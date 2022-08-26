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籃網巨頭一個都沒走 用對西蒙斯就可能鹹魚翻身

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
籃網鬧劇終於落幕，杜蘭特(左)與厄文(右)都將留在隊中，新球季將搭配上季換來還未出賽過的西蒙斯，雖然球隊氣氛難免尷尬，但籃網還是一實頗有實力的球隊。 歐新社資料照片
籃網鬧劇終於落幕，杜蘭特(左)與厄文(右)都將留在隊中，新球季將搭配上季換來還未出賽過的西蒙斯，雖然球隊氣氛難免尷尬，但籃網還是一實頗有實力的球隊。 歐新社資料照片

紐約媒體分析，杜蘭特不走，厄文執意留下，布魯克林籃網三巨頭杜蘭特、厄文、西蒙斯合體，211公分前鋒西蒙斯可以打小個陣容中鋒，扮演像勇士前鋒「嘴綠」格林角色，幫助自己和籃網打出更有侵略性戰力。

西蒙斯扮演格林在勇士戰術體系中組織、供輸角色，把隊友融合在一起，創造更多有利空間和出手機會，這樣的全新定位，西蒙斯可以得到解放，籃網三巨頭也大有可為。

紐約記者的分析、觀點不難理解，西蒙斯扮演格林在勇士戰術體系裡的組織者和發動者角色，利用個人出色防守、體型和協防、對位能力，攻防兩端同時打出西蒙斯最大特長，同時將西蒙斯不會投三分、不擅跳投的球技罩門儘力隱藏，把西蒙斯天賦和防守最大化，這才是籃網教練奈許要做的事。

紐約媒體建議籃網學勇士改打小球隊型，讓西蒙斯擔位中鋒位置。 歐新社資料照片
紐約媒體建議籃網學勇士改打小球隊型，讓西蒙斯擔位中鋒位置。 歐新社資料照片

我的看法和戰術套路略有不同，我認為西蒙斯還是要打控球，這才是西蒙斯展現個人天賦、對位和防守能力，同時讓杜蘭特、厄文更專注在進攻、得分、一對一的最好搭配。

籃網目前外線射手一堆，包括米爾斯、小柯瑞、哈里斯，都是出色三分和外線射手，二年級菜鳥得分後衛湯馬斯外線雖然不靈光，但他專長也是攻擊籃框和得分。

籃網今年又在自由市場用底薪簽下得分型小前鋒T.J.華倫，如果再加上杜蘭特、厄文兩個超級得分手，籃網能投籃、進攻、得分的武器實在多到滿出來。

籃網除了有杜蘭特、厄文兩位超級得好手外，米爾斯(左)上季三分球命中率高達4成整，平均每場投進2.8顆，籃網完全不需要西蒙斯痛苦地去硬投外線。 歐新社資料照片
籃網除了有杜蘭特、厄文兩位超級得好手外，米爾斯(左)上季三分球命中率高達4成整，平均每場投進2.8顆，籃網完全不需要西蒙斯痛苦地去硬投外線。 歐新社資料照片

那麼籃網誰來負責主要控球，創造機會，持球輾壓對位球員，並且創造更多「錯位」優勢？西蒙斯當然是最理想控球後衛，該輾壓就直接坦進去，該給杜蘭特、厄文持球單打，拉單邊，西蒙斯也很懂，一旦球權回到西蒙斯手上，西蒙斯的持球、對位能力，都能因為兩名超級得分隊友存在，得到最大解放。

用勇士前鋒格林來形容西蒙斯在籃網定位和打法，非常恰當，但這太看不起西蒙斯，因為西蒙斯能力、對位、攻防，為隊友創造空間和出手機會，都比格林要出色太多，兩人等級、天賦、技球完全不同。

過去四年西蒙斯生涯場均16分、8籃板、7.7助攻，投籃命中率5成6，西蒙斯確實不會投籃，沒有三分和外線能力，離開禁區就很難出手得分。但憑著個人出色持球、控球能力，西蒙斯還是能靠著錯位、攻防轉換、壓迫對位，打出生涯場均16分表現。

比得分能力和方式，比控球和創造空間能力，比形成錯位、單打，在低位和禁區攻擊，格林和西蒙斯在完全不同檔次。西蒙斯是球星級控球前鋒，格林更偏向組織和傳球型苦工，比投籃和外線、進攻技巧，格林並沒有比西蒙斯更加出色，但西蒙斯在進攻端作用、能力和才華，要比格林出色太多。

西蒙斯(左)不但比格林(右)高了13公分，他的控球能力與組織才華更勝格林。 歐新社資料照片
西蒙斯(左)不但比格林(右)高了13公分，他的控球能力與組織才華更勝格林。 歐新社資料照片

我不太同意紐約記者評析，西蒙斯在籃網要扮演格林一樣的角色，主要負責組織，在小個陣容打中鋒。我認為西蒙斯就是要打控球，更能展現他的創造力和對位優勢，這才是最好的西蒙斯，也是對杜蘭特、厄文最棒的搭檔定位。

西蒙斯可以做的事情，可以得分的方式，創造和控球能力都在格林之上，不要忘了西蒙斯還有211公分，讓他去打中鋒，減少持球輾壓對手，創造錯位優勢和更多出手空間，那是很大錯誤。給西蒙斯足夠球權和控球，讓他更主動、積極去攻擊籃框，輾壓對手，這才是籃網和奈許要做的工作。

真正用好西蒙斯，重新定位西蒙斯，讓杜蘭特、厄文更專注得分和進攻，讓其他角色球員一個個融入團隊，奈許只要能做到明確定位，用好西蒙斯，奈許就能翻身成為今年最神奇教練。

NBA專欄 NBA 籃網 杜蘭特 厄文 西蒙斯

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