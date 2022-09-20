底薪約撿回昔日先發施羅德 湖人新教頭扮演關鍵角色

洛杉磯湖人隊在訓練營前夕，找回一張熟悉的面孔，那就是曾於2020-21年球季效力的施羅德（Dennis Schroder）。他的加盟，讓湖人後場陣容顯得擁擠，媒體均猜測球團做此部署的目的，是提高深度抑或為送走衛斯特布魯克（Russell Westbrook）做準備，總教練要怎麼生出一盤好菜，各界都在等著看。

施羅德與湖人隊簽下的是一年短約，價值 264 萬美元。據了解在歐錦賽表現搶眼的他，收到好幾支球隊加盟邀約，包括鳳凰城太陽隊、多倫多暴龍隊等，最終施羅德選擇重回湖人隊，一般預測跟新任總教練漢姆（Darvin Ham）有關，兩人2013年至2018年間曾在亞特蘭大老鷹隊共事，對彼此相當熟悉。當年，施羅德在漢姆啟蒙下大幅成長，2017-18年球季個人單場得分迭創新高，2018年3月20日與爵士之戰獨砍41分為生涯紀錄。

湖人先在 8 月 25 日與猶他爵士隊交易，帶入貝佛利（Patrick Beverley），如今又引進施羅德，讓外界感到疑惑。如此一來，現在後場的成員有：衛斯特布魯克、貝佛利、施羅德、里夫斯（Austin Reaves）、納恩（Kendrick Nunn）等，誰先發誰又是板凳是霧裡看花，搞不清楚漢姆葫蘆裡賣什麼藥。

湖人隊的後場陣容愈顯擁擠，讓人看不出球隊基本輪廓，各界均在觀察新任教頭漢姆的能力，是否能圍繞詹皇、戴維斯組成一支季後賽隊伍。 路透社資料照片

上一回施羅德在湖人隊表現欠佳，平均每場貢獻15 分和 5 次助攻，投籃命中率只有 43%，三分命中率33%。不過，那是在前教練佛蓋爾（Frank Vogel）之下的成績。2022-23年球季人事已非，職掌兵符的是漢姆，且施羅德才率德國男籃打出大驚奇，七戰平均攻下21.6分、7.3助攻、2.4籃板，顯示其身手依舊，又有眾多大賽經驗，讓湖人隊決定再賭一把，將施羅德請回洛杉磯。

這項決定並非神來一筆，事實是漢姆與總經理佩林卡（Rob Pelinka）討論過，確信在施羅德是自由市場上的可用之兵。同樣地，這決定也獲得詹姆斯（LeBron James）支持，這兩天他即透過社群媒體貼文，公開歡迎施羅德回鍋。

不過，兩年前湖人隊已經做過實驗，施羅德與詹姆斯配，並沒比衛斯特布魯克來得出色，加上以射手身份投奔波士頓和休士頓兩支球團，都未能將施羅德價值發揮。或許，湖人將循過往路線，讓施羅德從板凳出發，終究他曾摘下2019-20年度第六人，顯示那是最適合的位置。可以想像，施羅德不再是要角，多半是扮演板凳暴徒，先發或關鍵時刻應由其他後衛接手。當然，施羅德剛在歐錦賽打出名號，下一步他得證明自己對球隊有正面影響，最終湖人能否重返季後賽，跟他下一季能否簽下大約有關。

拒絕湖人隊長約後的施羅德，在聯盟當起浪人，先後待過波士頓和休士頓兩支球隊均不理想，今以底薪加盟老東家再拼一年。 歐新社資料照片

湖人隊現給予漢姆充分的權力組建隊伍，包括延攬昔日子弟兵，必要的話，他也可以將衛斯特布魯克按在板凳待命，只要結果能贏球。只是，至今除了詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）外，仍沒看出湖人完整輪廓，漢姆正嘗試拼出一塊奪勝陣容，而各界亦密切觀察這位新教頭的能耐。