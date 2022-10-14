楊恩準備挺進10大球星 搭檔墨瑞讓老鷹變黑馬

NBA新賽季即將開打，特別推荐老鷹24歲後衛楊恩，他今年準備挺進NBA10大球星。儘管我沒有很喜歡楊恩的打法和帶隊風格，但楊恩球路夠狂，進攻技巧、超狂三分和得分方式夠殺，讓人不得不佩服他的能力和超凡表現。

出奇不意的三分冷箭，迅雷不及掩耳的刁鑽突破，攻防轉換急停跳投和「楊式拋投」，楊恩入行四年，每一年進攻節奏和技術都在進化和成長，出手選擇和理解比賽能力，即將進入生涯最高峰。

楊恩上季場均28.4分、9.7助攻，投籃命中率4成6，三分命中率3成8，撇除老鷹43勝39敗東區第八戰績，嚴格來說楊恩第四個賽季數據和全面性表現，已經可以名列NBA前10大球員。

NBA10大球員第一個基本要件和客觀指標就是球隊戰績，如果不考量球隊戰績，湖人前鋒詹姆斯排名也不會掉出前五。但戰績只是一個關鍵指標，個人數據、帶隊方式、球隊文化同樣是定義一名球員價值和能力必然的評定要件。

楊恩(中)帳面成績非常亮眼，但球隊戰績太差，還無法全面讓人認同他是聯盟中最頂尖的球員之一。 美聯社

楊恩必須帶領老鷹少年軍團打進東區前五，他才有可能翻身扭轉形象，在所有專業人士、媒體和球迷心中重新建立他在聯盟的地位和分量。

老鷹實在太年輕，防守有一搭沒一搭，攻防節奏也不穩定，除了楊恩，過去三年老鷹幾乎沒有打出第二號、第三號人物。這不只是球隊建隊問題，更是教練執教能力問題。

楊恩何時才能學會勇士後衛柯瑞帶隊方式和人格魅力，無球打法創造各種空間和牽制力，持球過程中不斷成就隊友、幫助團隊更好，讓每個隊友都感到舒適、服氣，讓教練執教更加輕鬆、高效，凝聚出完美團隊，這就是楊恩要理解的「籃球智慧」。

楊恩投籃一流，三分犀利充滿侵略性，進攻、得分、擋拆、傳球、助攻無一不精，他也不是個自私自我的球員。今年老鷹把翻身希望和奪冠計畫完全寄託在楊恩+墨瑞兩人身上。

墨瑞是馬刺工廠出品「超級良品」，上季場均21.1分、8.3籃板、9.2助攻，是一名全能後衛，能控、能切、擁有對位優勢，防守、改變比賽能力都是第一流，唯一要挑剔的是「外線不好」，三分只能吃手氣。

墨瑞(左)上季在馬刺時也有聯盟第4多的9.2次助攻，防守好、超截能力強，老鷹大手筆把他交易過來就是希望他幫助楊恩成為更好的球員。 美聯社

老鷹今年夏天沒有補底薪老將，沒有補防守經驗，反而把賭注押在墨瑞身上，這太特別。老鷹目的有二：

第一個目標是提升防守：墨瑞打控球，他有196公分身高，可以防守三個位置，容易形成「錯位」優勢，他更是球隊主要防守箭頭，擅長靠壓迫防守帶動氣勢。只要防守有人帶動，全隊跟著投入，老鷹滿滿天賦和青春肉體，東區肯定要血流成河。

第二個目標是解放楊恩：楊恩一直缺少一個像墨瑞這種高大全能後衛搭檔，可以控球，創造各種機會和空間，讓楊恩可以更多打無球、可以打得更加輕鬆，不容易受到針對性和包夾。

只要楊恩能打有球，主動攻擊控制比賽，也能打無球，像柯瑞一樣產生無比牽制力，凝聚團隊和創造空間，老鷹一票年輕鋒衛就能得到最大發揮空間。

老鷹兩大優質長人卡佩拉(左)和柯林斯(右)上季表現不進反退，本季有墨瑞來幫忙楊恩解決進攻空間的問題，他們也都有大爆發的機會。 美聯社

老鷹一旦把防守拉上一個檔次，楊恩在進攻、投籃、牽制力更上層樓，老鷹的天賦和年輕、運動能力就能打出更完美團隊合作，甚至成為東區最可怕黑馬。

今年季前我會特別推荐老鷹和楊恩的比賽，他們還有很大進步空間，也有許多無限可能，當楊恩可以像柯瑞一樣，打有球讓人抓狂，打無球讓人顧此失彼，那就是老鷹起飛，楊恩躋身NBA前10大球星的開始。