229出生的天選之人 U18驚奇鄭俊瑋革命堅持的棒球路

U18國手鄭俊瑋被中華隊總教練周宗志喻為是這次世界盃驚奇之一，替補黃勇傳打出好表現，也讓身價水漲船高，據悉有幾支中職球隊已提高自主培訓價碼，而他很早就知道就自己要走棒球路，經過家庭革命才堅持到現在。

原本被教練團設定的先發二壘手黃勇傳在集訓期間打擊較低潮，因此內野活棋鄭俊瑋在比賽頂替先發，他也有貢獻，尤其在對日本一戰，擔任第九棒敲出2安打、5打點，成為致勝功臣，令人印象深刻。

鄭俊瑋在生涯首次國際賽打出成績，令恩師楊博超相當欣慰，在馬光國中、麥寮高中帶了他六年，無疑是最了解鄭俊瑋的教練，他說，鄭俊瑋身材瘦小，但協調性不錯，國一就讓他守游擊，「他會看配球來應對守備，展現中線野手特質，而且有速度，國二就入選U15培訓隊，只是後來被刷掉。」

鄭俊瑋國二時就曾入選U15中華培訓隊。 楊博超／提供

鄭俊瑋當時很失落，但楊博超鼓勵他繼續努力，未來在青棒、成棒階級再拚國手，這次U18是他首次穿上中華隊戰袍，在得知入選正式名單時，鄭俊瑋也傳訊告訴楊博超，「他中職選秀沒上，到國外比賽也有球探在看，告訴他好好發揮，棒球有各種可能，他這次U18有抓到一些機會，第一次打國際賽沒有怯場。」

鄭俊瑋體格雖不突出，但腳程快，因此在教練建議下，國中開始就在短打下功夫，攻擊則是盡量往二壘、游擊上方平飛球打平，追求擊球速度，形成安打機率就較高，展現功能性，不求大棒，扮演好一、二、九棒角色。

鄭俊瑋是在地雲林人，自文光國小展開棒球路，他阿公曾是宜梧國中校長，姑姑、爸爸是文光國小主任與老師，出身書香世家，學業成績也不錯，因此要打棒球這件事，曾讓媽媽相當反對，楊博超透露，父親跟叔叔打過棒球，因此支持他，不過媽媽不贊成，「來國中考試時，媽媽說功課退步就要讓他轉學回去，講好平均至少要85分，才讓他繼續打棒球，鬧了家庭革命，還好他功課一直都不錯，現在反而家人都來看他比賽加油。」

鄭俊瑋自文光國小展開棒球路。 楊博超／提供

楊博超坦言，鄭俊瑋是他執教10幾年來，相當特別的一名球員，「他講一次就懂，不只游擊，其他位置也會學習，再去教隊友」，而他的特別之處還在於出生日期，是四年才一次的2月29日，連楊博超都笑說，「這六年來好像只幫他慶生過一次。」

「不是只有平鎮、穀保的球員才能打職棒，要被看到不同就有機會」，擁有職棒經驗的楊博超認為，雲林的孩子並不差，可能在球隊還更有空間，能出一名國手、職棒球員不容易，但鄭俊瑋真的值得。