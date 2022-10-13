鵜鶘打出季前高潮 拼裝三星是否真能發光？

鵜鶘在迎回傷癒復出的怪物狀元威廉森（Zion Williamson）之後，已在季前熱身賽打出了連勝氣勢。等到開季之後，威廉森、英格倫（Brandon Ingram）和麥凱倫（CJ McCollum）三大山頭正式合體，此一拼裝式的三星組合，雖然被看好能將戰績再往上推高一級，但實戰結果能否一如預期出色？

之所以說他們是拼裝式的三星組合，原因就在於當初制服組並不是依照明確的戰力規劃，主動網羅他們來逐步補強，反而是因勢利導，被動地重整球隊時才把他們湊在一起。

像是英格倫會來到紐奧良，全是因為「一眉」戴維斯（Anthony Davis）要求交易；而能在同一年搶下威廉森則是個驚喜的意外，鵜鶘是靠著超強的籤運，才在僅有6%的機會之下拿到難得的狀元籤。只有麥凱倫的交易可以算是鵜鶘的主動出擊，但那也是碰上了拓荒者急於甩賣球星資產的時機，雙方才能順利成交。

鵜鶘在2019年忍痛交易出球隊中的超級球星戴維斯(中)，接下來才有機會與資本逐漸得到了目前潛力無窮的三位球星。 歐新社資料照片

雖然三人在鵜鶘的聚合帶著強烈的運勢成份，但從位置分配來看，二號到四號位確實是被這三人完美佔缺，而放眼全聯盟，這三星聯手的得分威能也絕對是一時之選。至於誰該是帶隊老大，這答案就不是那麼理所當然了。

麥凱倫在三人當中年資最深，薪資最高；英格倫為鵜鶘出賽場次最多，功勳最高；至於威廉森則是天份最高，若論星度和話題熱度更是隊中第一人。這三人都有能力獨當一面，因此這三星之間要如何調和共濟，成了他們在戰力全面爆發之前的最大難關。

雖說磨合不易，這三人過往的發展也是大相逕庭，但比較他們的成長歷程之後，可以發現其心境仍有其相似之處。若是他們能夠異中求同，將有助於他們了解彼此，找到共鳴。

不斷進步的麥凱倫

先說年紀最長的麥凱倫，他的生涯進程一直都是以「進步」的概念貫串。麥凱倫從不被看好的矮將，一路走上當今頂尖分衛的位階。

像他的身高就從高一的157公分，進步到後來的191公分；而大學不是名校出身，卻在打滿四年之後進步到首輪新秀；進入拓荒者之後，角色從替補跳升為二當家；地位更從2016年最佳進步獎得主，站上鵜鶘的第一高薪。這麼看來，麥凱倫是有足夠的地位和條件當上鵜鶘的老大。

麥凱倫(中)上季在被拓荒者交易出去之，明顯在鵜鶘有了更好的發揮空間，本季隨著威廉森歸隊，麥凱倫非常有機會與他互蒙其利。 美聯社

無法上位的英格倫

至於過去三年一直扛著鵜鶘前進的英格倫，可以說是當了很久的王儲，因為每當他以為要接掌球隊的時候，就會跳出新的大王來泰山壓頂，讓他無法上位。

英格倫在湖人時曾被視為未來的少主，結果詹姆斯（LeBron James）駕臨之後，英格倫就再也沒有登基的可能，一年之後就被逐出湖人王國。做為交易包裹的他，本以為會順理成章地填上戴維斯的權力真空，不料鵜鶘居然就在那一年抽到了狀元，又把英格倫這個榜眼給壓了下去。即使在威廉森整季傷缺之時，英格倫仍被視為過渡時期的攝政王，等到威廉森復出之後就得將王位奉還。

英格倫(右)在新球季可能要由暫時的球隊一哥退位，對他來說已不是第一次，應該不會對他有太大的影響。 歐新社資料照片

跌深反彈的威廉森

三人當中最年輕的威廉森，無論體格、天賦和打法，看來都是天生的球隊領袖。加上他又是鵜鶘的狀元，一出道就成為血統純正的當然接班人。然而，威廉森這三年的發展卻不如預期，呈現「進一步，就退兩步」的拉鋸狀態。

威廉森一進聯盟就被期待會立刻成為鵜鶘的老大，結果第一季他就因傷連續缺陣44場比賽，好不容易復出之後大殺四方，場均拿下22.5分，結果遇上新冠疫情打斷了球季。第二季打了61 場先發，場均進步到27分，沒想到又出現傷勢，這次更讓他生涯的第三個球季全數報銷。後來他的復出時間表一延再延，引起媒體和球迷的不滿，甚至他的體重及體態都被看衰無法回復。

兩度從雲端跌下的威廉森，本季以精實的體態成功回歸，日前出刊的《運動畫刊》專訪，更將心態變成熟的他稱為「威廉森2.0版」。

威廉森在養傷期間一直被球評與球迷看衰，但沒想到他復出之後不但再現王者霸氣，而且心態是更加成熟。 美聯社

這三星都有當老大的資質和心態，硬是這麼拼裝在一起，原本可能是一場災難。然而現在的他們，都有了從挫折中走出來的經驗。這樣的歷練，或許會讓這三人對彼此產生更深的共感，在合作時不爭老大，而是自然地扮演自己習慣的角色。

像是麥凱倫和英格倫的搭配，就已經讓上季的鵜鶘在後半段打出驚奇。他們先是以西區第九之姿在附加賽勝出，接著又在季後賽首輪拿下兩勝，把第一種子太陽給逼出一身冷汗。麥凱倫和英格倫在兩場附加賽輪流跳出來飆分，正是球隊拿下第八種子的主因。生涯首度打季後賽的英格倫，更是對太陽創下連三戰30分以上的紀錄。

有了麥凱倫的經驗押陣，即使是在高壓的季後賽，依舊幫助了英格倫釋放出強大的得分能量，看來在重要的實戰當中，兩人的合作仍有著十足的效應。

至於英格倫和威廉森的搭配，在過去這三季僅僅打了81場比賽。有趣的是，當威廉森在場上時，英格倫的得分更多。原因是有了威廉森在內線主導空間，英格倫可以盡情地拉到三分線外去攻擊。相形之下，上一季威廉森整季缺陣時，英格倫就必須跳出來成為球隊的第一得分手，而他選擇更有把握的中距離出手來做為進攻手段。

由此看來，英格倫全能的攻擊技巧，讓他可以與威廉森的戰術優勢互補；而他出色的自我調適能力，也讓他從中找到適合自己發揮的方式。因此，兩人能夠攜手變身為極具威力的鋒線雙雄。

目前的三場熱身賽，英格倫因為左腳小趾痠痛都沒下場，麥凱倫則是因為右踝痠痛缺席後兩戰，只有威廉森全勤出賽。究竟三人合體會是什麼光景，目前還在想像階段。到時三星合體之後，該怎麼解決「誰會是老大？」

這個棘手的難題 其實也有個最美好的想像劇本

麥凱倫不當球隊的老大，只做眾人的老大哥，他和庶出的二哥英格倫一同照顧隊上這一票的年輕球員，然後兩人一起協助嫡長子的小弟威廉森打出他應有的價值。

如果這個劇本能夠成真，這組拼裝而成的三星就可能在本季攜手攻上前六種子，並且帶領鵜鶘在季後賽走得更遠。