U18最幼球員陽念希具旅外潛力 老爸陽東益採開放式教育

平鎮高中投手陽念希在U18世界盃對美國好投一戰成名，高一就有150公里球速的實力，頂著星二代光環備受注目，未來性看好，父親、前統一獅球員陽東益採取開放式教育，對兒子不給太大壓力，希望他兼顧學業與棒球路。

陽念希來自體育世家，除了爸爸陽東益是「陽家班」成員外，媽媽吳馨怡是女壘出身，外公吳劍長也打棒球，曾在1973年入選世界盃國手，而妹妹則是對舞蹈有興趣。

陽東益在花蓮縣化仁國中教球，儘管多數打棒球的名將，下一代也會耳濡目染而跟隨，不過其實他並未刻意栽培兒子打棒球，陽念希原本就讀明義國小，因為喜歡運動先練田徑，之後轉學至中原、中正國小開始打棒球，國中則與父親同校，國三在硬式聯賽就曾出現140公里極速，引發高中強隊搶人大戰，進入平鎮高中後，高一投打二刀流發展，在木棒聯賽飆出150公里速球，生涯第一次穿上中華隊戰袍，成為U18全隊年紀最小的球員。

陽念希原本練田徑，之後才轉至棒球領域。 學生棒球聯盟資料照片

陽東益表示，不會逼迫小孩打棒球，一定要他喜歡，願意投入才有意義，「如果他自己想學來問我，我才會教他」，陽念希能夠在國中階段就嶄露頭角，他認為，訓練時間比別人多是原因之一，因為兒子想練，因此在家中頂樓設置訓練空間，可以隨時滿足需求。

陽念希目前高二，身高已接近190公分，若能好好培養，在身體健康的前提下，被看好有機會旅外，陽東益其實還沒想到這麼遠，夫妻倆比較期待孩子健康平安，「我希望他再長高一點，最好還可以上瑜珈課，增加身體的柔軟度」，他認為，將身體素質顧好，才能提升能力，避免受傷。

陽念希是U18中華隊年紀最小的球員，對美國之役一戰成名。 中華棒協／提供

陽東益透露，陽念希喜歡投入自己喜愛的事物，像是棒球，與棒球相關的書籍也是他的興趣，「平常在學校念書還好，但如果看喜歡的書進度就很快，像是大谷翔平的棒球故事」，他說，太太會寄書給他，沒想到他很快就看完，希望我們再寄給他新的書。

陽東益在管教子女方面不是嚴父型，陽念希也說，爸爸的個性本來就不是兇的類型，不會有壓力，通常鼓勵較多，而對於陽東益而言，他深知棒球這條路很辛苦，不過也希望兒子注意課業，不能因打棒球而偏廢，未來才有更多本錢。