新科狀元班切羅 有如另一個版本的詹姆斯

2022 NBA選秀狀元奧蘭多魔術208公分前鋒班切羅，NBA生涯處女秀就讓人精神一振。班切羅負責魔術主要持球、組織、發動攻勢，除了自己得分，更為隊友創造出手空間和機會。

嚴格來說，班切羅就像另一個版本詹姆斯，他打的位置是「控球前鋒」，但在球隊裡他更像一個控球後衛，很長時間擔任攻勢發起點和節奏掌控者。

魔術開幕戰109：113被活塞逆轉，但班切羅18投11中，27分、9籃板、5助攻成熟表現，比起2003年詹姆斯入行第一場表現，一點都不遜色。詹姆斯NBA生涯處女秀對國王一戰砍25分、9助攻、6籃板(20投12中)。

班切羅208公分，擁有出色控球能力，傳球、視野、大格局還不及詹姆斯，但身高更高大，爆發力一樣強，更重要的是「聰明」。對活塞一戰，班切羅展現太多20歲球員所沒有的成熟和籃球智商。

面對去年的選秀狀元康寧漢(左)，班切羅(右)與他展開強烈的身體對抗，表現頗有長江後浪推前浪的氣勢！ 美聯社

班切羅的球路細節：專注往禁區攻勢

NBA處女秀班切羅18投11中，他沒有在三分外線試手氣，同時爭取到7次罰球(7罰5中)。班切羅投籃手感並不差，也有一定水準，但他跟當代長人最大不同是：願意往禁區更多攻擊，靠身材、對位、體型優勢輾壓對手，製造犯規，打出更高效進攻。

班切羅不怕碰撞，努力往禁區打，一來符合魔術隊型打法需求，二是不會搶隊友工作，三可以讓自己更早進入比賽狀況，在攻防兩端都能展現侵略性。

跳投太多，三分出手太多，永遠是高大鋒線球員致命「罩門」，像詹姆斯、班切羅這種擁有出色持球控球能力前鋒，往禁區更多進攻、得分，控制三分出手和外線跳投比重絕對是球隊和教練最愛。

魔術全隊嘗試了30次三分線出手，但班切羅(中)一次都沒有去投，只要有機會他就會往籃框下攻過去！ 美聯社

班切羅最重要籃球智商是：不黏球

做為狀元新秀，班切羅即使場上犯錯，更多時間持球、控球、霸佔球權，也不一定會被教練和隊友糾正。但班切羅沒有黏球、太長時間持球問題，他打得非常聰明，很有團隊意識，懂得打出自己天賦和身材最大優勢。不黏球，樂於分享，有本事為隊友創造空間和出手機會，同時專注防守，班切羅讓魔術看見未來希望。

一名不黏球，208公分控球前鋒，喜歡攻擊禁區、靠近籃框取分、爆發力驚人，班切羅展現非凡籃球智商，這一切都可能幫助班切羅第一年就能入選全明星，並且幫助魔術翻身。

班切羅跟詹姆斯最大不同是：詹姆斯傳球第一 班切羅攻擊為先

詹姆斯雖然打的位置是前鋒，但整個生涯幾乎都是「傳球第一」，儘管NBA和全世界專業人士都把詹姆斯定義為前鋒，事實上詹姆斯打的位置和球路、習慣、能力更像控球後衛。

班切羅還沒有養出詹姆斯擔任控球後衛靈魂、直覺，但他有出色控球、持球能力，解讀比賽智商和處理球智慧都超越新人，外線跳投也在水準以上。未來班切羅會更多時間以「控球前鋒」角色出現在NBA，他能打出詹姆斯風格全能比賽，但更有侵略性和得分爆發力。

今年NBA新人選秀會上，我一直對雷霆挑中榜眼215公分長人霍姆格倫更有信心更多期待，霍姆格倫能持球、會投籃，防守一流，協防意識和能力出色，還能打出小前鋒各種技巧。霍姆格倫最大缺點就是太瘦，身體對抗性不足。

選秀榜眼霍姆格倫雖然也是天才型球員，但想要跟班切羅競爭新人王，恐怕就難以跟怪物級成績相比了。 美聯社

班切羅雖然只打了一場NBA比賽，但這場球太多細節可以看出他的未來將令人非常興奮。20歲班切羅可以打出詹姆斯全能球路和比賽主宰力，光是這一點就足以讓魔術今年球季可以重新成為媒體和球迷關注焦點。