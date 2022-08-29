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中職／一生監督你一人！ 四大百勝名投最怕誰？

聯合新聞網／ Ramos
羅力(右)是中職最近一位拿下生涯百勝的投手，對他打得最好的打者就是桃猿外野手林立(左)。 聯合報系資料照片
羅力(右)是中職最近一位拿下生涯百勝的投手，對他打得最好的打者就是桃猿外野手林立(左)。 聯合報系資料照片

富邦悍將洋投羅力本週五投完之後就要引退，他是中職史上4位百勝名投之一，也讓人好奇，4大百勝投手「嘟嘟」潘威倫(147勝)、勇壯(108勝)、羅力(101勝)和「阿草」謝長亨(100勝)，生涯對戰數據佔優和居於劣勢的打者是誰呢？

先來看潘威倫好了，潘威倫生涯對戰次數最多的是「恰恰」彭政閔，總計204打席，183打數被敲出69支安打，被打擊率高達0.377，另有6支全壘打，恰恰對嘟嘟算打得相當順手。

至於潘威倫生涯被誰打最多全壘打呢？答案是中職全壘打王「大師兄」林智勝，總計挨12轟，被打擊率0.302；潘威倫對陳金鋒被打擊率0.329，被打的25支安打當中，多達8支全壘打，挨轟率相當高，顯見「鋒砲」威力。

中華職棒生涯全壘打王林智勝(左)對勝投王潘威倫(右)曾打出多達12支的全壘打。 聯合報系資料照片
中華職棒生涯全壘打王林智勝(左)對勝投王潘威倫(右)曾打出多達12支的全壘打。 聯合報系資料照片

潘威倫生涯對這兩人就是特別有辦法，一人就是許聖杰，18打數0安打，另一人是前兄弟象捕手郭一峰，21打數只擠出1支安打。

再來看勇壯，勇壯生涯對戰比較「苦手」的打者也是彭政閔，總計65打數被敲24支安打，被打擊率0.369，另有4發全壘打，另外，李坤哲和張泰山對勇壯打擊率都有0.400，只是對戰次數不算太多。

無獨有偶，勇壯也是郭一峰剋星，30打數只被敲2安，另外，對呂俊雄14支1，對已逝的兄弟象洋砲奧力偉12支1，對他們算是頗有心得。

彭政閔(右)打擊技巧極為高明，過去眾多強投都常常被他修理，連第一位百勝洋將勇壯(左)也不例外。 聯合報系資料照片
彭政閔(右)打擊技巧極為高明，過去眾多強投都常常被他修理，連第一位百勝洋將勇壯(左)也不例外。 聯合報系資料照片

接著來看即將引退的羅力，其實有不少打者對羅力打得很好，好比說林立，對戰打擊率高達0.402，117打數敲42安，包含5轟，陳晨威打擊率也有0.397，68打數敲27安，廖健富打擊率0.370，81打數敲30安，養傷中的吳桀睿打擊率0.404，47支19，王柏融打擊率0.366，82支30。

其他對羅力打得好的打者還不少，這不是說羅力的球好打，而是他活躍的時期，很多時候處在「彈力球」年代，2016年他以3.98拿下防禦率王就是一例，也是中職史上數據最高的防禦率王得主，很難生存，但他依然能穩住陣腳投出佳績，這都不是帳面數據所能完整呈現的。

羅力中職生涯面對第一位打者是余賢明，結果余賢明在中職對羅力7打數都沒敲出安打，相當悲情，張政禹對羅力14支1，潘傑楷對戰20支1，都是羅力佔上風的投打對決組合。

最後來看謝長亨，他生涯對戰挨最多轟打者是林仲秋和鷹俠，都是6發全壘打，不過謝長亨最怕的打者另有其人，其一是曾貴章，對戰65打數被掃出29支安打，被打擊率高達0.446，其二是黃煚隆，被打擊率0.400，被擊出34安。

謝長亨在中職歷經11季奮戰，成為第一位達成百勝的投手。他的指叉球威力強大，但是曾貴章和黃煚隆打他都十分順手。 聯合報系資料照片
謝長亨在中職歷經11季奮戰，成為第一位達成百勝的投手。他的指叉球威力強大，但是曾貴章和黃煚隆打他都十分順手。 聯合報系資料照片

至於謝長亨最擅長對付誰呢？其中一人是李安熙，57打數只有4安，打擊率0.070，陳慶國也對他打不好，15支1，廖敏雄生涯對謝長亨62打數吞下18K，打擊率僅0.159，葉君璋和謝長亨對決43次，打擊率也只有0.125。

順帶一提，彭政閔兒時偶像是謝長亨，彭政閔生涯第一支安打，就是從謝長亨手中所擊出，兩人只有對決過一次，就讓恰恰一輩子難忘。

棒球專欄 中華職棒 潘威倫 謝長亨 羅力 陳金鋒 林智勝 彭政閔 林立

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