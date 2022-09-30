戰績第一的優秀球隊 太陽卻有不少致命漏洞

太陽上季64勝聯盟第一，NBA例行賽最好球隊，也是上季唯一拿下60勝+球隊。但太陽在西區季後賽第二輪「搶七」在主場90：123慘敗給獨行俠，無緣連續兩年打進西決。以太陽最近兩季表現和陣容深度、團隊攻防、教練表現來看，太陽仍是奪冠前三熱門球隊，西區能跟勇士、快艇比天賦和陣容完整性只有太陽。

但太陽維持這樣的核心組合與打法，他們還能再次打進西決，拿下西冠，並且贏得NBA總冠軍？恐怕很難。

搶七這一戰和對獨行俠系列賽，太陽出現幾個團隊和個人致命漏洞：

1、太陽中鋒艾頓整個系列賽表現不如預期，他甚至跟太陽教練威廉斯用人調度發生衝突。搶七大戰艾頓只打17分鐘，攻下5分、4籃板，對獨行俠整個系列賽場均15.7分、8.1籃板，遠不及例行賽場均17.2分、10.2籃板。

2、太陽第一得分點布克搶七大戰打了37分鐘，11分、3籃板，在主場失常到極點。

3、太陽領袖保羅對獨行俠系列賽G6攻下13分、4助攻，G7攻下10分、4助攻，場均11.5分、4助攻，表現同樣異常更失常。

太陽主將在季後賽輪番失常，卻沒有其他球員及時補上，他們打逆風球的能力及團隊關係是否出現裂痕讓人質疑。 美聯社

4、對獨行俠七戰四勝系列賽太陽先盛後衰，從2：0領先到3：3被獨行俠追平，G6和G7連續兩場崩盤被獨行俠痛宰，攻防、團隊、信心盡失。

整個系列賽可以看出，威廉斯執教失控，他控制不了球隊和比賽。保羅神奇帶隊能力消失，關鍵球不再能左右比賽。布克和艾頓兩名核心主力表現都極度失常，一支球隊最重要四名核心球員都不在狀況，太陽其他角色球員發揮再好也很難撐起球隊。

但太陽卻把艾頓列為第一戰犯，因為他跟教練起了衝突。今年夏天艾頓想要一分五年頂薪合約不可得，太陽只給艾頓一分報價，讓他成為受限自由球員，溜馬為艾頓開出四年1.33億美元合約，最終太陽跟進留人。艾頓心裡當然老大不爽。開季記者會上艾頓坦言，搶七大戰後迄今，他還沒有跟威廉斯說過話。艾頓還是會表現得很職業，努力打球，但太陽已經很難是2020-21年打進總冠軍賽那支裡外融洽、上下一心、攻守均衡的那支爭冠太陽，

艾頓在季後賽被視為戰犯，太陽在季後不肯給艾頓最好的合約，讓他心中是非常不爽，對球隊的向心力勢必大打折扣。 美聯社

太陽2020-21賽季打進總冠軍賽，2021-22賽季打出64勝歷史級別勝場，保羅是帶隊第一功臣，布克和艾頓是兩大核心球星，角色球員布里奇斯、克勞德、強森、佩恩成為太陽凝聚團隊戰力最高效奇兵。獨行俠只用一個系列賽就打崩太陽保持兩年顛峰團隊和攻防體系，難以置信。除了保羅年紀更老，艾頓功能作用單一，布克攻防兩端欠缺帶動性之外，將帥失和，太陽合約給得太不乾脆，各種情緒響團隊，很可能迫使太陽「美好奪冠」世代瓦解。

艾頓還是帶著怨氣打球，跟教練之間失去信任，只剩一年合約先發前鋒克勞德也被標記「待售」，跟球隊之間處於不同立場，保羅又老了一歲，太陽儘管陣容、深度還是很完整，例行賽同樣能打出穩定勝場和戰力。NBA季後賽是完全不同的比賽和層次，太陽如果艾頓不能在禁區打出更強攻防主宰力，布克不能在得分之外更多帶隊團隊，幫助保羅在季後賽帶領球隊，成就隊友，太陽這2-3年戰力顛峰奪冠窗口就要關閉。

保羅過去兩年不僅成就威廉斯，同時帶領太陽成為一支更出色球隊，接下來保羅更老，場上主宰力和關鍵球都會下滑，保羅需要威廉斯更出色執教表現，除了用人、調度、戰術更高效，更重要的是凝聚團隊士氣和爭冠決心。

太陽總教練威廉斯(右)掌兵符三年以來不斷創造驚奇，他對保羅(左)是完全的信任，可惜保羅年紀已大，恐怕到了要開始快速走下坡的時候。 歐新社資料照片

威廉斯很出色，但他少了勇士教練柯爾那種人格魅力和用人智慧，也沒有馬刺教練波波維奇那種分量和威權，太陽只經歷一年高峰就面臨崩潰解體，除了戰力、球員能力、合約現實考量，無私、團隊、共同追求勝利的信念都逐漸在侵蝕太陽文化。

保羅的太陽顛峰時代面臨各種危機，奪冠對保羅來說，可能還是遙遠的夢。