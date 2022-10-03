日職／阪神監督路線大翻轉 新教練團只能進不能退

已經在媒體界沉默許久的「2023年阪神虎隊監督」問題，終於在上週「解禁」。日本產經體育報揭露前監督岡田彰布將重作馮婦，接掌新球季阪神監督兵符，也開啟了教練團內閣人事等一連串的討論。

雖然媒體還是僅以較保守的「內定」來稱呼，不過依照日本媒體的操作以及對球團關係，沒有十足把握不會輕易出手。因此岡田彰布繼2005年之後、相隔18年再度回鍋擔任阪神監督幾乎已成定局。

為了優勝喜悅，阪神虎迷再度經過18年的等待。而上一次阪神虎隊奪下聯盟優勝正是2005年岡田彰布帶隊的時候，因此媒體與球迷都寄予高度期待。不過阪神這幾年原本改採中生代路線，2016年之後的7個球季交給金本知憲（2016-2018）、矢野燿大（2019-2022），兩人都是阪神隊史的知名選手，也是2005年優勝陣容的主力，接任時大約50歲前後。這次換回64歲的岡田彰布，與這幾年的既定路線又出現大轉彎，主要出自於阪神虎球團對優勝的渴望。

雖然矢野燿大2019年接任之後，包括今年球季每年都排名在A級，去年甚至奪下兩聯盟最多的77勝，最終只以無勝差、勝率千分之五的些微差距不敵養樂多，屈居中央聯盟第二。不過在位期間，無法奪下任何一座冠軍是缺憾。尤其不少人認為以去年阪神的戰力絕對足以爭得冠軍，之所以不敵養樂多主要出在監督的指揮調度功力，而這也是高津臣吾得以勝出，而矢野燿大評價跌落的主因。

到了今年球季，阪神虎隊開季之後戰績低迷，竟然以9連敗開局，17場比賽1勝15敗1和、勝率0.063寫下阪神隊史最淒慘的戰績，使得球季剛開始就讓媒體大幅炒作矢野監督是否會在季中被解任的話題。雖然隨後阪神虎隊狀況逐漸好轉，不過又回到了去年的問題，阪神坐擁2.67的兩聯盟最佳團隊防禦率，加上浜地真澄（22中繼點、防禦率1.14）、湯淺京己（44中繼點、防禦率1.11）等年輕投手大幅成長，卻還是與優勝無緣。加上打擊不振、守備不佳的兩大課題經過幾個球季依舊還是沒有解決，都讓矢野燿大備受質疑。

阪神虎投手湯淺京己至今已拿下44個中繼點。 擷圖自維基百科／Orixbaseballclub

岡田彰布這次重出江湖，主要與阪神高層判斷這時候需要一個能帶領球隊贏球的監督。岡田彰布選手時代是知名內野手，從1980年新人球季起連12季全壘打雙位數，最終留下打擊率0.277、247全壘打、836打點，並曾8度入選明星賽。

他對棒球的細膩分析以及觀察能力有一定評價，5年阪神監督生涯中4度領軍進入A級，2005年的優勝監督更是讓他的履歷漂亮許多。不過2010-2012年轉到歐力士之後，3年都沒有打進A級，2012年9月底確定墊底之後就被解除兵符。自此之後脫離現場已經10年，這中間雖然擔任球評，不過長時間的空窗期以及實際帶兵調度的熟悉度都是一大問題。加上年紀稍長，與年輕球員的溝通問題也令人擔心，這部分如果如媒體推測是由現任二軍監督平田勝男接任一軍首席教練，將有助於化解，是一步好棋。

另外就是幾名大物OB藤川球児、鳥谷敬、今岡誠（現改名真訪）都被媒體點名有可能加入教練團。如果這幾名2005年優勝成員加入教練團，可望帶起一波話題增加人氣，後續的人事佈局倍受關注。

另一方面，矢野耀大接下監督重任時，阪神前一年還是一支墊底的球隊，他能把阪神連續4年帶進A級，等於讓明年由岡田彰布主導的教練團有了一個好的基礎，對新的教練團來說將有著只能進不能退的壓力。