日職／兩大6億看板球星出亂 巨人形象戰績大跌

讀賣巨人隊在25日再敗給中日龍隊，爭奪季後賽門票的關鍵時刻連敗給墊底的中日，對巨人隊來說是個重傷害。

巨人隊只剩下最後2場例行賽，因此確定拿不到70勝，最多只有69勝71敗3和，等於也是連續兩年勝率不及5成（去年61勝62敗20和、勝率0.496）。這是巨人隊繼2006年之後、相隔16年再度發生這個慘狀，也是原辰德監督生涯第一次。如果再加上進不了季後賽，監督原辰德勢必成為球迷、媒體砲轟的對象，能否依照合約續留充滿變數。

除了原辰德之外，年薪6億日圓並列陣中兩大最高薪球員的菅野智之、坂本勇人也難辭其咎。巨人的這兩大明星看板，身價僅次於柳田悠岐、田中將大，與軟銀的千賀滉大並列全日本第三，卻將在季後成為主要被檢討的對象，情何以堪。

33歲的坂本勇人因傷在一軍只出賽80場比賽，0.284打擊率、5支全壘打、33分打點，將中斷連續13年球季雙位數全壘打紀錄，打點也寫下新人球季之外的生涯單季新低。更嚴重的是，坂本勇人被日媒爆料，對一位年輕女性採取粗暴性行為，並且要對方為他墮胎，使得這名明星游擊手遭受負面新聞纏身，形象大傷。連帶地，巨人球團繼去年吸收對隊友施予暴力的中田翔選手之後，今年又發生坂本勇人事件，加上冷處理的態度引起媒體諸多抨擊，巨人球團也被牽連。

成績、形象雙雙重跌，原辰德的領導統御出現大危機。

另外一名6億好手菅野智之，在25日對中日，先發4.1局被擊出8支安打失掉4分，遭到KO，這一敗正是讓巨人本季勝率無法達到5成的關鍵。菅野智之預計還有一次先發的機會，在場場重要的情況下，勢將成為巨人是否晉級季後賽的關鍵戰役。而如果不能拿到勝投，菅野智之也將連續2年拿不到10勝，這對一名年薪高達6億日圓的投手來說，是相當不及格的成績。

巨人投手菅野智之去年球季就出現生涯最差的表現，本季雖略有反彈，但離他過去的王牌身手已相距甚遠。 聯合報系資料照片

去年菅野智之戰績不佳（6勝7敗、防禦率3.19），6勝寫下生涯新低，已經遭到減薪2億日圓，是生涯首度被減薪。球隊今年球季戰績持續不佳，這個季後恐難逃再被減薪的命運。

年薪4.5億的外野手丸佳浩只有0.274打擊率、27支全壘打、81分打點雖然比起去年有所回升，不過重要時刻貢獻度低，得點圈打擊率0.260是2015年之後最低。年薪3億的岡本和真不僅完全被村上宗隆比下去，30轟、81分打點也比去年的39轟、113分打點明顯退步。