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數位中介法若納管 PTT：跟命令關站相去不遠

中職／早日能大熱天在冷氣中看球 別讓大巨蛋又成選舉犧牲品

聯合新聞網／ Dennis
能在夏天高溫下，在有空調的棒球場看球，是球迷最大的期待，圖為未完工的大巨蛋內部。 報系資料照
能在夏天高溫下，在有空調的棒球場看球，是球迷最大的期待，圖為未完工的大巨蛋內部。 報系資料照

近日某位台北市長候選人針對延宕已久大巨蛋工程一案發表政策方針，並保證一定讓大巨蛋可以舉辦棒球賽，同時也會尋找常駐球隊入主大巨蛋。該名候選人此話一出再次讓爭議許久大巨蛋躍上媒體版面，成為火線話題。

姑且不論該名候選人政策方針是否可行，但是長期關注棒球和體育的球迷來說，大巨蛋能夠再次受到媒體關注，已是感激涕零。老球迷猶然記得，8年前現任台北市長在問鼎市長寶座時，就是靠著挑戰時任政府許多工程案件，贏得市民支持，進而取得市長大位，其中大巨蛋就是牽涉利益最大且爭議最多案件。諷刺的是，多年過後，大巨蛋案竟然又搖身一變成為在野市長候選人挑戰現任市政府團隊重點。其主要還是因為大巨蛋想要在現任市長任期內竣工似乎是個不可能任務，更不用說舉辦棒球賽。

每台北市長選舉，都會提及大巨蛋的議題，歷任三位都連位過的市長，卻仍難產。 報系資料照
每台北市長選舉，都會提及大巨蛋的議題，歷任三位都連位過的市長，卻仍難產。 報系資料照

其實如果球迷們還記得，大巨蛋早該在2017年開幕，並將作為當年於台北市舉辦夏季世界大學運動會主場館。可是由於當時市政府與建商之間為了所謂公共安全糾紛，導致大巨蛋竣工時程一延再延，至到今日。

球迷對於台北大巨蛋的期望，已從自豪的擁有一座符合大聯盟規格職業棒球場，下調到有生之年能夠入場看球基本要求。由此可見，球迷們的信心早已蕩然無存，這可說是台灣棒球的悲哀，但也反映出體育於台灣弱勢。試想，如果沒有年底縣市長選舉，大巨蛋是否能夠再次成為議題，相信難度頗高。除了球迷與住在大巨蛋周邊台北市民外，相信很少有人會對大巨蛋有興趣。

相較於和台北大巨蛋同一時期動工亞特蘭大勇士隊主場Truist球場，該球場於2014年動工並在2017年就開始啟用，至今早已舉辦過近千場職棒比賽，其中去年還舉辦過世界大賽。反觀，比Truist球場還早開工兩年台北大巨蛋直到今日仍然無法啟用。在此10年間所耗費人力與物力已是無法估計，這已經讓關心此案民眾身心俱疲。事到如今，大巨蛋卻又因為中央政府與市政府之間有所謂「一紙公文」之差，導致開幕日必須一延再延。如此互踢皮球式推卸責任，相信在台灣民眾與球迷眼中早已是見怪不怪。

和台北大巨蛋同一時期動工亞特蘭大勇士隊主場Truist球場，該球場於2014年動工並在2017年就開始啟用，至今早已舉辦過近千場職棒比賽。 美聯社
和台北大巨蛋同一時期動工亞特蘭大勇士隊主場Truist球場，該球場於2014年動工並在2017年就開始啟用，至今早已舉辦過近千場職棒比賽。 美聯社

不過，大巨蛋能夠再次成為熱烈討論議題，球迷已是心存感激。在此仍希望大巨蛋不要再次成為政治人物選舉時用來爭取選票的工具，更不希望在8年後，球迷仍然無法入場觀看棒球賽。畢竟台灣球迷是真的很需要一座室內有空調棒球場，有在夏季入場看球球迷們應該都有深刻的體會，這可是一般都坐在貴賓室內看球的政府官員們永遠無法瞭解。

大巨蛋 台北市長 體育 學運

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