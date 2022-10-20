洋基想要扳倒太空人 賈吉領軍打線須全面甦醒

洋基隊在與守護者苦戰五場後，終於順利打進美聯冠軍戰，總算沒有讓今年季後賽的爆冷事蹟再添一筆。不過洋基這次贏得驚險，接下來要面對的太空人隊可就沒這麼好打了，想要扳倒這支最被看好的美聯衛冕冠軍，還有許多需要補足的地方。

這是洋基隊近8年第4度在季後賽與太空人碰頭，前三次他們都是被淘汰出局，其中2017與2019年也是在美聯冠軍戰遇上。只是後來太空人隊爆發偷暗號的醜聞，許多球迷認為這兩年的洋基和道奇一樣是事件的最大受害者，一直希望他們可以在季後賽復仇。結果洋基隊終於在今年再次遭遇太空人，如今復仇的機會來了，但事情並沒有那麼容易。

太空人直落三打敗水手之後，正用愉快的心情在主場練兵，準備以逸待勞迎戰剛打滿五場的洋基。 美聯社

面對季賽106勝的太空人隊，洋基較佔上風的是他們的打線。洋基打者今年的團隊WAR值是全聯盟第2的35.1，僅次於道奇隊並優於太空人的29.5；團隊OPS+為全聯盟第三的113，一樣稍優於太空人的111；全壘打數254更是全聯盟第一。但如此優異的打線卻在面對守護者隊的系列賽熄火，團隊打擊率和OPS分別只有.182和.643，難怪會贏得如此辛苦。

而左右洋基打線整體表現的無疑是準MVP賈吉(Aaron Judge)。賈吉今年打破馬里斯(Roger Maris)美聯單季最多轟的紀錄，一口氣打了62發全壘打，打擊率、OPS與OPS+是可怕的.311、1.111和211，fWAR也是全聯盟第一的11.5。但他在今年季後賽的五場比賽熄火，打擊率與OPS僅.200和.738，前兩場比賽甚至8個打數全數掛蛋。好消息是賈吉在後面三場比賽有慢慢回神，尤其第五戰繳出4之2、一發全壘打的成績。

賈吉在前兩戰打擊完全熄火，差點讓洋基陷入絕境，還好接下來火力恢復，幫洋基淘汰掉難纏的守護者。 美聯社

其實今年洋基隊若扣掉賈吉的成績，團隊數據就不會這麼漂亮，WAR值扣掉賈吉的11.5就只剩23.6，低於太空人隊。全壘打數若沒有賈吉的那62轟，就只剩192轟，也是低於太空人的214轟。可見若賈吉狀況不理想，對洋基打線的影響是多麼巨大。

當然洋基其他打者也必須挺身而出，瑞佐(Anthony Rizzo)是美聯分區系列賽表現最穩定的洋基打者，系列賽打擊率.294為全隊最高，OPS也有.958。以守備見長的貝德(Harrison Bader)則扮演奇兵的角色，系列賽轟出全隊最高的3發全壘打，OPS高達1.256，是洋基能夠勝出的一大關鍵。怪力男史坦頓(Giancarlo Stanton)雖然打擊率一直不高，但必須像在第五戰一樣適時神來一棒，才能展現自己的身價。洋基打線表現最不理想的是托瑞斯(Gleyber Torres)，他五場比賽只繳出19之3、.158打擊率、.396OPS的成績，接下來必須將狀態調整好。

貝德在前4戰打出3支全壘打，成為洋基對守護者系列賽的最大奇兵，不過他自己也知道這已超乎他平常的實力，不太可能天天過年，因此該練的觸擊還是照樣苦練。 美聯社

洋基投手群在前一個系列賽表現相當穩定，團隊防禦率是出色的2.76。若分區系列賽也能選MVP，王牌投手柯爾(Gerrit Cole)絕對會是不二人選，他一個人就拿下了兩勝，主投13.1局僅失3分。二號先發柯提斯(Nestor Cortes)也投得相當出色，10局僅失3分。洋基先發投手群的隱憂在於輪值後段，塞維里諾(Luis Severino)和泰昂(Jameson Taillon)都沒有那麼穩定。他們不像太空人隊有韋蘭德(Justin Verlander)和瓦德茲(Framber Valdez)這兩位今年投出賽揚等級成績的投手，後段輪值也沒有麥卡勒斯(Lance McCullers Jr.)和哈維爾(Cristian Javier)那麼厲害，且太空人在與水手隊的18局大戰中，還有賈西亞(Luis Garcia)如此出色的先發得以擔任長中繼挺住，深度相當可怕。

洋基牛棚則相對較先發可靠，霍姆斯(Clay Holmes)、羅艾西加(Jonathan Loaisiga)、培洛塔(Wandy Peralta)在前一個系列賽都表現相當出色。今年洋基牛棚的團隊WAR值為全聯盟第五的6.0，略遜WAR值7.6、全聯盟第三的太空人隊。若加上先發投手的數據，兩隊的差距就從太空人的27.0、全聯盟第一，對上洋基的19.6、全聯盟第7。太空人的投手團隊戰力還是優於洋基。

羅艾西加對守護者出賽4場，5局投球都沒有失分，延續他明星賽後的神奇表現，在洋基在少了查普曼的情況下還能維持牛棚的穩定。 美聯社

整體而言，洋基要與太空人一搏，三、四號先發就必須要異軍突起，牛棚要持續有穩定的演出，而打線上賈吉必須恢復例行賽那種史詩般的表現，否則會相當難以與強大的太空人隊抗衡。

系列賽預測：太空人4比1淘汰洋基