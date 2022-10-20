勇士經驗只是輔助 國王仍要靠福克斯上位

在NBA戰力版圖上已經被流放邊疆多年的國王，新一季能否以王者歸來之姿，再度降臨睽違十六年的季後賽？許多媒體都看好他們有望終結此一聯盟歷史上最長的季後賽乾旱期，這也讓國王成了本季最令人期待的黑馬球隊之一。

這一季的國王做了什麼轉變，讓他們能夠重新喚起球評和球迷的信心？重點並不是他們在熱身賽取得了四連勝，也不是國王再度引進了「勇士幫」教練團，而是他們總算回歸到基本面，將三大權杖各自交還給單一主人的手上。這樣的操作，成功地讓少主福克斯（De’Aaron Fox）在心態上有所轉變，開始去領導一支真正能幫助他取勝的團隊。

權杖一：確立福克斯的絕對地位

首先，福克斯正式接過了象徵絕對王權的球員權杖。乍聽之下不可思議，畢竟在2020年福克斯簽下頂薪續約時，他的接位就該是確立的事實。甚至早在2018年持有榜眼籤的國王跳過全能控衛唐西奇（Luka Doncic），而選擇前鋒巴格利（Marvin Bagley III）時，這樣的接班路線就該已經定下來了。

然而，國王後續一系列的操作，加上福克斯的成就始終未能衝上更高的級數，都讓人覺得福克斯這王位坐得並不穩。福克斯一直以來的特色就是速度快和打得瘋，但三分不準，還非常慢熱，過去幾季都是在球季後半段才能全速行駛，也因此為人詬病。即使打出個人火力，常常無法轉化成團隊勝場。上季福克斯得分超過40分時球隊全敗，得分超過30分以上時，戰績也只有3勝9敗。

而且他以頂薪續約之後，至今仍打不進季後賽，也沒入選全明星賽，相較其他三位同樣獲得頂薪的2017年選秀同梯，福克斯的成績實在差了一截。像是剛交易到騎士的米契爾（Donovan Mitchell）多次帶領爵士打季後賽，更別提塞爾蒂克的泰托姆（Jayson Tatum）和熱火的阿德巴約（Bam Adebayo）已經打過總冠軍賽。這三人也都打過明星賽，其中阿德巴約還是福克斯的大學隊友，這一比較就有了傷害。

對此，福克斯也有他的不滿。有球評認為福克斯一直和管理組有心結上的矛盾，就是表面上看來是以他為核心建隊，卻不斷選進像哈利伯頓（Tyrese Haliburton）和米契爾（Davion Mitchell）這樣的後場新秀來和他搶球權，而不是在其他位置上給他所需的支持。這等於是在架空他的王位，甚至是為了他的退位在鋪路。

2年級生米契爾(左)雖然被認為有很好的天賦，擔任先發時的表現要遠優於替補，但在福克斯健康狀況沒問題時，他還是只能從板凳出發。 歐新社資料照片

好不容易，國王的管理組終於下定了決心，上一季在季中交易時清掉了可能的上位競爭者，並給了福克斯一個明星級的長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）做搭配，這算是給了福克斯一個明確的訊號。今年選秀會上也是挑了即戰力的前鋒穆雷（Keegan Murray），並且找來了赫爾特（Kevin Huerter）和蒙克（Malik Monk）強化外線及防守。

現在總管正式把權杖交在福克斯手上，給了他所需要的戰力輔助，甚至連他的大學隊友蒙克都給找來進貢，意思就是：現在你就是唯一的王，這是你的球隊，上場去贏球吧！

權杖二：總管一人扛下全責

第二柄權杖，則是現任總管麥克乃爾（Monte McNair）自己去搶回來的。由於國王的多股東結構，讓經營高層山頭林立，歷來彼此之間的扞格層出不窮，從球員交易、選秀、簽約到換帥，經常見到多頭馬車的鬥爭與妥協，而無法體現出總管個人策略的沙盤推演，結果沙城的戰力就成了一盤散沙，這也是國王多年不振的結構性原因之一。

相較於前一任總管狄瓦茨（Vlade Divac），麥克乃爾可說是個毫無國王背景的外人。這讓他少了人情包袱，但不代表他就可以一意孤行，絲毫不理會國王層峰的意旨。從2020年九月履新，麥克乃爾到任已經正式滿兩年，期間他逐步將人事主導權集中在自己手上，一步一步地修正球隊的戰力架構。

從今年二月開始，麥克乃爾陸續出清巴格利和希爾德（Buddy Hield）等前朝資產，為了換來沙波尼斯，即使是麥克乃爾自己選進的哈利伯頓也一樣殺出。接著，麥克乃爾堅持主導換帥人選，並為新教頭的求勝方針準備了一票能做為防守基石的球員。像是剛擠入開季名單的奧克帕拉（KZ Okpala）和戴拉維多法（Matthew Dellavedova），都是國王需要的防守悍將。

其中換帥的決定，更是象徵麥克乃爾拿回權杖的代表作。國王的印度裔老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）原本屬意由傑克森（Mark Jackson）執教，因為拉納戴夫入主國王之前曾經也是勇士股東，那時勇士的總教練正是傑克森。然而，麥克乃爾聽從屬下的建議，經過斡旋之後，讓原來的代理總教練簡崔（Alvin Gentry）轉任行政職的副總，成功讓布朗（Mike Brown）上位。

