日職／終結5年外籍捕手養成 中日難見福來喜傳奇

中信兄弟的外籍捕手福來喜（Francisco Pena）守備率、阻殺率都有相當出色的演出，加上蹲捕勝率極高，是下半季中信兄弟戰績突飛猛進、躍升第一的關鍵功臣。福來喜極有可能從眾家本土捕手的競爭之中脫穎而出，成為中職史上第一名獲得金手套的外籍捕手。

由於語言溝通以及棒球文化背景不同的緣故，一名外籍捕手要到異地固定受到重用本身就相當不簡單，更遑論要爭奪捕手個人獎項。這樣的現象在亞洲棒球圈皆然，以日本職棒來說，歷史上也沒有任何外籍捕手拿過金手套或最佳九人獎項。甚至，這幾年外籍捕手都已經逐漸在NPB的球場上消失，成為極稀有動物。

中信兄弟能在下半季脫胎換骨，捕手福來喜有很大的貢獻，洋將捕手要在亞洲職棒站穩腳步是相當不容易的事。 聯合報系資料照片

中日龍隊的古巴籍捕手馬丁尼茲（Ariel Martinez）好不容易經過幾年的養成，上週卻被宣告為不續約名單，接下來將為古巴備戰WBC經典賽，再度突顯一名老外捕手生存大不易的現狀。

2020年7月效力於中日龍隊捕手馬丁尼茲披上護具上場，是日本職棒相隔20年再度有外籍捕手在一軍比賽上場蹲捕。上一次已經要回溯到2000年同樣效力於中日龍隊的尼爾森（Dave Nilsson），外籍捕手的稀有程度可以想見。尼爾森頂著MLB通算105支全壘打的實績，打擊威力原本被當時的中日龍監督星野仙一寄予厚望。不過就防守，想要在當時陣中有第一號主力捕手中村武志的情況下掙得先發機會就已經很困難，更何況當時尼爾森就連打擊表現都與預期有很大落差，整季只在NPB一軍出賽18場，0.180打擊率、1支全壘打、8分打點就黯然退團。尼爾森只以捕手身分打過1場比賽，令人好奇的蹲捕功力幾無獲得印證的機會。

大聯盟知名捕手尼爾森在2000年轉戰日職，結果很快就以失敗收場。 1993 Stadium Club 球員卡

馬丁尼茲2018年以育成選手身分加入中日龍隊，無論配球或是擋球技術等皆經過日本式的嚴格訓練，這幾年逐步成長，出賽數逐年遞增，年薪也從1,000萬日圓調升至3,000萬日圓。馬丁尼茲的打擊有一定實力，今年出賽82場，0.276打擊率、8支全壘打，的確是有機會培養成一名攻擊型的捕手。不過中日龍隊陣中已經有一名具有不錯打擊能力的捕手木下拓哉，他的打擊不遜於馬丁尼茲，甚至是現在中央聯盟打擊最好的捕手。30歲的年齡正值成熟期，馬丁尼茲除非有特別過人之處，否則要擠下木下拓哉成為第一號捕手有很高難度。被中日解約後即使未來有其他日職球團感興趣，還是只能轉往一壘或外野爭取出賽機會。

日本職棒史上第一名外籍捕手是1936年名古屋隊的哈里斯（Bucky Harris），第一組老外投捕搭檔也是他跟洋投諾斯（Herbert North）的組合。1989-1992年效力千葉羅德隊，還曾經跟旅日投手莊勝雄搭配過的狄亞茲（Mike Diaz）則是較令人印象深刻的外籍捕手。狄亞茲在入團之後連續兩年打出3成、30轟、100分打點，打擊功力一流，不過當時他主要擔任外野手，轉任捕手是因為當時監督金田正一看上他可以蹲傳的傳球阻殺能力，但也僅止於兼差性質。1991年因為一記傳球造成骨折，球季中就宣告整季報銷只出賽42場比賽，賠了夫人又折兵，隔年重返羅德卻也回不到最初的水準，季中就遭到解約。

在1970年代之後NPB的外籍捕手有更加減少的趨勢，在現有洋將名額運用上，除非類似中日龍隊以育成開始培養的角度，否則各隊幾乎不會考慮放在捕手。即使中日龍隊的馬丁尼茲歷經5年的培養，要以固定捕手作為使用，甚至拿下個人獎項都是遙不可及的一件事。隨著他被解約，將來幾年外籍捕手將更難在NPB的比賽中看見。