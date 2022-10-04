3000萬美元年薪 大谷翔平長約均價不能再低了

今年大聯盟球季最夯的話題之一，除了「法官」賈吉（Aaron Judge）挑戰美聯全壘打紀錄外，就是大谷翔平投打的淋漓盡致，又將升級到什麼檔次。洛杉磯天使隊日前為他的出色表現訂了價碼：3000萬美元，除了避免雙方薪資仲裁上談判桌，也讓各隊瞭解欲在自由市場出手延攬二刀流，大概是什麼行情。

有關大谷翔平到底值多少價碼，如今因這筆破紀錄的一年合約而出現輪廓。天使隊宣布，以一年3000萬美元代價續約，當然這無法改變大谷翔平2023年球季後進自由市場的事實。在這筆合約金曝光的背後，亦透露了投打兼具的大谷翔平，身價絕對冠絕聯盟，在此之前避免薪資仲裁的合約為2700萬美元，主角是貝茲（Mookie Betts），被波士頓紅襪隊交易至洛杉磯道奇隊後，他簽下了一紙為期 12 年、價值3.65億美元的大約，一路綁定到39歲，平均每年薪資是3040萬美元。

如此一來，我們可以從貝茲2700萬美元薪資仲裁合約、平均3040萬美元的12年長約，估算出大谷翔平的可能價碼。在過去，他可算是以佛心價效力天使隊，2021年300萬美元年薪的大谷摘下美聯MVP，2022年550萬美元年薪的大谷數據更出色，可能又將是蟬聯MVP的一年，為洛杉磯注入的經濟效益無遠弗屆，無論是安那罕（Anaheim）的地方觀光、天使隊的廣告與周邊商品收入，都與大谷效應沾上邊。

體育媒體The Athletic 的專欄作家羅森索 （Ken Rosenthal）撰文，這是大聯盟有史以來最大加薪幅度，正好獻給最特別的大谷翔平。只是，預估3000萬美元以上的單季合約，天使隊能否消化的了？下一季大谷翔平、瑞登（Anthony Rendon）， 以及楚奧特（Mike Trout）三人總薪資達1.057億美元，大聯盟有七支球隊的總薪資低於這個數字，養三個人等於養一支球隊的說法不誇張。如此一來，天使球迷只能寄望自家農場培育的新人，因為球團已經沒錢去自由市場搜刮外援。

以佛心價連續兩年繳出MVP等級表現，大谷翔平已經打出聯盟巨星的身價，下一紙長約絕對破億美元，但效力的對象應該不是天使隊。 美聯社

另一套劇本，是天使隊會把價值3000萬美元的大谷翔平端出來，作為與各隊交易的籌碼。尤其是天使隊很明顯沒有長期大約的操作空間，拿二刀流的現在換天使隊未來是合理的結果。如此一來，有意把大谷翔平引入的球隊，就知道交易代價多大，包括可拿出手的球員名單。

下一個我們可以關注的焦點，是一旦大谷翔平投奔下一個東家，雙方續約的內容為何。與貝茲不同，大谷翔平價值難以量化，因為他能一口氣補強球隊兩個位置，一個是塞揚獎等級的投手，另一個是兩個球季敲出快80支全壘打的重砲手，這個價碼要怎麼開，實在令人頭痛，但可確定的是平均價碼應該會超過3000萬美元。

對其他球團而言，會對大谷翔平出價的猶豫理由是傷病，他在2024年7月就滿30歲，並且已經接受過一次韌帶移植手術，往後能不能年復一年高效率出賽，誰也無法掛保證。不過，這筆避免薪資仲裁的約，多少對下一支球隊買了保險，無論大谷翔平高檔還是低潮，代價至少就是3000萬美元。

對於欲延攬二刀流的球隊來說，大谷翔平(左)的年紀與傷病史是主要疑慮，未來簽了長約能否高效率出賽，誰也無法保證。 美聯社

我個人認為，天使隊與大谷翔平的長約議價空間不大，最終把二刀流送走的機率高，至於3000萬美元這一筆操作，主要是在沒有仲裁的情況下讓大谷翔平衝刺球季，避免雙方撕破臉以致於不歡而散。假設他如願拿到一紙破紀錄長約，應該不會發生在天使隊所在的城市安那罕。