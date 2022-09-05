日職／50轟的價值與貢獻 村上宗隆遠超過巴倫汀

養樂多燕子隊強打者村上宗隆9月2日對中日龍敲出本季第50支全壘打，成為2002年巨人隊松井秀喜以來、日本職棒暌違20年再度出現單季50轟的本土打者。這一支全壘是村上打從中日龍先發強投大野雄大手中擊出的3分砲，他以22歲又7個月刷新1964年王貞治的24歲紀錄，成為NPB史上最年輕的50轟打者，留名史上。

未來還有三冠王之路要去挑戰，這一季的村上宗隆寫下太多輝煌的紀錄，其中56轟甚至60轟的里程碑將是球季尾聲的最大焦點。

日本職棒單季最多全壘打紀錄原本一路由「世界全壘打王」王貞治所保持。1964年的「東京奧運年」王貞治生涯第一次打出單季50轟（生涯總計3度達成），就一口氣擊出55支全壘打，從此高懸在日本職棒史上成為一道障礙。直到超過45年之後，2001年的羅斯（Tuffy Rhodes）、2002年的亞力士（Alex Cabrera）兩名洋聯重量級洋砲先後都曾有機會叩關，但因為球季尾聲對手大量以保送伺候而失敗，甚至引發了投手們是否為了保護王貞治紀錄，「不想讓洋將打破」的爭議。

再歷經超過10年之後，王貞治的紀錄再度面臨挑戰。2013年殺出了一名荷蘭籍重砲巴倫汀（Wladimir Balentien），他在八月底、球隊第111場出賽就打出第50支全壘打，締造了最快速50轟的日本職棒新紀錄。但在過了50轟之後的巴倫汀同樣面臨對手的保送攻勢以及不斷的內角球伺候，50轟出現後的6場比賽包括2次敬遠故意四壞在內總計被保送10次之多，但他依然能夠克服種種困難，終於在9月15日對阪神虎左投榎田大樹擊出歷史性的的第56轟、以及打破李承燁亞洲紀錄的第57轟。10月4日巴倫汀進一步成為日職史上第一次的單季60轟，登上高峰。

養樂多隊洋砲巴倫汀在2013年以單季60轟寫下日職單季最多全壘打紀錄，他在日職11個球季有8個球季打出31支以上的全壘打，累計則有301轟。 歐新社資料照片

巴倫汀當年8月猛轟18支全壘打，創下NPB單月紀錄，產量加速是他得以殺出，獲得破紀錄挑戰權的關鍵。加上面對對手刻意閃躲情況下，他能夠耐住性子，也是最後能超越羅斯（Tuffy Rhodes）、亞力士（Alex Cabrera）兩名洋砲的主因。另外，巴倫汀在破紀錄之前的兩個球季2011-2012，剛好碰到日職史上因比賽統一用球導致的著名「投高打低」球季，而這兩年他都擊出31轟蟬聯央聯全壘打王，因此功力本來就獲得認可。等到統一球解禁回到原先的「投打平衡」狀態，加上更加適應日本職棒環境，像脫韁野馬一般瘋狂量產也就不令人意外。

過去日本職棒瀰漫著王貞治紀錄不能被打破的氛圍，不過物換星移，當巴倫汀打破封關許久的紀錄之後，這一次村上宗隆反而成為另一個新創紀錄的「日本希望」。以50轟的速度上來說，村上宗隆是在球隊第119場比賽打出，而2013年的巴倫汀111場、2002年亞力士的117場都略勝一籌。不過，養樂多還有24場比賽，村上宗隆平均2.36場出現一轟（118場/50支全壘打）的速度，還有機會向60轟挑戰。

另外，比較這兩名養樂多前後期的超級強打，巴倫汀2013年出賽130場，繳出0.330打擊率、60支全壘打、131分打點、0.455上壘率，已經夠出色。不過最後打擊率以0.003、打點差5分，雙雙敗給了中日龍隊洋砲布蘭柯（Tony Blanco），只獲得全壘打、最高上壘率兩項打擊獎。2022年的村上宗隆則是大殺四方，不僅0.341打擊率、50支全壘打、123分打點，打擊三冠王在望，安打王（140安並列第一）、最高上壘率（0.477第一）等獎項都有機會成為囊中物。

另外，巴倫汀再會打還是難挽局勢，2013年養樂多在中央聯盟墊底。今年村上宗隆則是養樂多邁向二連霸的第一功臣，聯盟MVP不作第二人想，以貢獻度以及紀錄的附加價值來說，也都遠遠超過巴倫汀。