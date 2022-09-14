中職／羅力條款下修仍難達標 本土球員無需擔心

在2020年的中華職棒領隊會議中，原本胎死腹中的外籍球員滿一定年限可視同本土球員提案，在富邦悍將重新提出後，終於獲得各球團同意。由於富邦主要是替陣中資深洋將羅力(Mike Loree)爭取，因此一般稱為「羅力條款」。但羅力於8月24日正式取得資格前，提前在20日召開記者會宣告引退，並迅速地在9月5日舉辦引退賽，且於13日搭機離台，未續留到球季結束。

羅力雖保留日後與富邦的合作機會，但他這次的引退，幾乎宣告短時間內，中職不會跟職籃的新台灣人戴維斯(Quincy Davis)一樣，有洋將改以本土名額正式出賽的情況。後續最有機會達標的則是味全龍的伍鐸(Bryan Woodall)，但由於他有幾個球季並未待滿整季，最快也要2025年才可轉為本土，屆時他已經39歲，加上他近幾年表現落差很大，是否能待那麼久並進而成為本土洋將第一人，充滿很大的變數。

目前羅力條款的規定，是比照本土成為自由球員的規定，年資需滿9年。其中年資的計算包含：1.一軍登錄125日為一年、2.當年度投手投球局數達所屬球隊球季出賽數之2/3者(現賽制為80局)、野手出賽數達所屬球隊球季出賽數之2/3者(現賽制為80場)可計為一年。不過要待滿9年已經不容易，像伍鐸今年即使已是來台第8年，還有2年資格不符無法列入，因此對於條件是否要放寬，成為近期火熱的話題之一。

伍鐸是現階段最有機會成為本土的洋將，但因為有2年未達年資標準，使他最快也要2025年才能符合本土球員資格。 聯合報系資料照片

對於放寬羅力條款的條件，球團及外籍球員多樂觀其成，認為可以留住一些優秀洋將，增加中職競爭力。不過球員及教練有些不同看法，他們的想法是洋將雖佔據外援名額，但成為自由球員相對容易，舉例而言伍鐸就曾對老東家已讀不回，最後拖過母隊議約期，順利成為自由身轉隊成功。但本土除非被交易、戰力外才能轉隊，反而比較不自由，因此希望若要檢討，應該連本土自由球員制度都納入討論。

針對羅力條款要從9年下修多少，每個人都有不同想法，從4~7年都有，不過目前合理的討論是6~7年居多。實際上即使下修到7年，符合資格的外援依舊屈指可數，而且大多數是1999年前的外籍球員，那時候是中職球員人數不多，每隊每年登錄洋將人數不一，最高還有到12人，而且許多轉戰台灣大聯盟後，合計年資才超過。中職在2000年限縮外籍球員登錄名額後，達標也就只有勇壯、伍鐸及羅力等三人，因此即使有老外來搶飯碗，那本土球員可真該向他學習，如何在中職生存這麼久。

另外本土球員年限訂定這麼久，主要是考量球團投資了簽約金及養成的心力。在高中畢業生選秀開放後，許多球員26~28歲間就取得自由身，這時候正是當打之年，可以跟球隊談個好價錢。但洋將就不同了，現在各隊找的多是美職3A以上經歷的球員，他們未能繼續尋求登上大聯盟的機會，多是因為年紀、實力或傷病史等問題，讓他們只能遊走各國。因此這些洋將來台之時，多半就已經是28~30歲，甚至已是屆退之齡，他們幾乎待到3年左右，上述三個問題又會顯現出來，在洋將名額有限的情況下，許多外援因此無法繼續留在台灣。至於目前有球團找來年輕的育成洋將，基本上他們一軍登錄天數或出賽數，都不太可能達標，更不需要煩惱。

中職現在強度增加後，各隊開始洋將資歷競賽，已經沒有向勇壯這種又年輕，又有壓制力的外籍球員，目前年紀較大的洋將很難在中職待得太久。 聯合報系資料照片

即使沒有發生上述三個問題，還有其他外在因素，像是球員薪資，由於日、韓職棒都對台灣優秀洋將產生極大興趣，像今年象魔力(Shawn Morimando)就被SSG登陸者隊挖角，因此如果外籍球員太強、太穩根本留不住，不強、不穩的換成是球團不想留，而且近年還有球員以想家、為國出征等理由解約，因此要兩情相悅如此多年，實在不容易，能留住的，都是緣份！

當然放寬到4年或許太短，可以比照日本職棒改為7年，他們有更多的外援名額及更好的待遇，實際上達標的洋將仍是有限。外籍球員離鄉背井打拼，又有太多因素影響，根本不用過份擔心不公平，放寬規定讓他們感覺自己不是外人，更願意放手一搏，或許對中職大環境更有加分效果，可以吸引更多好手來增加比賽精彩度與提升整體水平。