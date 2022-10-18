NBA季前大預測：勇士總冠軍、年度MVP柯瑞

NBA 2022-23球季台灣時間10月19日開打，不能免俗季前預測總冠軍、MVP、東西區冠軍和最大黑馬

1、年度MVP 柯瑞、安戴托昆波、詹姆斯三搶一

年度MVP預測我會用剔除法，二連莊金塊中鋒約柯奇已經視覺疲勞，他很難再度當選年度MVP，除非金塊打出聯盟第一戰績。季前被視為最熱門MVP人選獨行俠後衛唐西奇也很難，因為獨行俠戰績沒辦法為他加分。

許多專家預測獨行俠天才控衛唐西奇本季將拿下年度MVP，但字母哥、安比德、柯瑞都還在顛峰狀態，恐怕還不是輪到他的時候。 美聯社

聯盟最具統治力球員公鹿前鋒安戴托昆波將會再度感動所有人，打出攻守超凡數據，公鹿戰績也不會掉出東區前三。76人中鋒安比德也是美國媒體和NBA官網季前預測三大熱門人選之一。

湖人前鋒詹姆斯不在季前預測前五熱門候選人之一，但湖人只要核心球星健康就有機會翻身，詹姆斯也很有可能再度讓全世界為他瘋狂。

2、東區冠軍 公鹿、塞爾蒂克二搶一

東區冠軍基本上就是塞爾蒂克、公鹿、熱火三雄鼎立三搶一，最多再加一支76人。76人四核心安比德、哈里斯、哈登、麥克西是最有天賦和球星光環組合，任何專業人士和媒體都不會忽略76人超凡競爭力。

公鹿季前熱身賽五連敗，小前鋒米道頓還在傷停，歸隊日期不確定，中鋒洛培茲急速老化，大前鋒波提斯明顯退步，公鹿存在不小隱憂。

塞爾蒂克戰力完整，主力球員雖然都還很年輕，但已有豐富的季後賽經驗。上季因為泰托姆(中)在總冠軍賽帶傷上陣影響表現，最後敗給勇士。本季捲土重來，要在東區再次出線並不困難。 歐新社資料照片

我的預測：塞爾蒂克。公鹿核心老化缺口將會被放大，安戴托昆波一個人也很難帶領公鹿再度打進總冠軍。

3、西區冠軍 勇士、湖人二搶一

上季我預測西區冠軍是湖人，結果湖人整季傷病不斷，戴維斯例行賽只打了40場(傷停42場)，詹姆斯只出賽56場(傷停26場)，加上衛斯特布魯克加入湖人第一季格格不入，湖人攻防、團隊都陷入困境。

今年球季我還是對湖人有信心，只要詹姆斯、戴維斯保持健康，湖人還是西區最好球隊之一。更多專業人士和美國媒體看好天賦滿滿快艇，從賭盤、傷病、陣容深度、球星去衡量，快艇很值得信賴，雷納德、喬治、沃爾、傑克森、貝頓、莫里斯、鮑威爾、考文頓、肯納德，NBA最佳小球陣容和小個組合，攻防一體，持球點多，侵略性強，創造力十足。

湖人上季因為主力球員傷病缺賽嚴重而打不進季後賽，只要詹姆斯(左)、戴維斯保持健康，湖人隨時能在西區一石激起千層浪。 美聯社

我的預測：勇士。勇士仍是西區最完整球隊，儘管勇士天賦、人手、陣容光環不及快艇，但勇士好在團隊、經驗和防守，另外就是教練。勇士教練柯爾讓所有勇士球員打起來都能成為更好球員，凝聚出最佳團隊。

4、最大黑馬 熱火、快艇二選一

我給黑馬定義是，奪冠排名不在前五，因此熱火符合這要件。在東區，熱火奪冠排名最好就是第三，在聯盟，熱火奪冠排名落後勇士、快艇、塞爾蒂克、公鹿、76人、太陽、籃網。

熱火陣容就是少一個關鍵球星，36歲先發主控羅瑞上季老化衰退，最佳第六人赫洛季後賽起伏太大，進攻、外線、防守至少下滑一個檔次，導致熱火季後賽進攻始終不濟。

熱火有非常出色的防守，進攻也有不錯的水準，上季例行賽在東區戰績排名第一，幾位年輕球員更為成熟之後，在季後賽抗壓性應該也能大幅提高，他們將是問鼎總冠軍的大黑馬。 美聯社

我的預測：熱火。熱火仍把奪冠希望寄託在羅瑞、赫洛、歐拉迪波三名後衛身上，只要這三人有兩個打出水準以上表現，熱火會是東區最大黑馬。

5、總冠軍 勇士

NBA最佳球員是安戴托昆波，最好領袖是詹姆斯，最具影響力也最神奇球員是柯瑞，柯瑞仍在影響勇士，左右勇士團隊戰力，並且感染全世界籃球迷。

勇士上季八年內四度奪冠並非偶然或運氣，那是實實在在團隊合作戰力展現。柯瑞是勇士無解+難解原因，勇士教練柯爾讓勇士戰力和團隊高出其他球隊一個檔次。

勇士重金與波爾(中)和維金斯(左)續約，將有助於球隊內部的穩定，讓格林成為不定時炸彈的機會降到最低，團隊將有更高的向心力。 歐新社資料照片

我的預測：勇士