火箭改變組建模式 不想再成為巨星墳場

火箭從上次奪冠以來（1995年），泰半遵循著吸納外部巨星的組建模式來追求總冠軍。也因為歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和大學隊友崔斯勒（Clyde Drexler）聯手的第一年就獲得成功，嚐到甜頭的火箭此後就很難徹底地跳脫出這個補強邏輯。

這樣的組建模式也讓火箭成了著名的「巨星墳場」：習慣招徠聯盟頂尖球星來聯手組隊，一旦失手就讓這些巨星自己跌個跟斗，結果休士頓就成了他們個人生涯的最低點，甚至是終點。

火箭隊上次奪冠已經是1995年的事了，當時由「非洲天王」歐拉朱萬(右)與「滑翔人」崔斯勒(左)兩大巨星聯手出擊，這次的成功也讓火箭一直希望能複製這樣的經驗。 2008-09 Fleer 球員卡

像是在歐拉朱萬時代，火箭曾找來巴克利（Charles Barkley）和皮本（Scottie Pippen）合體衝冠，結果三人打完一季就拆夥，巴克利沒多久就退休，幾乎是晚節不保。接下來姚明時代的麥葛雷迪（Tracy McGrady）雖然打了六季，但最終麥葛雷迪沒能像在暴龍和魔術那樣打出個人新高，才30歲就黯然離隊，之後不到三年就離開聯盟。

到了最近的哈登（James Harden）時期，先後分別有哈沃德（Dwight Howard）、保羅（Chris Paul）和衛斯布魯克（Russell Westbrook）加入，結果這三人分別打了三年，兩年和一年就與哈登分手，合作時效是一個比一個短。

巴克利和衛斯布魯克入隊之前都是MVP等級，皮本、麥葛雷迪、哈沃德和保羅先前也都是聯盟的看板級別球星，他們在火箭經歷了挫敗，離開之後多半都難以重返巔峰。目前只有保羅還能保有個人的實績和影響力，身價爆跌的哈沃德只能以替補身份摘冠，至於其他人更是評價直落，難以翻身。

姚明(右)與麥葛雷迪(左)的組合讓火箭最多只能走到季後賽第二輪，華麗的球星陣容也以失敗收場。 2006-07 Topps 球員卡

至於才離隊不久的哈登和沃爾（John Wall），未來若是不能找回昔日的個人高度，也將同樣難以甩脫這個巨星墳場的詛咒。

成名球星轉隊之後沒有打出應有的期望值，這樣的情況當然也常常出現在其他球隊，然而，火箭這二十多年來卻是不斷地上演類似的劇本。回想起來，或許也和老闆的經驗有關。

前任老闆亞歷山大（Leslie Alexander）在1993年買下球隊之後，沒多久就創下了二連霸的紀錄（1994及1995年）。因為很早就取得成功，也讓火箭此後的建隊思維一直重覆相同的路數。直到新老闆費爾蒂塔（Tilman Fertitta）接手三年之後，火箭才開始採行完全不同的組建模式。比起蒐購巨星級的外援戰力，火箭現在更重視自家新秀的培養。

事實上，過去火箭能夠取得成功，還是得要靠自家新秀做為基石。像是先前做為戰力主心骨的歐拉朱萬和姚明，都是火箭從菜鳥時期開始一路培養出來的當家主將。但在交易來哈登之後，火箭陣中已經不再有代表性的原生球星，只能不斷靠外援巨星來組隊。

火箭在2012-13球季再次進行大重建，原本是重金簽下林書豪(左)做為核心，接下來卻意外換來哈登(右)成為火箭長達9年的台柱。 歐新社資料照片

而今，火箭已經把巨星外援勢力降到最低，全面起用自家新秀。過去二十年間，火箭確實也有過徹底重建的例子，像是2009年到2012年的巨星空窗期，火箭也是連季後賽都打不進去。那時沒有任何巨星級球星在陣的火箭，就算打得再慘，勝率也從未跌破五成。反觀過去這兩年的火箭，居然連續兩季只有兩成出頭的勝率，戰績之差可說是隊史首見。

在改變過往的組建模式之後，重建中的火箭目前已不再是巨星墳場，反而有可能是孕育新巨星的產房。格林（Jalen Green）確實擁有成長為一號人物的潛質，今年又收了三名首輪新秀，他們的未來性也被看好。雖然這樣的產前陣痛，對於當地球迷來說實在非常難熬，但不再迷信已經成名的大牌球星，轉向專注在自家農場的建軍理念，確實是休士頓找回冠軍榮耀的紮實馬步。

現在就看看這些火箭的自家新秀能不能儘快打出實績，並在新球季一舉結束黎明前的黑暗。