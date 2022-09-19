中職／路易士之外 那些年轉戰日職的神獸洋將

台鋼雄鷹16日在官方臉書發出「那個曾經叱咤中職的男人，即將重返高雄」的神秘預告，引發球迷們熱烈討論。17日公佈「那個男人」就是曾效力兄弟象、高屏雷公隊的傳奇洋砲路易士（Luis Santos），他將擔任台鋼雄鷹的打擊教練，也引起廣大球迷對上古神獸級洋將的回憶。

路易士曾經叱吒中職，雖然1997年赴日本職棒巨人隊之後表現不佳，不過卻是當時旅台之後赴日挑戰的先鋒部隊之一。中職成立初期那幾年還有哪些著名助拳人歷經中華職棒之後赴日挑戰？後來的際遇又如何呢？

奇戈（Robinson Checo）

奇戈是時報鷹從廣島鯉魚借來的洋投，在中職和回到日職後都有不錯的表現，後來還發生毀約事件轉投紅襪隊。 1997 Fleer、1998 Bowman球員卡

奇戈可以說是中職洋將轉戰日職的先驅。1994年，才成軍第二年的時報鷹隊意外獲得了至寶，有合作關係的日本廣島鯉魚隊將年僅23歲的多明尼加投手奇戈出借給時報鷹隊。奇戈在中職首戰就飆出單場13次三振紀錄，技驚四座。雖然後來整季時好時壞，最後只拿下7勝11敗的戰績，不過優質球威讓他得以重返日本職棒，1995年穿著顯眼的三位數106號背號，投出15勝8敗、防禦率2.74的亮眼成績，入選明星賽。雖然奇戈後來挑戰大聯盟之路引起不小的爭議，還經過仲裁、被日職罰款等風波，在美職表現也不佳，不過他所掀起的「奇戈旋風」至今令人難忘，甚至是巴比諾之前，中職洋將轉戰日職第一個成功的例子。

巴比諾（Balvino Gálvez）

兄弟象前洋投巴比諾(右)在中職打了兩季，個性變得很火爆，稍有不順就想找人理論，他也把這習慣帶到日本職棒。 聯合報系資料照片

巴比諾在兄弟象兩年合計26勝16敗、防禦率2.53，幫助黃衫軍建立王朝。他在赴日的第一年（1996年）就迅速成為巨人軍的王牌投手，以16勝6敗拿下了中央聯盟勝投王大獎。巴比諾最不容易的是，身處媒體、球迷關注度最高的巨人軍，他能在第一年就克服龐大壓力。同時巴比諾十分耐投，1996年12場、1997年8場完投數都是聯盟最多，投球局數也都在200局左右，對巨人隊來說是相當重要的先發投手。

不過到1998年，巴比諾按耐不住火爆脾氣。在一場對阪神虎隊的比賽因不滿主審判決，直接投出一顆速球往裁判身上投。讓他不但被遭禁賽處分，還被日本球界稱為「史上最大惡行」，直到後來才因為總教練長嶋茂雄的擔保和與聯盟簽訂的切結書獲得解禁。巴比諾在巨人隊5年累積46勝43敗、防禦率3.31，成績出色，不過最後一年0勝6敗，成績虎頭蛇尾，加上火爆脾氣，使得「史上最大惡行」反成了他留下的最大印象。

馬力歐（Mario Brito）

巴比諾赴日的成功，讓中職洋將在日本職棒各隊之間評價升高。1995年在兄弟象短暫擔任守護神的馬力歐，與巴比諾曾共同在兄弟象效力一年，1996年未獲續約。而1996年巨人隊正因為西山一宇、石毛博史等救援投手狀況不佳而苦惱，苦尋外援時，當時在巨人隊聲勢如日中天的巴比諾便推薦了前隊友、也是多明尼加同鄉的馬力歐。

馬力歐加入之後靠著大幅落差的指叉球，前半段球季就拿下14次救援成功，舒緩了巨人牛棚。不過後半段指叉球逐漸失靈，頻頻挨打，最終雖然投出19次救援成功、防禦率3.33，巨人還演出大逆轉封王，卻還是無法獲得續約。馬力歐只在巨人短短效力1年就退團，隔年重回兄弟象，也是雄風不再，只待1年就遭到解約。

王漢（José Núñez）

前統一獅洋投王漢在1993年寫下單季22勝的中職勝投紀錄，1994年、1995年則都獲得防禦率王頭銜，1996年轉戰日職大榮鷹隊。 聯合報系資料照片

王漢在中華職棒戰果輝煌，3年之間拿下56勝，平均防禦率2.14，單季最多22勝，兩度勝投王、兩度防禦率王，可說是中華職棒早期的最強洋投。

王漢赴日發展的時間與巴比諾同期，都在1996年，不過在中職主宰的兩大強投發展際遇有些落差。王漢加入太平洋聯盟，由王貞治領軍的大榮鷹隊，因為先發表現不佳因此後來主要擔任後援投手，最後繳出6勝9敗16次救援成功、防禦率3.13，與在中職的主宰力有段落差。1997年更因為新人崛起。連在後援的舞台都逐漸消失，1997年只有1次救援成功，季後被解約。重返台灣之後加入台灣大聯盟金剛隊因傷所苦，往日球威不再，於季中被解約。