷圖取自養樂多球團官方推特

他們兩人都還不到25歲身價就已經相當驚人，24歲的山本由伸今年年薪3億7,000萬日圓，22歲的村上宗隆2億2,000萬日圓。雖然兩人都尚未擠進日職薪資總排名前十傑，不過這個季後勢必會以恐怖的速度水漲船高，甚至已經被譽為下一個大聯盟球隊將全力挖掘的日本選手，有可能在近年之內就雙雙赴美挑戰更高殿堂。

因為村上宗隆太過可怕，因此掩蓋了山田哲人走下坡所造成的影響。另一方面，養樂多還有兩大洋砲歐蘇納（José Osuna）、桑塔納（Domingo Santana）掩護也是村上宗隆得以獲得發揮的主因。相較之下，去年還有瓊斯（Adam Jones）在陣的歐力士，今年打線之中則是沒有任何洋砲，以「純本土」應戰。去年32轟的全壘打王杉本裕太郎，發揮的狀況如何將牽動吉田正尚有多少獲得正面對決的機會。