從亞洲籃壇拼回NBA 懷塞德比林書豪更具代表性

近年來亞洲各國職籃在外援選材上引進越來越多具有NBA資歷的球員，最大的集散地莫過於CBA的淘金庫，而台灣、日本，韓國等具有NBA經驗的洋將也越來越多。 這些大多從北美飄洋過海來到亞洲討生活的洋將，心中無不還懷抱著重返NBA的美夢，但要是一旦脫離了籃球最高殿堂日以繼夜的競爭、高強度的衝擊，適應亞洲球風後，想要從亞洲籃球圈再重新登陸北美非常非常之困難，34歲的林書豪便是一例。

林書豪先是在2019年隨著多倫多暴龍拿下NBA總冠軍，成為史上首位NBA冠軍戒的亞裔美籍球員，但是老早不在球隊輪換名單內的林書豪，總冠軍系列賽僅出賽一場51秒，想當然爾季後便是離開球隊一途。

從林書豪身上看見重返NBA的難度之高

休賽季自由市場開市後，林書豪遲遲等不到新合約，自比陷入人生低潮，並認為NBA已經放棄他了，最後轉戰北京首鋼開啟他的外援之旅，也從此斷了他的NBA之路。

但是人在亞洲的林書豪卻心繫NBA，2021年1月自願領著少少的薪資成為勇士旗下發展聯盟的一員，懷抱著隨著被叫上NBA的夢想。只是林書豪年過30歲，又受過傷，他的體能無法被信任能應付聯盟高強度賽事，即便是在疫情加劇各隊缺人情況嚴重的時空下，仍舊得不到聯盟30隊球團的青睞，連一紙十天短約也未再眷顧林書豪。 反倒是他當時的隊友，年輕的波爾(Jordan Poole)被叫上勇士，一路發展順遂至今，如今還手握冠軍戒，成了球迷口中的浪花三弟。

不僅是發展聯盟，全世界有太多籃球員嚮往著踏上NBA舞台的夢，林書豪只是眾多競爭者的其中一例，一旦脫離了球探雷達便很可能就再也沒有機會重返聯盟，除非你擁有特殊的功能性，驚人的身體素質與潛力。

「林來瘋傳奇」已是十年前的往事，林書豪自從2019年離開暴龍之後，已脫離NBA太久，想要再回去已是不可能的任務。 歐新社資料照片

防守作用性才是NBA救火隊的短期要件

近年從亞洲籃壇重返NBA的例子不是沒有，體能、身材符合聯盟規格只是入門檻，這些小人物能再次踏上NBA舞台靠的是他們獨特的作用性。台灣球迷最熟悉的莫過於職籃桃園領航猿第一季的洋將里德(Ravon Reed)，更早期打過達欣的體能怪物佩爾(Norvel Pelle)，都在疫情各隊缺人的情況下再度以10天短約，非保障合約被叫上NBA。

他們能被看見在於都有個共通點就是能在防守端作出貢獻，這是NBA短期救火隊的必備條件。因為即便你進攻能力再強大，被叫上NBA也不可能讓你坐擁球權去隨心所欲發揮擅長的打法，若不能配合隊型做出無球端打法以及防守貢獻，很快地就會遭到冷凍，甚至釋出。

著名的案例就是殺翻CBA的寂寞大神，曾在上海爆砍過單場75分的佛雷戴特(Jimmer Fredette)，個人進攻，球賽宰制力不在話下，卻始終無法吸引到NBA球隊的目光，當年首輪第十順位的樂透新秀，NCAA超級射手，即便2019年和太陽簽下兩年合約，但只打了六場，平均3.7分就被太陽揮棄，並拒絕對佛雷戴特第二年的合約選項。於是，佛雷戴特重返NBA有如過往雲煙，不著痕跡，只得在2020年重返上海討生活至今。

佛雷戴特(右)在2010年NBA選秀是在非常前面的第10選位被公鹿選中，隨即立刻被交易到國王。他在NBA的前5個球季出賽235場，場均僅有6分，但到了CBA場均達到36分以上，而且還曾單場砍下75分，可惜重回NBA之後還是混不下去。 歐新社資料照片

佛雷戴特之所以連龍套球員也無法勝任的重點原因就在於他的體能、速度、對比同位置球員的身材都低於平均水平，此外他的防守端向來為人詬病，還有就是沒有一隊會讓他擁有在CBA這般一球在手的打法去發揮，加上年齡漸長，NBA自然也就沒有他的空間。

懷塞德成亞洲洋將重返NBA的傳奇

被網友戲稱旅台就是神的資歷如里德、佩爾在NBA也只能坐在板凳最深處期待被教練呼喊上場的那一刻。然而早期一些，卻有NBA棄將從浪跡亞洲後還順利重返NBA，並且在當打之年簽下4年9842萬美元大合約的傳奇事蹟，生涯這段奇幻旅程的驚喜度不亞於當時的林來瘋，他就是曾經的聯盟阻攻王，懷塞德(Hassan Whiteside)。

懷塞德2010年NBA選秀上，第二輪第三順位被國王挑中，但前兩年僅出賽19場，連發展聯盟都混不下去，只能到海外討生活。他身高七呎，體格壯碩但是球技粗糙，加上心態問題，讓他連CBA都過門不入，只能跑到黎巴嫩，與中國次級聯賽NBL打工，在NBL拿過冠軍的懷塞德，憑藉著兩季20.6分14.8籃板4.1火鍋、29.6分16.4籃板4.3火鍋的超狂的數據，讓灰熊、熱火相繼在2014-2015賽季願意給他機會重返NBA。

懷塞特(中)在2010球季被國王選進之後，接下來兩個球季只打了19場比賽，平均上場時間更是只有6分鐘，多次下放G聯盟後，國王終於在2012年將他釋出，他只能流浪到中國打球，並在四川藍鯨贏得了NBL總冠軍。 歐新社資料照片

懷塞德真正發光發熱的全盛期則是效力於熱火的五年，期間拿過一次阻攻王、一次籃板王、一次年度防守第二隊，上述提到的生涯大合約肯定也就是在熱火時期所拿到。用阻攻寫下大三元、單場狂抓20記以上籃板，就像是懷塞德的日常，積極的拚戰精神、優秀的防守意識與跟進補籃，有他在的內線在當時帶給各隊很大威脅。他的奮鬥經歷也算是小人物出頭天的代表，特別還是從海外打回NBA並真正在聯盟中發光發熱的亞洲外援典範。

懷塞德在熱火五個球季場均雙十，加上拓荒者的一季，一共六年場均雙十並且場均有2.48阻攻。但是在泡泡圈復賽後，懷塞德的心理與球技狀態卻急速下墬，加上先發拓荒者原本的主戰中鋒諾基奇(Jusuf Nurkic)傷癒歸隊的排擠效應，懷塞德再也找不到熱火全盛時期的身手。

近兩季轉戰國王、爵士，懷塞德成了場均16分鐘的替補角色，平均數據約莫就是8分近7個籃板與1.5阻攻，即將滿33歲的懷塞德無疑過了生涯黃金期，但是這樣的職涯發展曲線已經稱得上是小人物傳奇了。期待將來有更多類似的球員奮鬥史，讓亞洲籃壇有更多與世界籃球接軌的可能。

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