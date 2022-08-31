十大惹人厭球員 杜蘭特排第一是否太委屈？

最近一家運動網站（TheSportster）公布了十大最惹人討厭的NBA現役球員，在這份名單當中，籃網的杜蘭特（Kevin Durant）排名第一。兩年前，另一家運動網站（ClutchPoints）也給出了一份類似的名單，杜蘭特那時也是被列為最不受球迷歡迎的現役球員。對照杜蘭特在聯盟的地位和全球的名氣，這樣的結果對這位頂尖球星來說是否有欠公允？

今年八月的這份名單上，一到十名分別是：杜蘭特、西蒙斯（Ben Simmons）、貝佛利（Patrick Beverley）、格林（Draymond Green）、哈登（James Harden）、衛斯布魯克（Russell Westbrook）、厄文（Kyrie Irving）、艾倫（Grayson Allen）、安比德（Joel Embiid）和保羅（Chris Paul）。

西蒙斯被討厭程度僅次於杜蘭特，兩人在新球季聯手出擊，在客場比賽可能將獲得最大的噓聲。 歐新社資料照片

而根據網站所列出的短評，這十人入選原因無外乎是：打球太強勢，甚至讓人受傷；拿不出實績，讓球迷失望；場內外言行惹議，與球迷或是球員發生言語衝突。

其中杜蘭特在今年季後賽首輪就被意外橫掃，季後又要求球隊把自己交易出去，加上他過去曾經在大眾媒體及社群網站引起的種種風波，交相加乘的結果讓他拿下第一。

說到這份名單，其取捨和排序都沒有一致的明確標準，也沒有提出任何佐證的數據，充其量只是一個引人討論的話題而已。就連這個網站本身也是以報導職業摔角為主，其排比的公信力令人存疑。

若以數據來看，今年四月份另一家網站（The Shadow League）曾轉載了一份調查報告，指出社群媒體上對於杜蘭特發表的評論，在剛結束的這一季期間有超過半數以上都是屬於正向的發言。雖然比不上人氣王柯瑞（Stephen Curry）那樣，有高達百分之84的比例都是正面回應，但就這項數據而言，本季球迷對杜蘭特的風評並沒有那麼糟。

杜蘭特幫助美國拿下近三屆奧運男籃金牌，已經算是「美國隊長」般的民族英雄，照理來說喜歡他的球迷應該是佔大多數才對。 歐新社資料照片

關鍵還是在球季結束之後，也就是杜蘭特拋出交易震撼彈所引起的普遍反感。對照另一家媒體在兩年前十一月公布的類似名單，更可以讓人看出這樣的話題事件對於杜蘭特形象的影響力。

那份舊名單從一到十名分別是：杜蘭特、詹姆斯（LeBron James）、厄文、格林、貝佛利、喬治（Paul George）、卡森斯（DeMarcus Cousins）、戈貝爾（Rudy Gobert）、哈登和大鮑爾（Lonzo Ball）。其中就有五人在兩年後沒再入榜，讓位給了別人。

名單變動的最主要原因還是在於話題性，許多球員是因為那年的單一新聞事件而上榜，之後就被其他球員取代。像是戈貝爾那時因新冠染疫事件而被罵到臭頭，兩年之後已經被公鹿的艾倫取代。說到艾倫，他就是今年讓公牛卡魯索（Alex Caruso）重摔受傷而引發球迷公憤的球員，即使算不上球星，這樣的事件也足以讓他上榜。

這兩份名單比較下來，不難發現杜蘭特能夠霸榜的原因。他先前累積了許多負面的新聞能量，後來又持續有引起爭議的言行。而在多次轉隊之後，杜蘭特已經流失了不少母隊球迷的死忠支持，加上他絕不示弱，選擇為自己強勢發聲及反擊，讓這些圍繞著他的風波未曾有一刻消停。

杜蘭特在轉隊之後，對原本的母隊常有強勢的批評，容易引來球迷的怒火。 歐新社資料照片

回想先前杜蘭特的正面形象，可以說在2014年拿到MVP時登上頂峰。當他流著淚在頒獎典禮上對媽媽說著「妳才是MVP」的感言時，這個真情流露的質樸男孩獲得了廣大的好感度。但兩年後他選擇加入勇士，先被貼上「叛徒」和「軟弱」的雙標籤；後來又發生社群網站分身帳號事件，被轟自帶風向；接著又是和隊友格林之間的衝突，遭批只以自我為中心。

到了布魯克林，仍是一連串的失利。杜蘭特沒有讓奪冠熱門的籃網更上層樓，讓他成了戰犯和箭靶。這個夏天突然無預警地要求交易，更掀起了喧然大波。後來又宣佈繼續留隊，這樣的結果等於是讓各隊白忙一場，想當然又引發了另一波的不滿情緒。

上述這些負面標籤很難甩掉，然而杜蘭特並不是那樣糟糕的球星。像是當年他決定離開勇士，就配合球團先簽後換的操作，讓勇士獲得羅素（D’Angelo Russell）這樣的籌碼，後來才能換來維金斯（Andrew Wiggins）的加盟。那時杜蘭特大可以直接走人，讓勇士一無所有，但他並沒有這麼做。

勇士後來能換到維金斯(左)這樣的好手，還是要感謝杜蘭特(右)當初願意成為交易籌碼，而不是一走了之。 歐新社資料照片

勇士老闆和總經理就曾感謝杜蘭特願意配合先簽後換，才讓勇士能迅速重整旗鼓，並在今年再度奪冠。只不過杜蘭特的這一面經常都被忽略，總是讓他受到過重的責難，這也逼得他只能武裝自己去面對外界的攻訐。

論球技和資歷，杜蘭特無疑已是當代巨星，從他決定要按照自己的心意而行，不去維持一個不真實的討喜形象之後，他就不再容易得到青睞，甚至會一再被媒體做文章，就像這樣不斷地被列入十大惹人厭的球員名單，這對杜蘭特來說並不公平。

面對這樣的局勢，能夠扭轉一切的辦法就是靠實力說話。若是杜蘭特能帶隊在新球季打出新高度，這對他和球迷來說，都將是最令人期待看到的強勢反擊。