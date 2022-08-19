唐西奇爭冠之路 獨行俠不需要有第二號球星？

你認為獨行俠後衛唐西奇是否需要另一個球星隊友加持，才會更有機會完成奪冠目標？還是是像獨行俠老闆庫班講的：「唐西奇對第二號球星隊友並沒有那麼迫切需求，我們需要的是時間和季後賽關鍵決勝時刻的經驗」。

庫班認為獨行俠需要時間、經驗累積，打好季後賽關鍵球，就能幫助獨行俠累積足夠戰力和團隊，以唐西奇為領袖核心，順利奪冠。

獨行俠今年夏天失去NBA四年級五星後衛布朗森。布朗森上季季後賽場均21.6分、4.6籃板、3.7助攻，展現球星級水平，投籃命中率4成6。布朗森靠著超凡得分表演，自由球員市場得到紐約尼克四年1.04億美元報價，獨行俠只能眼睜睜看著布朗森離開達拉斯，改穿尼克球衣。

布朗森(左)在上季打出球星身手，在季後賽前兩輪與唐西奇合作無間，接連淘汰爵士、太陽等強敵，直到西區冠軍賽才敗給勇士。 歐新社資料照片

少了布朗森，獨行俠球權和戰術核心將更多回到唐西奇手裡，幸好獨行俠還有另一名出色雙能衛丁威迪，可以控球、可以得分、外線不俗，丁威迪加入獨行俠不到半個賽季，擅長靠攻擊籃框，從替補出發改變比賽節奏。

獨行俠去年決定拆解唐西奇、波爾辛吉斯「雙星」多年組合，上季季後賽反而打出近11年季後賽隊史高峰，獨行俠季後賽第二輪淘汰聯盟第一種子64勝太陽，繼2011年後再度打進西區決賽。

庫班說的可能沒錯，獨行俠和唐西奇現階段可能對「第二號球星」還沒有那麼迫切需求，因為西區局勢變化還很大，除了衛冕勇士肯定更好更完整，太陽還很有機會捲土重來，灰熊、獨行俠、金塊都充滿競爭力。

對唐西奇和獨行俠來說，持續透支薪資空間加上豪華稅，為球隊引進另一個球星，是否就能馬上幫助獨行俠、唐西奇脫困，更靠近NBA總冠軍？

不盡然。唐西奇目前是聯盟前五球星之一，未來年度MVP準候選人，在唐西奇身旁部署另一個球星，兩人完美合體一起奪冠，至為關鍵。

兩大歐洲球星唐西奇(左)、波爾辛吉斯(中)在拆夥之後，獨行俠反而是打得更好，因此要找到適合的人與唐西奇合作是相當重要。 歐新社資料照片

1、獨行俠新賽季除了唐西奇，依舊沒有一個可以穩定得分、打進關鍵球和一對一，同時能做為戰術核心，上場就能改變比賽和內容的殺手。

布朗森就是上季獨行俠打進西區決賽關鍵殺手，單打得分無所不在，一對一無往不利，他穩定進攻和輸出、持球點，就是能紓緩唐西奇負擔和頻頻被包夾圍堵，幫助唐西奇和獨行俠打得更有競爭力。丁威迪很不錯，但他的進攻和穩定性還沒有上季季後賽布朗森那麼出色、無懈可擊。

2、獨行俠上季西區第二輪季後賽逆轉3：4淘汰太陽，布朗森的進攻和關鍵得分不但幫助唐西奇，更幫助獨行俠打出近年來少見團隊合作、靈活性。

唐西奇還是大量持球、單打，但他不再背腹受敵，布朗森成為獨行俠另一個主要進攻點和持球點，丁威迪成了獨行俠第三個持球點，擁有獨立進攻和空間創造力，這一切都在意料之外。

丁威迪(中)上季在擔球隊第三得分點時表現優異，但下個球季他能否頂起布朗森的位置將是很大的問號。 歐新社資料照片

唐西奇當然需要另一個球星協助，才能更好脫困。獨行俠肯定需要第二號球星做為主要殺手，才能打出更完美團隊，成為爭冠球隊。庫班可能還在等待，因為未來1-2年西區還是勇士天下，他並不急著現在就加碼，等唐西奇更成熟、更有關鍵決勝力，再過兩年再添加武器，獨行俠錢得花在刀口上。

3、避強迎弱，等待更好形勢和西區時勢，這可能是庫班的遠見和計畫。唐西奇非常年輕，2021年夏天才跟獨行俠續約五年2.07億美元，合約要到2027年才會到期，獨行俠和唐西奇都有時間可以等待。

庫班(左)過去長期重押諾維茨基(右)，最後終於搶下得來不易的總冠軍。他很可能會對唐西奇保持同樣的耐心，在適當的機會才會出重手找來第二號球星。 歐新社資料照片

庫班的話幾分真幾分假，一切都是為了競爭，避開這兩年的勇士，累積更好經驗和團隊，建立更嚴謹防守文化，這才是獨行俠再度爭冠上上之策。