爵士選擇擺爛 成就騎士再成爭冠勁旅？

上季東區第九，連季後賽都沒沾上邊，但年輕克里夫蘭騎士選擇參與「爭冠」。騎士用三個首輪籤+兩個首輪互換，以及塞克斯頓、馬卡南、阿格巴吉三名年輕充滿潛力球員，跟猶他猶士交換26歲明星後衛米契爾。米契爾上季場均25.9分、5.3籃板、4.2助攻，擅長一對一、突破、打爛仗、改變比賽節奏。

騎士組成「長人雙塔」艾倫、莫布里，防守一流，運動能力驚人，「明星後場」加蘭德、米契爾，得分爆發力十足，速度突破驚人，以及「經驗老將」勒夫、魯比歐，經驗老到，組織力強、創造空間、戰術策應都是寶貴資產。騎士建構這套黃金陣容未來2-3年有機會在東區創造更大關注力和爭冠聲量。

2020-21打出52勝西區第一戰績，2021-22年打出49勝西區第五戰績爵士，今年夏天選擇「擺爛」跳樓重建，拋售中鋒戈貝爾、後衛米契爾，換來七個首輪籤+一幫年輕球員和未來。上季東區第九的騎士卻選擇打造爭冠拼圖，加碼提升陣容和競爭力，兩支球隊風格和目標完全不同。

爵士在過去四個球季中，有三季的季後賽是首輪止步，球隊高層已失去信心，戈貝爾(左)與米契爾(右)的雙星組合終於解體。 美聯社資料照片

騎士未來三年能奪冠嗎？機率真的不大，因為東區四雄公鹿、塞爾蒂克、熱火、76人未來2-3年都還很有爭冠實力，更不會老化。但騎士高層還是決定把握核心主力都年輕，天賦陣容傲人，雙塔防守一流，騎士不惜放棄更多首輪籤和年輕球員，也要在未來幾年拚出一些可能，甚至是挑戰東決奇蹟。

很兩極化的NBA，選擇擺爛跟選擇爭冠都在一念之間，時間很快就會證明那一支球隊操作更符合現實利益和目標。騎士非常特別，騎士高層決定賭米契爾的進攻、得分、爛仗和改變比賽能力，這是大膽而且值得肯定的操作。

騎士眼前和未來幾年最大優勢和戰力特色

1、全能雙塔

208公分艾倫和211公分莫布里都是防守一流，協防能力、封蓋、籃板都非常出色長人，速度都是一流，這樣的禁區年輕組合適合做為未來5-8年棟樑，騎士有足夠本錢打出最棒防守、最佳團隊，禁區攻防和護框能力、籃板都是一等一。

騎士陣中有兩位年輕的優質長人莫布里(右)和艾倫(左)，未來有機會讓他們成為最強的防守球隊，騎士當然要把握機會，趁早行動。 美聯社

2、神奇雙衛

加蘭德、米契爾兩人打法、球路非常相似，都是攻擊得分型控球，都很擅長一對一、突破和打爛仗，加蘭德可以負責組織、外線，米契爾可以更多投入防守和專注進攻得分，用進攻打崩對手，騎士陣容很好配套。

3、家有兩老，如有兩寶

勒夫只想贏球、傳承、奪冠，不會計較上場時間和角色，魯比歐是識途老馬和場上場外領袖，他懂比賽，可以幫助騎士年輕球員理解比賽，做出正確判讀。

老將勒夫是騎士2016年奪冠班底唯一還在陣中的球隊，他將傳承給年輕球員重要的大賽經驗。 歐新社資料照片

4、多樣角色球員

騎士除了六大核心主力，198公分全能鋒衛勒佛特，213公分中鋒洛培茲，201公分小前鋒奧斯曼，196公分小前鋒歐柯羅，206公分空間長人韋德一直有穩定輸出，並擅於扮演角色球員，功能性齊全角色球員為騎士提供完美陣容深度。

騎士上季防守效率第五，排在聯盟頂尖，但進攻效率只有倒數第六，排在末段班，進攻得分和關鍵火力，創造穩定得分體系和團隊是騎士眼前最需要提升戰力。米契爾進攻、得分和攻擊方式深具侵略性，他可以成為騎士第一進攻選擇和關鍵球處理者，有效釋放後衛加蘭德和側翼隊友空間，讓騎士在進攻和體系運轉更加合理。

米契爾(右)得分能力穩定而且深俱侵略性，同時還有優異的助攻和抄截能力，勢將讓騎士後場大為升級，連詹姆斯都說讚！ 歐新社資料照片

年輕天賦滿滿，防守一流又有出色運動能力，騎士選擇爭冠，建構更完整年輕陣容，極有可能顛覆東區前四，甚至拉下幾支東區熱門球隊。

只要持續打出聯盟數一數二的防守，騎士或許還不能奪冠，但騎士很快就會成為東區最吸睛未來球隊。