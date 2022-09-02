長達21年季後賽沙漠 水手一系列神操作能走出悲情？

日前水手隊盛大為幾名隊史球星舉辦入選球隊名人堂儀式，其中為深受台灣球迷喜愛的鈴木一朗乃是名列其中之一。2001年，鈴木一朗透過入札制度由日職歐力士轉戰至西雅圖成為大聯盟選手，並在同年以旋風之姿，拿下該年新人王與美聯年度MVP。而當年水手隊可說是意氣風發，以全年116勝破大聯盟紀錄之姿進軍季後賽。但好景不常，隔年開始水手則是墮入了一系列無緣季後賽地獄輪迴。直至今日，水手仍舊未嚐過季後賽滋味。

長達21年季後賽乾旱期，早已把水手迷們對於球隊熱情燃燒殆盡，在此期間，水手並不是沒有試圖振作，但是總是缺那麼臨門一腳，最後功虧一簣。以至，最終一向安份守己鈴木一朗也向球團高層喊話，希望把他交易出去。原本信誓旦旦，可望為水手一展長才的大帝赫南德茲(Felix Hernandez)最後也在西雅圖鬱鬱寡歡高掛球鞋。兩名水手隊過去20年來最倚重兩名投打雙雄，都無法帶領西雅圖突破美聯西區高牆，未來水手是否能夠達成這兩人心願？

水手的悲情已經是所有棒球小說家無法用文字所描述，打從建隊起，水手隊就開始追尋如夢幻般季後賽門票。2001年單季116勝，早已從歷史變成一個不朽傳奇，未來年輕一代早已對於2001年賽季毫無記憶，只靠著社群媒體與老球迷轉述，才能回到那個水手黃金年代。

水手隊「大帝」赫南德茲職業生涯為球隊效力15球季，摘下一座塞揚獎，卻直到2019年退休，都未投過季後賽。 美聯社

然而在勵精圖治過去三年裡，水手表現開始略有起色。尤其2021年賽季，水手則是以90勝72負戰績與季後賽失之交臂。如果沒有基襪雙雄出面攔阻，水手很有在上個年度就一嚐睽違20年季後賽滋味。有趣的是，上季拿下世界冠軍的勇士，最後戰績還不到90勝，卻能有機會問鼎。由此可見美聯季後賽爭奪戰之激烈，如果水手身處國聯如今早已脫離苦海。

上個冬天，為了禰補一勝之差就能擠進季後賽遺憾，水手可是從自由市場找來了上季塞揚獎投手羅比·瑞伊(Robbie Ray)，另外又從海盜找來了全明星二壘手佛雷澤(Adam Frazier)，再加上自家農場內耀眼新星J-Rod 羅奎里德茲(Julio Roddriguez)已經修煉完成。2022球季似乎是能夠破除連續21年無季後賽出賽紀錄的一年，至少照數據來說，是該如此。

可是不要忘記，2010年水手隊也有類似的操作。當年水手從印地安人手中換來當時大殺四方克里夫·李(Cliff Lee)，也從天使手中挖來當時的全明星二壘手費金斯(Chone Figgins)。當時水手陣中還有全盛時期的鈴木一朗與赫南德茲坐鎮，十分有希望再次重回2001年榮耀，然而最後的結局，又是一段讓人傷心往事。

水手以目前位居美聯西區第二，雖和分區龍頭太空人有著不小差距勝差，但在外卡資格競逐裡，水手仍有一番作為。 法新社

如今水手戰績位居美聯西區第二，和分區龍頭太空人有著不小差距，不過，在外卡資格競逐裡，水手仍有一番作為。只要未來一個月裡，水手隊能夠繼續咬住藍鳥與光芒，那麼上個季末的神操作，將不會重蹈2010年覆轍，一舉結束這職業球賽有史以來最長季後賽乾旱期。