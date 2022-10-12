教士再戰心魔道奇 心懷希望並等待奇蹟

聖地牙哥教士在外卡戰中展現壓倒性優勢，無論在投球或是長打火力，兩者都展現出比大都會更好的韌性，挺進國聯分區系列戰後，接下來將對上同樣是國聯西區的心魔道奇，兩隊本季交手19場，道奇有著14勝5敗的壓倒性優勢，教士有機會再次打破專家眼鏡，挺進聯盟冠軍戰嗎？

教士首戰將派上克里文格（Mike Clevinger）登板，然而傷癒歸隊後的表現只能用一個慘字形容，22場先發FIP 4.98，對上道奇的3場比賽更不忍卒睹，13局的投球中就掉了14分責失，過去賴以為生的四縫線速球在右打者眼中猶如肉包，對戰打者繳出高達 .436的xwOBA，說白了，此役可以說是為了在接下來3戰端出好菜的緩衝，對教士而言，輸了正常、贏了賺到，必勝的壓力反倒在道奇這邊。

本季團隊wRC+僅103，排在季後賽球隊後段班，教士在外卡戰展現的長打火力令人驚奇，接下來能否對道奇的王牌左投們造成傷害？遺憾的是，過去的數據顯示並不樂觀，面對克蕭（Clayton Kershaw）與烏力亞斯（Julio Urias）兩大門神，教士全隊上下僅有索托（Juan Soto）與馬恰多（Manny Machado）繳出超過0.4的xwOBA，其餘皆落在0.3或以下，即便是次一階的先發左投安德森（Tyler Anderson），本季對戰教士也不惶多讓，24局的投球中僅失5分，二、三棒的連線能否以長打串連，就成了這支球隊得分的命脈。

火力方面，道奇全隊119的wRC+勇冠全聯盟，前四棒的Betts-Turner-Freeman-Smith的連線，是國西投手們的惡夢，教士王牌達比修有預計在次戰登板，本季對戰道奇的4場比賽中有3場優質先發，合計主投25局失7分，過去在交手貝茲（Mookie Betts）、史密斯（Will Smith）、孟西（Max Muncy）、透納（Justin Turner）、貝林格（Cody Bellinger）等主力打者很有一套，當中沒有一人能對其繳出兩成以上的打擊率，需要提防的是佛里曼（Freddie Freeman）與游擊手透納（Trea Turner），次戰能否仰仗王牌扳回一城，將會是季後賽續命的關鍵。

教士X-Factor：史奈爾

史奈爾（Blake Snell）最大的敵人就是自己的控球。 美聯社

若要選出一名左右系列戰走向的X-Factor，這名球員非史奈爾（Blake Snell）莫屬，外卡戰的他再度輸給了自己的控球，只要能將速球控制在好球帶內、滑球穩定在7號位置，他就是聯盟中最擅長製造揮空的投手之一，2020年在世界大賽對上道奇的先發令人印象深刻，本季對上藍衫軍的3場先發也都繳出了優秀的揮空率，但就是沒有一場能吃下超過5局的局數，道奇打線將著眼於球棒的纏鬥，預計他將於第三戰登板，表現如何端看當天的骰子擲到多少。

本季橫掃例行賽隊史最多勝場數的道奇，例行賽壓著同分區的教士狂轟濫炸——109比47，如此懸殊的得失分差，證明對戰14勝5敗的樣本絕無僥倖，道奇無論怎麼看都是支更好的球隊，先發輪值中，健康的克蕭繳出近5年的最佳表現，烏力亞斯持續穩健的王牌身手，首度入選明星賽的岡索林（Tony Gonsolin）也比去年更加值得信任，更可怕的是深厚的牛棚陣容，道奇後援投手3.24的團隊FIP為聯盟最佳，左手牛瓦西亞（Alex Vesia）的表現更勝去年，經過道奇投手改造工廠洗禮的菲利浦斯（Evan Phillips）甚至繳出生涯最佳賽季，另外還有三振能力完全展現、復活的希尼（Andrew Heaney）、傷癒歸隊的火球男梅伊（Dustin May）等，兩位都是能在單場吃下4局以上的局數的長中繼，這些球員的實力足以讓金布洛爾（Craig Kimbrel）乖乖坐在牛棚休息室吃餅，不得不說，道奇有太多可調度的活棋，且每一顆棋子都是各隊覬覦的頂級戰力。

道奇X-Factor：透納、羅伯茲

透納今年繳出問鼎聯盟最佳游擊手的成績，道奇在今年季後賽能否走遠，端看他能否克服充滿誘惑的滑球，抑或教頭羅伯茲終於想通要調整棒次。 美聯社

透納例行賽繳出問鼎聯盟最佳游擊手的頂級成績，是銜接貝茲、佛里曼等進攻核心的重要橋樑，但缺點也很明顯：對滑球毫無招架之力，今年面對滑球的wOBA僅 .232，而教士的三本柱一字排開，一個個都是使用率接近或超越20%的滑球大師（達比修19.1%、Snell 24.3%、Musgrove 24.4%），再加上不大選球、積極出棒的進攻策略（追打好球帶以外的球36.4%，國聯第五；出棒率51.1%，國聯第八），壘上無人時還有機會靠著腳程上壘，有人時則可能形成雙殺打，對手想必會多加利用此特性，以化解前四棒巨大的進攻威脅。

此時棒次的調度就顯得相當重要，若前兩戰打線串連不佳，身為教練的羅伯茲（Dave Roberts）就應及時將調整透納的棒次，在針對性極強的短期賽中，透納擔任開路先鋒抑或三棒帶來的功能性與腳程，帶來的產能都會更高，若教頭重演2021對上勇士的靜態預期，這條史詩級的打線可能就會淪為今年教士創造奇蹟的笑柄。

對戰紀錄一面倒，且投手陣容以逸待勞，道奇顯見有更高的機會贏下系列戰，相反地，若他們未能在首戰順利拿下勝利，接下來教士的先發輪值也不會讓他們嚐到太多甜頭；對教士來說，今年是繼縮水賽季以來，先發戰力最齊全、健康度也最佳的一年，遺憾的是，進攻上無法兩全其美，在道奇聯盟最佳的投手陣容下，這條略高於平均水準的打線恐怕沒法為他們的投手帶來太多奧援。

系列戰賽前預測：道奇3比1擊敗教士，晉級國聯冠軍戰。