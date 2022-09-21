中職／資歷不等於實力 外籍名將來台混飯吃越來越難

2012年是中華職棒最具改革性的一年，過去聯盟萬年不動的人事在這個球季出現變更，小資球隊轉賣給「富爸爸」，並且還進行尼洛、叛將等條款的廢除。另一方面，聯盟取消原本外籍球員薪資1萬美元的上限，各隊都拉高預算，提出高薪並附帶優沃條件的合約，以吸引更強力外援來助拳。這樣敢砸錢的結果，自然讓中職更有看頭，外援的水準不再只是新人聯盟至2A等級，幾乎是快速提升到至少3A，甚至許多都有大聯盟或日職一軍經驗。

球隊在子彈充足後，就不僅只是希望提升戰力，更期待洋將一來就能大量吸引票房，因此重金找來在台灣棒球具知名度的外籍球員助拳。像是義大於2013年接手興農牛，為了打響名氣，就網羅具有19年大聯盟經驗、參加過12次明星賽，並拿下漢克阿倫獎、銀棒獎、打擊王、全壘打王、打點王等獎項，還曾獲得世界大賽MVP的知名強打曼尼(Manny Ramírez)。隔年則是找來有15年大聯盟資歷，生涯有156勝，曾拿下防禦率王的賈西亞(Freddy García)。

曼尼及賈西亞頂著大聯盟名將的光環來到台灣，雖不是所向無敵，但表現卻實是在水準之上，而且成功刺激票房。2014年中信接手兄弟象後，同樣找來有知名度的球員，首先是有大聯盟11年資歷且拿過銀棒獎的羅培茲(Felipe López)、以及因為誤判而錯失完全比賽的賈羅拉加(Armando Galarraga)。不過他們二人都不符戰力，羅培茲更是只出賽8場，留下26打數3安打、打擊率0.115的成績後黯然離開；賈羅拉加6場先發只拿下1勝，同樣提前因不符戰力遭解約。請來這些球員所費不貲，但沒有收到效果，實為可惜。

中信兄弟早期找來許多大聯盟知名球員助拳，如大聯盟名將賈拉若加，不過後來幾乎都是適應不良，不但沒有名利雙收，反而人財兩失。 擷圖自中信兄弟官方網站

經過前一年的失敗，2015年中信再找更大咖的外籍球員，這次他們請來在2003年曾讓洋基及紅襪出高價爭相網羅的古巴名將康崔拉斯(José Contreras)。他投出的成績雖然還算不錯，但這年並非打擊年，考量其他洋投更具壓制力，球團在洋將大限前跟他溝通，請他轉任客座教練，未讓他繼續投球。

除了上述原本就具知名度的大聯盟球員外，包含統一獅的坎諾(Luis Vizcaíno)、吉爾(Jair Jurrjens)、飛力士(Félix Pié)及羅薩(Wilin Rosario)；義大犀牛的史密斯(Ryan Rowland-Smith)；Lamigo桃猿的柏納帝那(Roger Bernadina)等，都曾是大聯盟各隊主力名單中的一員。另外除了早期的立花義家、中山裕章、高津臣吾、芝草宇宙外，這幾年來台效力的日本球員則有曾是美職主力牛棚的田澤純一，及有美日兩國經驗的牧田和久。

高薪請來的知名洋將讓球迷有夢最美，但失望也總是相隨，真正繳出理想成績的並不多。近期的大咖洋將中，只有賈西亞及田澤純一有待滿整季，其他都因為各種原因提早離隊。其中最新的一人，是今年應林威助之邀的牧田和久，原以為他獨特的潛水艇姿勢，加上美日職經驗，會成為球隊厚實的外援戰力，孰料他幾乎成為發球機，一二軍合計只出賽10場，9.2局投球的防禦率就大於10，因此提早被球隊解約。

味全龍重返一軍的首年，找來前紅襪牛棚名將田澤純一，成為這幾年外籍名將中難得表現不錯的一位。 聯合報系資料照片

來了這麼多明星外籍球員，多數表現反而不如名不見經傳的其他洋將，其中一個原因是「能力退化」，他們來台都已經35歲以上，早已不復以往巔峰時期身手，甚至有累積已久的傷勢或肌肉疲勞狀況。中職的強度已經提升，他們投球球威下滑，或是揮棒速度變慢等，就很難在這裡生存。

「球風不同」是另一個影響他們表現的原因，就像牧田和久曾表示有些球路以往打者根本不會揮擊，但在中職就被打得很慘，以往有壓制力的球，在這則沒有攻擊性。而且中華職棒戰術較多、配球模式不一樣，資歷雄厚的大咖外援，早已習慣國外的戰術形式，無論是投手或打者，來台都需要重新適應。加上台灣球場有很熱絡的加油方式，沒有儘早習慣就會成為會讓他們分心的干擾，因此難以正常發揮。

「環境不同」是職業球員長期面臨挑戰的一環，在美國因為各球場的經緯度、海拔、氣候等因素，適應能力造成許多球員不同的表現。許多遊歷各國的流浪球員，早已習慣各種冷熱狀態，但長年待在美職或日職的球星，他們並沒有碰過台灣這種潮濕又悶熱的天氣，濕濕黏黏加上流汗量多，這樣的狀態也可能成為他們失常的原因之一。

中職這幾年無論投、打都進步很多，洋投的名氣已經不能成為勝利保證，洋將資歷就僅是資歷，不等同能力，只能代表球團本錢雄厚。實際上30歲的3A資歷球員，恐怕還比35歲有大聯盟資歷的老將更有機會繳出佳績，實際上的身手及能否適應台灣環境及球風，才是能否在中華職棒生存的關鍵。