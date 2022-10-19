中職／富邦開始重視引退 期待純正悍將榮耀退場

在眾多國際賽中台灣球迷最欣賞的陳金鋒、彭政閔及林岳平等球星，陸續在2016年至2019年退役，宣告一個世代的凋零。今年又掀起一波退休潮，季初潘武雄及詹智堯都預告引退，另外8月時則有將取得本土資格的羅力無預警宣告揮別球員生涯。這三位球員都在中華職棒史上留有精采的紀錄，球迷很幸運地都看到了他們盛大的引退儀式。

潘武雄2006年就加入統一獅，效力獅隊長達17個年頭，成為隊史第22位獲得引退儀式的球員。羅力則是2015年開始效力富邦悍將前身義大犀牛，在隊8年時間已是目前球隊少數待過義大的球員，也是富邦接手後第2位獲得此榮耀的球員。詹智堯則最為特別，他在千場出賽時舉辦儀式，但他生涯有996場是桃猿人，今年才轉變為北方王者，成為繼林仲秋之後，另一位轉隊出賽不到10場，就能在新球團公開引退的球員。

對於球團而言，引退儀式通常是感念球員長期的付出，讓他們可以榮耀的退下球衣。對於球員而言，則是宣告職業球員生涯的句點，及人生另一個階段的起點。對於球迷而言，則是留下喜愛的球星在球場奔馳打拼最後英姿的回憶。不過每個球團的運作模式不同，統一獅過去辦理高達22場饗宴，而且包含洋將、非主力球員。今年就舉辦2場的富邦悍將，雖然以往陣中星光熠熠，但從1993年俊國熊至去年止，只有3位球員辦過引退儀式，興農2場及富邦1場。

從俊國熊、興農牛、義大犀牛到富邦悍將，曾出產過黃忠義、鄭兆行、曾華偉、鄭達鴻、陽建福、郭勇志、張建銘、林晨樺等自家養成的球星，另外也有張泰山、葉君璋、闕樹木、沈鈺傑、林英傑、余文彬等轉隊或旅外歸來的球員。不過上述球員中，興農只有幫闕樹木及黃忠義辦過引退儀式，還有一位是富邦辦的沈鈺傑。

沈鈺傑是少數獲得富邦球團重用的興農時期球員，他不但獲得引退儀式，後來還曾擔任副領隊。 聯合報系資料照片

過去這支球隊不僅不常辦引退儀式，陳金茂、曾華偉、郭勇志及葉君璋等名將，基本上都是直接遭球隊讓渡或釋出，而張泰山更是被賣給統一，牛迷只能滿是無奈。興農牛隊轉賣給義大後，球團著手改造球隊，鄭兆行、許國隆、余文彬都是牛隊主將，但最後只獲得發新聞稿被宣告退休；陽建福、林英傑、林其緯、林克謙等則是遭到釋出。球衣換成富邦後，只有沈鈺傑、蔡明晉幸運獲得教練約，同樣從牛隊一路過來的吳宗峻、張建銘、林晨樺、方克偉都是被戰力外，頗令球迷惋惜。

這些無緣在興農、義大或富邦退役的球員，只有張泰山在甲組球隊台壽保期間，球隊有舉辦引退儀式。這場饗宴邀請當年牛隊二連霸先發球員都到場，鄭達鴻還曾PO出有多達12位牛隊球員的棒球人生照片，令許多球迷回味當時的興農歲月，只可惜人事已非，球團當年的不珍惜加上轉賣，球員各奔東西。許多球員雖然轉披紅袍，不過包含吳宗峻等，在球隊重返一軍前就已退役，因此還是無法跟球迷正式說再見。

興農三番刀英姿仍牢印在多許資深球迷心中，可惜興農及義大沒有好好對待他們，現在已經無法再次合體。 聯合報系資料照片

或許是因為是接手的球員多是從前球團而來的關係，富邦悍將過去對於資深球員並不珍惜，老將除了被戰力外之外，還有許多人員紛紛求去。今年球團高層更替，似乎注意到這塊有些遺憾，亡羊補牢為時未晚，對於老將的退休開始重視。富邦近年面臨世代交替，未來幾年勢必還有多位球星即將走到生涯尾端，希望這些真正的悍將能獲得一場屬於自己的引退饗宴，充滿榮耀的離開球場。