國王主帥由布朗接替簡崔，主要是由總管麥克乃爾主導，希望球隊能跳脫過去的失敗路線。 路透社

拉納戴夫先前主導的許多決策曾飽受批評，麥克乃爾既不能讓老闆沒面子，也不能放任他插手撈過界，更得修正他之前的錯誤。像是拉納戴夫曾認為希爾德有成為下一個柯瑞（Stephen Curry）的潛力，結果完全不是那麼一回事，麥克乃爾就在沙波尼斯的交易案中順勢將希爾德一併送出。

現有陣容之中，只剩下三名球員不是由他經手帶進沙加緬度。其中福克斯雖然不是由麥克乃爾選進球隊，但卻是他上任不久之後決定出手以頂薪留下。接位的前兩年，麥克乃爾還可以說他在清理前朝爛帳，戰績拉不上來並非全是他的責任，而今麥克乃爾已主導了球隊改造，接下來的成敗將完全由他一肩扛起。

權杖三：更新後的勇士經驗

第三柄權杖的轉移，則是把帥符交到了更適合的勇士幫成員手中。國王真的和勇士有著切割不開的關聯，從老闆、球員到教練都曾有過勇士背景。本季巴恩斯（Harrison Barnes）和他2015年在勇士奪冠的隊友巴柏沙（Leandro Barbosa）重逢，巴柏沙已經成了國王教練團的一員。若不是兩名勇士舊將貝茲摩（Kent Bazemore）和庫克（Quinn Cook）在開季前被裁掉了，國王的「勇士幫」色彩還會更濃。

從華頓（Luke Walton）、簡崔到布朗，國王最近這三任總教練都曾是勇士助理教練。看似連續三次啟用「勇士幫」，其實國王想要靠著複製「勇士經驗」來重返季後賽，早在十年前就開始這麼做了。

2012年，勇士前總教練史馬特（Keith Smart）就曾在季中接手國王。在史馬特被開除之後，2013年繼任的馬龍（Michael Malone）先前沒有任何總教練資歷，他是從勇士助理教練直接跳槽上位。馬龍只帶隊一年就去職並轉往金塊，在那之後過了五年，國王又找來華頓重新開始「勇士治國」的傳統。

衡諸這一票勇士幫的總教練，若說要將勇士的奪冠體系導入國王，布朗確實是目前為止最適合掌舵的人選，原因就在於布朗具有完整的攻守歷練和奪冠經驗。

史馬特在勇士助教體系養成長達七年，馬龍則只有兩年，這兩人都未曾有過冠軍資歷。至於華頓和簡崔雖然攜手在2015年奪冠，但他們兩人在勇士體系分別只待了兩年和一年。相較之下，布朗在勇士待了六年，期間助隊拿下了三座金盃。在這五任總教練當中，要屬布朗奪冠經驗最豐富。

此外，布朗在2016年進入勇士之前，就已經有七年總教練資歷（騎士及湖人）。他從一開始負責進攻的首席助理教練，到後來更接下了防守協調的任務，而上季勇士的防守也成為他們重奪冠軍的重要關鍵之一。在勇士從墊底一路爬回巔峰的過程當中，布朗在攻守兩端協助柯爾（Steve Kerr）落實其執教理念，並成功地讓不同的新成員融入勇士體系。

和前四任「勇士幫」總教練相比，經歷過大起大落的布朗被淬鍊地更為紮實，而對比國王老闆屬意的傑克森，布朗的「勇士經驗」更是經過全面更新的最新鮮版本。布朗喊出要以防守救國王，這話並沒有新意，但執行的人換成了布朗，其意義就完全不同。由布朗來執教，確實更有可能在國王重現勇士基因。

總之，國王這三大權杖交到了球星、總管和總教練手中之後，造就了正確的主將心態，明確的球員配置，和確實的求勝策略。這一季國王的新氣象，光是從福克斯賽後訪問時的表情就可以看出不同。

過往福克斯和管理階層之間的齟齬已久，雙方心結打得深，即使換了總管也還是存有猜疑，因此球迷經常可以從福克斯的表情上讀到負面的訊號。但上週當福克斯率隊在熱身賽大勝湖人47分之後，在賽後訪問時很多人都能感覺到他的開心。福克斯在訪問中一再強調布朗非常重視防守細節，他也盛讚奧克帕拉這位新隊友的防守能力，還提到他很喜歡蒙克這位大學隊友，兩人之間很有默契。

奧克帕拉(右)是國王在自由市場簽下的小前鋒，他在熱身賽時展現強悍的防守態度，讓福克斯對他讚譽有加。 美聯社

經歷過三任的「勇士幫」總教練，福克斯並不會單純地被勇士這塊招牌給鼓舞，真正的重點，還是在於國王總管成功地清理掉福克斯與球團之間的矛盾心結，在人手上又給了他充沛的支援，並引進了強大的執教體系做為輔助，讓他真正成為手握重兵的國王一哥。加上這個夏天福克斯還結了婚，這也可能讓他更為成熟。這一切加總起來，讓人看到了他久違的笑容。

當西區有火箭、雷霆、馬刺、爵士和拓荒者五支球隊進入重建，搶進西區第十看來並不困難，因此國王很有機會打進附加賽。然而，國王的整體陣容並不高大，先發五人更算不上體格精壯。想要在西區突圍，他們能不能撐得住布朗所要求的防守強度？一個球季打下來又會賠上多少傷兵代價？尋求重新上位的國王雖有利多，但還有很多困難要克服。

十六年了，當楊過都等到了小龍女，國王球迷能否重新站上多年不見的季後賽地板？雖說國王季前這一系列的操作並非跳樓大拍賣，更算不上置之死地而後生的絕望險招，但看到這些改變，確實給了球迷一個願意相信的理由。