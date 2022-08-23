中職／場內外成就球迷眾多期待 羅力既強力又溫暖

8月初的某日，筆者中午前就來到新莊球場外，為的就是等待前幾天先發，直到8又1/3局才被打出首支安打的羅力（Mike Loree），想請他留下有百勝紀錄的簽名，過沒多久羅力出現，幫筆者簽下「2022.07.23 100Wins」，過程當中羅力親切有禮，形成與在場球迷一直互相道謝的有趣畫面，筆者趁機與羅力表示希望他明年能續留富邦，當時雖得到了正面的回應，但心裡明白未來的事誰都說不準，離開富邦轉投他隊甚至不再續約都是有可能發生的事，只是沒想到會來得如此地快。

富邦球團19日晚間發出新聞稿表示羅力將在近期引退，隔天的記者會上由羅力親自說明並宣布引退的消息，他在中職的最後一場比賽及引退儀式則將會在9月2日進行。

甫完成個人中職生涯百勝的富邦洋投羅力，在上週閃電宣布引退。 聯合報系資料照片

羅力於2012年8月加盟Lamigo，當時譯名為雷力，隨即投出好表現，9月出賽5場拿到4勝1敗，防禦率僅有2.97，獲選9月投手MVP；隔年先發34場投218局，仍然保持11勝12敗3.47防禦率的穩定表現；14年離開台灣前往韓國，季後未獲續約，15年初重回中職加入義大，也改名為羅力，回鍋的羅力比前兩年更加有力，以16勝5敗、3.26防禦率及144次三振的成績，成為中職第3名奪下三冠王的投手。

從15年回到中職後的連續5個球季，羅力都拿下雙位數勝投，17年在富邦再度投出平個人單季最多的16勝，加上2.18防禦率及154次三振，二度奪下投手三冠王，也是中職史上目前唯一1人。前兩年由於狀況調整較慢、疫情影響以及打線支援不夠等因素，勝場都未達雙位數，但還是都先發超過20場，投球局數都在130局以上，本季出賽9場，成績是4勝1敗，防禦率仍舊是優異的2.35，WHIP只有1.02；總計羅力10年中職生涯，獲得3次勝投王、4次防禦率王、4次三振王、2次金手套、4次最佳十人以及1次台灣大賽優秀球員獎等10數座年度個人獎項，不只是洋投，羅力絕對有資格競爭中職史上最強投手。

當然，球場上的成就令人敬佩，但私底下的努力、對台灣的融入及場外的親和力也是羅力受到許多球迷喜愛的原因，在新竹球場達成百勝時，就有球迷們自發性地拿著特地去請設計師繪圖及自製的加油看板向他祝賀，「我們從以前就一直支持羅力，只要有羅力先發的比賽，都會盡量抽空去看，我們有的住台北，也有住竹南、台中的，從前幾場的桃園開始，又追去台南，結果還遇到因雨延賽，最後在新竹終於看到羅力的百勝。」那天跟筆者一起在場等待羅力的球迷這樣跟我說，能讓球迷做到這樣的洋將在中職史上十分稀少，短期內也不可能再有第2個羅力的出現。

羅力在新竹球場拿下個人百勝時，場邊球迷拿著加油看板向他祝賀。 福耳／攝影

近期不管是成為中職史上第4位達成百勝的投手，或是即將在24日湊滿9個球季的年資，取得明年起不受洋將登錄名額限制的資格，也就是普稱的「羅力條款」，就算在9月中就將告別中職，但羅力表示今年季後仍會向聯盟提出申請本土球員資格，達成這中職史上的里程碑，這些當然是羅力本身想完成的事情，但也可以說是為了要回報許多一路上支持他的球迷，因為許多球迷想看到他拿百勝，希望他成為首位本土洋將(雖然羅力本身也在記者會上表示9年實在太長)，在台灣的這些年，羅力已經滿足了球迷的許多期待，即使不捨，也該是時候讓羅力好好休息，回家陪陪老婆小孩家人了。

在台灣的這10年間，辛苦了。謝謝你，羅力！