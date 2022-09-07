中職／猿慧眼、龍改造 賴智垣悍將牛棚發光

今年球季是球員轉隊頻繁的一年，季初就有13位球員改披其他球隊球衣，包含富邦簽下王勝偉、洪聖欽、陽耀勳、詹智堯、賴智垣等5位；味全同樣找來5人，分別為林智勝、劉昱言、林羿豪、羅國華、林威廷；統一則網羅胡金龍、吳丞哲、江國謙等3位。這份名單有許多資深球星，還有一些是曾經的潛力球員，另外9月更是甫完成4人交易案，是繼龍隊成軍時大張旗鼓招兵買馬之外，中職歷史罕見又一驚人的球員流動。

王勝偉、林智勝及胡金龍這三位資深球星，在原球隊已不在球隊戰力規劃名單，但他們在市場上卻是非常搶手，在轉隊球員中也最受矚目。林智勝及胡金龍分別轉戰龍、獅兩隊，早早就被新東家排入先發名單中，他們不負教練期待，幫助球隊打線加分不少。王勝偉改披悍將球衣後，原本從替補出發，但在球隊內野混亂之時挺身而出，加上打擊又是陣中最穩，也成為先發名單不可或缺的一員。

扣掉三位大咖及剛被交易的球員，其他轉隊球員僅有吳丞哲尚未替新球隊在一軍出賽，包含兼任教練的詹智堯，每位球員或多或少都有出賽紀錄。只是他們大多數都在一、二軍間載浮載沉，並未成為新球隊穩定的戰力。不過戰力外球員中還是有亮點，從樂天轉戰富邦的賴智垣，現已是牛棚勝利組，超過20場出賽防禦率低於1，是聯盟現階段壓制力最好的後援投手之一。

賴智垣是前興農牛隊賴有亮(現改名賴宗霆)的兒子，出身於西苑中學、台灣體大等棒球強權學校。業餘時期時任Lamigo桃猿總教練洪一中就頗看好他，曾表示若他參加選秀一定會挑他。2018年季中選秀會中，桃猿在第四輪將他帶走，認為他將會是牛棚即戰力球員。

他加入桃猿之後成為球隊的重點養成球員，幾乎每年都在期待名單中，卻是年年都讓教練失望。從2019年至2021年三個完整球季，他受到傷勢影響，加上不斷調整姿勢、改變訓練等，不但球速投不出來，控球更是非常糟，讓他無法投出像樣的成績。他在一軍23場出賽防禦率高達9.93，WHIP更是誇張的2.43，對戰中除了壓制悍將外，其他對手都把他打得非常慘，最後讓他在去年季末遭到釋出。

離開樂天桃猿後，他先找前龍隊客座教練張立帆訓練，期間採用Rapsodo數據分析系統，調整了投球機制。另外他1月時參加味全春訓測試，具有再生工廠之稱的葉君璋，以及投手教練蕭一傑都給他一些建議，甚至還有心理師幫他增強心理層面，多管齊下的幫助讓他球速及球威都開始有起色。但由於味全球團在戰力外名單中只考慮留用2人，在2個半月的測試中，賴智垣雖然評價不差，但遲未獲得合約，最終吸引富邦球團的目光而改披藍衫。

來到富邦悍將後，賴智垣從二軍出發，在經過三個月調整後，直到6月15日才登上一軍出賽，至今不到3個月，球隊出賽47場，他就登板24場，出賽頻率高，已成為教練團最倚重的牛棚投手。以往他在桃猿時期，一軍也僅合計23場出賽，今年成績已是新高。防禦率0.68，在聯盟超過20場出賽投手中，更是最低的數據，比豪勁、賴鴻誠都還優異。

經過投球機制的調整，賴智垣總算找回業餘時期的雄風，展現出有球速又有球威的壓制力，成為富邦牛棚的中繼大將。 聯合報系資料照片

賴智垣能夠有不錯的壓制力，主要是他找回業餘時期的球速，今年測到最快已有148 km/h，較以往桃猿時期多了十幾公里。另外或許是置之死地而後生，他今年變得更有自信，更勇於挑戰好球帶，加上他具有伸卡球及滑球等球種的變化，以及經過投球機制的改變後控球進步不少，讓他從戰力外球員蛻變成非常難攻破的鐵牛棚主力。

過去父親是悍將前身俊國及興農的主力球員，賴智垣本身也曾是富邦公牛的一員，在職棒繞了一圈後，又效力於富邦悍將，只能說命運真是神奇。現在賴智垣已經成為悍將的牛棚主力戰將，當然後續就是要注意如何維持身手，還有他生涯首度投這麼多場次，要隨時注意體能的狀況。無論如何，繞了三隊之後，賴智垣今年總算破繭而出，有機會挑戰最佳進步獎，他的亮眼表現是除了王勝偉外，富邦今年球季最意外的收穫！