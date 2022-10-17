三強接連爆冷潰敗 反派太空人才是最強王者

大聯盟史上最長的季後賽打了幾局？現在你當然知道答案了。不多不少18局，剛好整整兩場比賽。歷史上總共出現過四場18局馬拉松大戰，太空人就碰上兩次——而且都是贏家。上一回太空人拿下最後的勝利時還在國聯，勝投是由打到16局臨危受命上場救援、當時已「高齡」43歲的應屆塞揚獎投手「火箭人」克萊門斯（Roger Clemens）所拿下。順帶一提，在昨天太空人又拿下勝利的比賽中擔任球評的前勇士外野手法蘭柯爾（Jeff Francoeur），正巧是17年前那場比賽苦主勇士的先發右外野手。

當年太空人就靠這一勝淘汰了強敵勇士，最後得以進軍隊史首次世界大賽。17年後的今天，他們早已視總冠軍戰如家常便飯。過去五年每逢單數年，世界大賽就少不了太空人，其他兩年他們也都打進美聯冠軍戰。至於隊史上首座總冠軍更是早已到手——然而在2019年爆出偷暗號的「太鼓門」醜聞後，這座冠軍就算沒被大聯盟官方打上星號，在休士頓本地以外的所有球迷心目中，至少也要打上一連串問號。

於是乎接下來每一年的季後賽對太空人來說，都像是一場洗刷污名之戰，而實力強大的他們也確實一年比一年更加逼近。繼前年在美聯冠軍賽與光芒打到第七戰、去年重返世界大賽後，今年太空人又挾著美聯最多勝的巨大聲勢回來了。而且在嚇出一身冷汗仍以直落三淘汰同區「小弟」水手後，現階段的太空人可說比此前任何一年都更接近總冠軍。

水手雖然是直落三被淘汰，但遇上太空人這麼強的球隊，還能一直咬緊對手，戰到幾乎是油盡燈枯，每一場球都是差一點就能贏，也算是雖敗猶榮了！ 美聯社

原因無他，自然是因為原可能成為太空人登頂之路主要對手的三隻分區冠軍隊——道奇、勇士及洋基均已「非死即傷」。眾所周知，在分區決賽五場定勝負的短期決戰中，臨場表現和運氣無疑佔了很大的成份。但征戰季後賽多年的太空人就是有著過人的韌性，再一次有驚無險地在惡戰中勝出。反觀例行賽完全把教士按在地上摩擦（14勝5敗）、頂著史上勝場第四多光環的道奇，卻留下了百年來首次出現在季後賽敗給勝差22場以上對手的不名譽紀錄。而衛冕之路提前被同區老三費城人（例行賽87勝）終止的國東冠軍勇士（101勝）也一樣是五十步笑百步。

至於碩果僅存但也只差一敗就將被淘汰的美東冠軍洋基，正寄一切希望於他們的王牌投手柯爾（Gerrit Cole）——不過在你看到這篇文章的同時，他們或許已經淚灑克里夫蘭。即便洋基真能贏下第四戰，甚至死裡逃生在第五戰勝出，已馬不停蹄連打四場比賽的他們也只有區區一天休息時間就要再次遠征休士頓，去面對手握主場優勢而且好整以暇休養了三天的太空人。

對上例行賽99勝的超級豪門洋基，守護者出乎意料地取得2勝1敗領先，只差一步就能再次演出這輪賽事的第三個爆冷結局。 美聯社

在道奇這塊最大絆腳石被教士提前搬開後，低調了一整季的太空人理所當然成為冠軍最大熱門。別的不說，用真金白銀說話的運動賭盤顯然是最佳的風向球。目前已晉級聯盟冠軍賽的三隻球隊中，太空人的賠率已遠低於教士及費城人。這樣的一面倒看好太空人絕不令人意外。首先，由韋蘭德（Justin Verlander）、瓦德茲（Framber Valdez）領軍的太空人先發投手陣足足有七人能輪值，同時他們的牛棚防禦率也是全聯盟最低只有2.80，論先發論救援無不遠勝其他對手。值得一提的是在對水手三場季後賽中，除了第一戰客串中繼的先發投手哈維爾（Cristian Javier）外，有失分的正是韋蘭德跟瓦德茲兩人。其餘8名投手則聯手投了25局一分未失，而剛剛結束的18局完封更是太空人投手強大戰力的最佳展示。

太空人在對水手的三連勝中展現超強的先發輪值+牛棚戰力，王牌投手韋蘭德竟然還是其中表現最差的一位！ 美聯社

至於在同一戰被水手封鎖17局的太空人打線看似輸出不夠穩定，其實他們在例行賽的進階數據如OPS+（111）、wOBA（.324）都是聯盟第七的前段班，在剩下的季後賽球隊中也僅次於洋基。除了連兩場一棒擊沉水手的艾瓦瑞茲（Yordan Alvarez）堪稱賈吉以外現役最強打者，今年默默打出美聯第四OPS（.921）的亞土維（Jose Altuve）與他的老搭檔布萊格曼（Alex Bregman，OPS .820）、連兩年轟出30發全壘打的外野手塔克（Kyle Tucker，OPS .808）也都是一時之選。至於守備，擁有亞土維、去年一壘金手套得主古瑞爾（Yuli Gurriel）及今年游擊金手套頭號候選人菜鳥潘尼亞（Jeremy Pena）的太空人同樣可以跟任何球隊平起平坐，稱之為整體戰力最均衡、最無死角的球隊絕不為過。

季後賽中常見到的「英雄出少年」戲碼，正發生在太空人游擊手潘尼亞(右)身上，他有精彩的守備表現，而且連3戰都有安打，還擊出最關鍵的致勝全壘打。 美聯社

看到這裡，許多球迷或許要忿忿不平：既然太空人長年以來如此強大，堂堂正正打球也有不小勝算，當年又何必走上作弊的不歸路？即便今年真讓他們再次奪冠，也完全洗刷不了當年的污點，只會讓人覺得曾經一失足成千古恨的太空人更加可惡。這裡當然無意為太空人翻案或洗白，只是要陳述他們實力確實高人一等的客觀事實。恨之者自然可以視之為棒球場上「永遠的反派」，跟大多數美國球迷一樣對他們見一次噓一次。反之如果太空人真能奪冠，愛之者也不必急於跳出來為他們「贊聲」。畢竟他們當年犯下的確實是不可饒恕的過錯。真正能洗刷他們恥辱的——只有時間。