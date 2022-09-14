34歲挑戰打擊三冠王 高史密特與他錯過的那些MVP

正當球迷們爭論著美聯MVP應屬於賈吉（Aaron Judge）抑或大谷翔平，國家聯盟這邊幾乎已塵埃落定，若無意外，這將會是紅雀隊當家一壘手高史密特（Paul Goldschmidt）的生涯首座MVP。是的，你沒聽錯，34歲的高史密特幾乎年年是MVP討論名單的常客，但在過去，他卻未曾成為大聯盟記者們心目中的最佳球員。

高史密特生涯入選7次明星賽、4座金手套、4座銀棒獎，但就是沒拿過國聯MVP，最接近的兩次，分別在2013年敗給「海賊王」麥卡臣（Andrew McCutchen）、2015年僅次於強打少年哈波（Bryce Harper），在那之後連續6年皆獲得MVP選票，但總是鎩羽而歸，隨著年紀增長，這個象徵球員最高榮譽的獎項似乎離高史密特漸行漸遠，響尾蛇也在2018年季末，將其交易到了聖路易紅雀。

然而，高史密特的表現並未隨著老化而衰退，截至台灣時間9月13日，他在傳統數據上繳出打擊率.325、35發全壘打、109分打點的MVP水準成績，三項數據分別名列國聯第二、第三、第一，有機會成為繼2012年的卡布雷拉（Miguel Cabrera）後，第一位獲得打擊三冠王頭銜的球員，在勝場貢獻值（fWAR）的綜合比序上，也以6.9略勝隊友亞瑞納多（Nolan Arenado）的6.7，而這也僅是他12年大聯盟生涯中，表現「稍微」突出的一個賽季。

全大聯盟目前只有3位球員打擊率超過.320，高史密特以.325排名第二，僅略為落後道奇弗里曼的.330，不過他的打數少了47次，多打幾支安打就有可能追上。 美聯社

穩定、高水準可謂是高史密特的代名詞，生涯未曾繳出過低於平均的打擊成績，秘訣在於他扎實的擊球能力，2015年Statcast問世以來，高史密特的HardHit%高達45.3%，平均擊球噴速也落在91.2英里，優秀的Contact能力反映在帳面數據上。此外，來到紅雀隊的他，也追隨起主流的「飛球革命」，從擊球數據可以看出，他有意地將球擊往空中、且出棒慾望更為積極，近兩季的飛球比例都超過40%，即使這個改變導致保送數下滑，但卻開啟了他的生涯第二春。另外，從打擊準備姿勢也可以看出他與響尾蛇時期的不同，到了紅雀他蹲得更低，且下盤經訓練後明顯更為粗壯，這讓他每一次的揮棒機制都能保持一貫，甚至也克服了對滑球的心魔，從2017年的對戰.190打擊率，本季一口氣躍升至出色.295，作為投手，似乎已經沒有任何方法可以逃過Goldy的強棒狙擊。

高史密特(右)經過刻意的修正之後，打擊機制比過去更為穩定，同時也不再被滑球給吃死。 美聯社

此外，高史密特的防守功夫也毫不馬虎，本季進階防守數據UZR/150中，目前已累積生涯最高的4.6，這對年屆34歲的高史密特來說無疑是個好消息，意味著他比平均等級的一壘手多為球隊守下了4.6分，該數字僅次於他在亞利桑那的學弟沃克（Christian Walker），排名聯盟第二。另一項容易令人忽略的數字是，體重達102公斤的他，在生涯前期還擁有出色的盜壘能力，2016年甚至有單季32盜的驚人表現，這與一般人們對一壘手的印象完全不同，事實上，他的跑速不算特別突出，跑壘速度多季低於平均，靠的是卓越的比賽解讀能力，他觀察右投手在準備動作時的抬腿動作，在離開投手丘的那一剎那，他便能判斷這時投手是否無暇看管壘上的跑者，因此生涯盜壘成功率高達81.6%（146-179），隊友亞瑞納多也曾在受訪時稱讚隊友：「高史密特是我見過最聰明的棒球員。」

高史密特本季也有高水準的防守表現，而且是生涯最好，這讓他也更有機會高票拿下國聯MVP。 美聯社

高史密特就是如此擁有擊球、長打、守備等能力的三拍子球員，即便多次與MVP擦肩而過，但比起如戴維斯（Chris Davis）曇花一現的爆發表現，能持續地年年繳出MVP水準的高史密特更為可貴，球場上的他也是個具有個人魅力的領導者，本季對陣藍鳥的比賽，他在10局下半敲出再見滿貫砲助球隊取勝，賽後訪問不但沒有自吹自擂，反而不斷稱讚投手陣容在後段局數的強力封鎖，其內斂、同時也具有深厚實力的性格，就像他默默累積的WAR值53.8，已經觸及名人堂非官方門檻的50，今年若能獲得生涯首座MVP背書，並在退休前持續1至2年的頂級表現，Goldy前進古柏鎮幾乎是指日可待。