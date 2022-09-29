中職／羅力、潘武雄傳奇引退後 生涯也開始倒數的球星們

今年球季又將至最後階段，這也是令人感傷的一段時期，包括大聯盟紅雀剛打出700轟的普荷斯（Albert Pujols）、日職阪神的糸井嘉男、中日的福留孝介、韓職的李大浩到中職富邦的羅力（Mike Loree），以及即將在本週六(10/1)舉行引退儀式的統一潘武雄等人，各國陸續有資深職棒球員宣布季後高掛球鞋，告別職棒舞台以及支持他們的球迷，而中職除了羅力及潘武雄之外，還有不少有過實績的名將也正處於看一次少一次的職棒生涯尾聲。

這些準備交棒給年輕人的資深名將，巧合的是仍以富邦及統一兩隊為多數，首先是富邦，富邦陣中有多位征戰過美國及各支球隊的老將，這些老將都已到屆退之年，表現也一年不如一年，在新任領隊林華韋強調球隊必須趕緊進行新陳代謝的時刻，老將們在這一兩年退出職棒舞台是可預期的，其中高國輝、林琨笙、蔣智賢3人極有可能是下一波引退的球員。

從14年球季開始連3年奪下全壘打王的高國輝，在17到19年的這3年間因傷及狀況不佳，單季都出賽未達70場，打擊表現自然不佳，20年球季出賽數重新回到近百場，交出3成03打擊率、25轟、70分打點的成績，拿到東山再起獎，但接下來的2季，高國輝又重回前兩年的困境，上季打擊率只有2成30，12轟、42分打點，今年更是剩下1成88打擊率、4轟及13分打點，加上守備範圍也不復以往，剩餘的球季應無再上一軍的機會，明年在球隊可能採取年輕化的狀況下，除非找回20年的打擊能力，否則一軍也不太會再有他的位置。

高國輝近兩年打擊狀況不佳，有可能在未來一兩年引退。 聯合報系資料照片

林琨笙及蔣智賢在這一兩季引退的可能性比高國輝要來得高。林琨笙從20年開始每季的出賽數就遞減，今年只有15場及29個打席，季中雖下放二軍，仍長時間一軍隨隊，從旁給予隊上其他捕手建議，儼然已為接下來的教練生涯做準備；17年季後從中信轉隊過來的蔣智賢，在第1季就為富邦提供了不錯的火力，單季3成31打擊率、18轟及89分打點，但隔年因身體狀況而出賽數大幅減少，近兩季更是因傷而幾近毫無貢獻，日前更已被註銷註冊，在守備位置有許多年輕人競爭的情況下，沒有火力的蔣智賢當然只有引退或離隊一途了。

統一在潘武雄引退後，陣中的老將還有潘威倫、高國慶、陳鏞基、胡金龍等人，40歲的潘威倫在近幾年的表現老實說已不復當年勇，從15年球季開始的單季防禦率除了17年的3.97之外，其他7季都超過4.50，去年是生涯首度沒有先發的球季，22場出賽都是後援，表現也不佳，今年10場出發有9場先發，成績同樣是不理想的2勝6敗4.89防禦率，近3年合計只有5勝，也使得他的150勝里程碑走得十分緩慢，目前仍差2場，達標之後就引退應該是可預期的。

潘威倫距離150勝的里程碑僅差2勝，但這2勝卻遲遲拿不下來，這時還不能輕言退休。 聯合報系資料照片

至於3名野手，在今年還是都有超過130個打席，尤其是在隊上因傷或確診等狀況時，高國慶及陳鏞基2人都稱職地扮演著救火的替補角色，守備方面也有一定的安定感，陳鏞基日前還重回游擊，但畢竟年紀有了，何時會突然決定卸甲歸田也無法預料；而今年季前才來到統一的胡金龍，完全看不出來已經被冰凍了一年多，目前出賽73場，打擊率是3成19，比陳傑憲的3成07還要高，只可惜打席數不夠，無法榜上有名，33分打點排隊上第3名，安打數第4名，也打出2轟，是統一打線中的主力，短期間內應不會有離開棒球場的打算，除非真的想轉行當高爾夫球選手。

另外像中信的周思齊及味全的林智勝，兩人都是球隊的精神領袖，林智勝今年的打擊表現更不輸給聯盟的其他打擊好手，出賽86場，2成92的打擊率排第10名，51分打點排第2名，10轟則是第3名，兩人要談引退或許還有點早。