中華隊期待的經典賽先發投手 鄧愷威控球大迷航

第五屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，中華隊先發投手戰力好壞攸關戰局走勢，現於美職舊金山巨人2A打拚的23歲旅美右投鄧愷威，今年球季控球狀態不理想，納入中華隊大名單應不成問題，但是否能進入最終正選名單還是未知數。

2017年9月當時就讀國體大的鄧愷威，以50萬美元簽約金加盟明尼蘇達雙城，2019年7月被交易到巨人，無論在雙城或巨人，他在小聯盟新人聯盟和1A層級，都繳出不錯的投球數據。

去年鄧愷威在巨人高階1A，出賽21場都是先發，戰績5勝6敗、防禦率4.33、每局被上壘率1.39，95.2局狂飆142K，不過也出現65次四死球(其中12次觸身球)，還有9次暴投，控球已浮現問題。

今年鄧愷威升上巨人2A控球持續迷航，出賽28場都是先發，戰績6勝12敗、防禦率5.22、每局被上壘率1.52，136.1局飆169K，奪三振能力還是不錯，但送出多達103次四死球(其中18次觸身球)，更有22次暴投。

鄧愷威本季在巨人2A總計投了2421球，其中1436顆好球、985顆壞球，好球率僅59%，他近4次登板合計投20局，多達23次四死球，還有7次暴投，顯見控球難題並未在季末有所改善。

中華隊先發投手戰力不足，需要旅外的鄧愷威助拳，但他本季狀況不穩，中華隊還是要先多準備一些好手。 中央社資料照片

鄧愷威去年受邀大聯盟春訓，原本頗受巨人球團期待，希望能培養他成為大聯盟先發輪值一員，只是成長幅度不如預期，年底將滿24歲，年紀漸長，手中握有的籌碼只會愈來愈少，如果無法有所突破，旅美之路恐拉警報。

由於經典賽投手有投球數限制，中華隊勢必會多帶幾名能先發的投手，即使沒先發也能擔任長中繼或「第二任先發投手」，除了中職的黃子鵬、胡智為、王維中、江少慶，應該會被納入正選名單組成先發戰力，仍得尋求旅外球員助陣。

旅美2A層級以下的投手，這屆經典賽受邀參加的機會不大，2A層級以上的投手除了鄧愷威，就只剩巨人3A的黃暐傑。2月黃暐傑加盟巨人，本季他在3A出賽21場其中11場先發，拿下2勝2敗、防禦率4.31、每局被上壘率1.37，62.2局飆出76K，另有32次四死球，狀態還算OK，只要黃暐傑願意參賽，應可披上中華隊戰袍。

巨人總教練表示曾考慮升黃暐傑上大聯盟，也將會持續關注他的表現。 中央社資料照片

旅日投手部分，樂天宋家豪與歐力士張奕在職棒母隊定位都是中繼投手，而且兩人能否參賽還是未知數，目前無論旅美或旅日球員，負責經典賽國家隊組訓賽的中職聯盟，是否已正式發函或派專人聯繫其所屬經紀公司和球團，探詢有無意願打經典賽，還有球團放行的可能性，一切都還是個謎。

上屆經典賽中華隊預賽首戰以色列，先發投手郭俊麟崩盤，第三戰對地主南韓輪到陳冠宇先發挨打，這兩場中華隊牛棚完全燃燒，全場陷入苦戰最終落敗，就可以了解短期大賽先發投手的重要性。

如果旅外投手徵召不順，鄧愷威狀況又無法及時調回來，那麼，明年經典賽真的要靠中職投手當自強了。現在中職聯盟能做的，就是趕快確定需要哪些旅外戰力，又有哪些旅外球員能參賽，盡早做好準備，在各國列強早已大動作組軍之際，中華隊組訓真的慢了好幾拍，可別等到大賽將臨才緊急作業，屆時再做補救為時已晚。