U23強投莊昕諺早產兒大器晚成 帶著阿公至理名言打拚

在U23世界盃對日本一戰中繼2局連飆5K表現出色的樂天桃猿投手莊昕諺，是少數來自澎湖的職棒選手，在中華隊特地選擇《外婆的澎湖灣》抖音版作為出場曲，莊昕諺帶著來自家鄉的祝福登板，在棒球路上支持他的阿公是最大力量。

從小阿公就常看國外職棒，愛運動的莊昕諺耳濡目染踏上棒球路，媽媽李筱雯透露，老公同事的兒子在講美國小打球，有次載著小一的莊昕諺路過學校下去看看，被當時在講美國小教球的教練蔡國榮(現改名為蔡良詮)看到，「國榮問他要不要跟大哥哥一起玩，就這樣被拐走。」

但講美國小規定要住校，莊昕諺年紀是全隊最小，身為學弟常要幫忙做事，加上學長喜歡鬧他，莊昕諺經常哭著說不要練球，甚至背著「垃圾袋」逃走，阿公總是用「男子漢有什麼好哭的」來激勵他，路過學校也會藉機看看孫子，加上教練用心照料，才堅持下去。

國小的莊昕諺背著「垃圾袋」逃走的有趣照片。 蔡良詮／提供

其實莊昕諺家族與體育也有淵源，熱愛棒球的阿公是跆拳道教練，舅舅則是在天母國中擔任體育組長，姐姐打過籃球校隊。莊母提到，阿公在家地位很崇高，有一家之主的風範，從小莊昕諺就跟阿公阿嬤很親近，「爸爸當警察對他很嚴格，反而不敢說太多內心話，他不管碰到什麼問題，只要跟阿公講講話就好了。」

莊昕諺當初赴台灣選擇高中就讀時，曾經出現好幾個選項猶豫不決，當時阿公用紙條寫下兩句話《寧當小國之王，不願當大國之臣》，至今仍是莊昕諺回家必翻的智慧小語，甚至要媽媽裱框起來永久留存。

莊昕諺外公寫下兩句智慧小語鼓勵他。 李筱雯／提供

莊昕諺2019年進入職棒，今年U23首度披上國家隊戰袍，李筱雯說，原本以為到職棒了，應該沒機會中國手，會入選U23可能是今年在二軍成績不錯，「他一直對自己沒太大信心，覺得沒有很差為什麼教練不用他，今年總算終於圓夢了，希望可以帶給他自信。」

李筱雯提到，莊昕諺是早產兒，當初打棒球沒想到能打到職棒或入選國手，要感謝他講美國小、馬公國中、南英商工三級棒球一路以來教練的指導，包括王老師(王長壽)、蔡良詮、牛爸陳教練(陳献榮)、何教練(何信賢)，「他很幸運都碰到好的教練。」

10月19日是莊昕諺滿22歲的生日，能在中華隊度過是相當難得的經驗，那個當年扛垃圾袋差點當了棒球逃兵的澎湖囝仔，如今大器晚成，在阿公引以為榮的棒球路上穩步前行。