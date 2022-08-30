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日職／前DeNA高薪老將幾無貢獻 成巨人季後開鍘目標

聯合新聞網／ 福耳
巨人近兩年網羅了許多DeNA的自由球員，但今年都毫無貢獻，如梶谷隆幸、井納翔一、山口俊(圖左至右)。 擷圖自日本維基百科(拍攝者左至右：Baylexs、ぽこ太郎、Cake6）
巨人近兩年網羅了許多DeNA的自由球員，但今年都毫無貢獻，如梶谷隆幸、井納翔一、山口俊(圖左至右)。 擷圖自日本維基百科(拍攝者左至右：Baylexs、ぽこ太郎、Cake6）

巨人28日在與廣島的3連戰中落敗後吞下2連敗，借金(敗多於勝)又來到7，再度跟廣島互換，落到央聯第5名的位置，由於這天中日取得勝利，使得巨人與中日僅差1.5場勝差，今天又得面對霸主養樂多，有可能這週賽程尚未結束就被打到墊底。

巨人從5月起每個月的戰績都是敗多於勝，7月更是全聯盟最差的5勝12敗1和，進入8月後，打得其實不算太差，11勝12敗的戰績在6隊中排第2名，但由於DeNA在8月的戰績是獨走的16勝5敗，因此其他5隊都是敗多勝少，巨人也沒佔到太大的優勢，本季排名仍然在後段班，投手有慢慢調整回來，團隊防禦率來到水準的3.03，打擊率卻還是不太理想的2成25，失誤也有11次。

巨人本季戰績不佳，監督原辰德季後也是會被強力檢討的一人。 聯合報系資料照片
巨人本季戰績不佳，監督原辰德季後也是會被強力檢討的一人。 聯合報系資料照片

本季至今的投打表現不穩定是巨人戰績差的原因，不過近年來的老問題仍存在著，就是轉隊來的高薪老將，完全沒有做出應有的表現，前幾年的森福允彦、野上亮磨、炭谷銀仁朗等人，都沒有為巨人的戰力帶來太大的幫助，最終只能黯然引退甚至被交易出去，今年還是有多位這樣子的高薪老將，本來被期待有所貢獻，結果卻幾乎都待在二軍。

山口俊在16年季後行使FA從DeNA轉隊到巨人，第一個球季因傷及場外事件只出賽4場，隔年先發21場拿到9勝，19年是生涯最佳一年，先發26場，以15勝4敗2.91防禦率及188次三振奪下勝投、勝率及三振王，季後以入札制度前往美國，但發展不順，21年季中重回巨人，先發15場只拿到2勝，今年則僅在季初的4月出賽過1場，2局投出4次三振，也有2次保送，之後就被下放二軍調整至今，先發輪值已無他的位子。

山口在DeNA的前隊友井納翔一，在20年季後同樣行使FA權利轉到巨人，不過跟山口的第一個球季有得比慘，只出賽5場，0勝1敗且防禦率高達14.40，今年開季仍然待在二軍，6月及8月曾短暫上過一軍，總共中繼7場，8月初拿下轉戰巨人後的首勝，雖然防禦率只有1.80，也有2個中繼點，但投球內容未獲得教練團的信任，目前還是在二軍，井納在DeNA勉強算是堪用的先發，但來到巨人後，先發中繼都無用處，2年2億的合約季後到期，不在戰力構想名單內的機會很大。

井納翔一在20年季後從DeNA轉投巨人，今年僅出賽7場。 聯合報系資料照片
井納翔一在20年季後從DeNA轉投巨人，今年僅出賽7場。 聯合報系資料照片

也是在20年季後離開DeNA，以4年8億合約轉投巨人的梶谷隆幸，今年更是完全沒有貢獻，上季就因大小傷勢導致出賽只有61場，打擊率2成82，另有4轟及23分打點，10月底動了椎間盤手術，今年原本目標在3月進行實戰，但又因左膝痛而在5月動了左膝内側半月板縫合手術，本季絕望。

20年6月被交易到巨人的惠勒（Zelous Wheeler），雖然該季表現不錯，但去年開季前巨人簽下幾名新洋砲，原本預期惠勒會因此而被排擠在一軍名單外，沒想到新洋砲們的狀況不斷，使得惠勒上季仍有多達121場的出賽，打出15轟、56分打點、打擊率2成89的成績，季後獲得年薪1億1千萬日幣的續約，今年劇情重演，巨人的兩名新洋砲都有不錯的長打火力，惠勒因此沒有太多一軍出賽機會，本季只出賽30場，打擊率不到2成，8月升上一軍後打擊仍不佳，29日再度被下放二軍。

隊上最年長，已40歲的中島宏之，本季出賽49場，打擊率2成56，有1轟及19分打點，與前兩季的表現比起來卻仍有相當的落差，主要是由於中田翔的復活，加上其他年輕球員的竄起，導致只能守一壘的他出賽場次大減，7月中被下放二軍調整，8月底回到一軍，但也只能在板凳上等待代打時機，不過他已經是上述這群高薪老將中在本季還算最有貢獻，也是目前唯一在一軍的一位了。

巨人陣中最年長的球員中島宏之，今年的表現不若前兩季。 擷圖自日本維基百科／Orixbaseballclub攝影
巨人陣中最年長的球員中島宏之，今年的表現不若前兩季。 擷圖自日本維基百科／Orixbaseballclub攝影

巨人本季要奪回優勝看起來已無機會，現在甚至還有掉落到墊底的可能性，季後教練團及這些高薪卻無作用的老將勢必是被開鍘的首要目標，巨人的季後不平靜啊。

棒球專欄 橫濱海灣之星 讀賣巨人 山口俊

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