塔提斯把舞弊當成生涯規劃？ 使用禁藥跟論文抄襲一樣可惡

這幾天全美體育頭條都在塔提斯（Fernando Tatis Jr.）身上，他因違規用藥遭禁賽80場，新聞炸鍋後震驚棒壇，由於聖地牙哥教士隊去年才和他簽14年3.4億美元大約，又以其為核心組奪冠陣容，用即戰力和農場新秀換來索托（Juan Soto），如今建軍計畫全亂套。

使用禁藥跟現在流行的「論文抄襲」都是為獲取自身利益的惡劣行為，即使有很高的風險會被抓到，但依然還是有人前撲後繼的嘗試，似乎是想要功成名就而把舞弊行為當成職業生涯規畫的一部份。這一篇，我們來討論禁藥對大聯盟的影響，

來自多明尼加的塔提斯年僅23歲，初生之犢不畏虎2021年一上大聯盟技驚四座，以棒子轟炸各隊投手，整季貢獻42支全壘打於國聯MVP排名第三。休賽期，塔提斯就收下教士隊大約包括1000萬美元的簽約金，未來14年平均薪資高達2400 萬美元，而且還是保障約。因此，即便禁賽80場薪資悉數歸零，歸隊後只要打球就能繼續領錢。

教士隊斥資續約塔提斯，是看上他2021年主宰球場的表現，如今被踢爆用藥，無法確定那是靠藥品襯托的成績還是天賦，我們有13年的合約期好好觀察後續發展。 歐新社資料照片

看起來這對雙方是不錯的投資，教士隊有了建隊基石，塔提斯可無後顧之憂專注打球，只是沒料到禁藥醜聞爆發。事後，塔提斯透過經紀公司接受禁賽，而教士隊也發公開聲明，希望年輕小將汲取教訓。不過，用藥被禁賽真能讓人獲得教訓？還是可以靠藥走一條發財捷徑？

現於休士頓太空人隊效力的韋蘭德（Justin Verlander）長期抨擊聯盟對防堵禁藥的努力不夠，他主張應每一場比賽驗尿、一次違規就終生禁賽，讓那些人不敢心存僥倖。韋蘭德說，他需要知道自己是打公平的比賽，而不是被用藥的人玷污棒球聖堂。但是，現狀是你有「禁藥三次」機會，初犯禁賽80場、二犯是禁賽整季162場，三度用藥還被抓，才會受到終生禁賽的最重懲處，在此之前仍可憑著肥約領高薪。

巨投韋蘭德認為現在對使用禁藥的罰責太輕，他主張「零容忍」政策，抓到一次就出局。 美聯社

只要體內有禁藥成分，比賽就不再公平，禁藥一般認定能讓情緒亢奮、消除疲勞，讓肌力與體能大幅增加。換句話說，打者可因禁藥揮打到不擅長的球路，或把高飛球變成一支全壘打。投手用藥會變壯，球速因此變更快，即使年近不惑，體能仍跟20歲小伙子一樣投一休四。禁藥有效與否，2007年由大聯盟官方委託的密歇爾報告（Mitchell Report）有實證，曾在1996到1999年打過大聯盟的投手諾提（Dan Naulty），是所披露89名用藥選手中唯一公開過程的人。

諾提是1992 年從加州州大富勒頓分校第 14 輪選秀加盟，身高 6呎6吋，身材偏瘦且投球不算出色，最高球速每小時87 英里。但是，四年後他的體重從180磅增加至210磅，最快球速一舉衝到每小時96英里，昔日消瘦身材不再，變成渾身肌肉的壯漢。接受調查時，提諾承認有供應商替自己施打藥品，幾天內開始食慾大增，在健身房鍛鍊不覺得疲累，登板投球時特別亢奮。

除了諾提，聯盟並沒打者坦承用藥，但對比前後數據，仍可得知端倪。高登（Dee Strange-Gordon）就因用藥醜聞一蹶不振，只是5000萬美元年薪依舊入袋，無球可打足以過安逸生活。 2014 年，高登是洛杉磯道奇隊培養的二游主力，身材瘦小的他沒全壘打產量，卻能以速度和優異防守掙得一席之地，由於個性開朗、平易近人，雖不算一線球星卻和媒體、球迷互動良好，在洛杉磯累積一定人氣。不過，2014年底他被三方交易至邁阿密馬林魚隊，高登情緒很沮喪，與媒體談話時認為自己被排除道奇建隊藍圖，生涯可能告終。

高登無奈飛佛羅里達州報到，接著是我透過報章雜誌得知，這小個子的棒子忽然大爆發。2015年球季一開始，僅用28場比賽敲出50支安打，追平大聯盟歷史紀錄。同年，還繳出一場單場四此盜壘，整季打擊三圍搖身一變0.333/0.359/0.418，摘下國聯盜壘王、安打王與打擊王三大頭銜，並收穫銀棒獎、金手套和全明星肯定。2016 年1月18日，躍升大明星的他和馬林魚隊簽5年大約，同年4月就被踢爆用藥。服完80場禁賽的高登表現判若兩人，打擊三圍墜入凡間變253/.288/.311，輾轉各隊成邊緣人，那個曾被教練馬丁利（Don Mattingly）讚譽有加的天才變空氣，唯一不變是馬林魚隊仍得支付剩餘的千萬年薪。

昔日從道奇隊崛起的高登，原本是靠速度和防守起家，未料被交易到馬林魚隊棒子爆發，2015年繳出驚人成績為自己掙得一份大約，只是被踢爆用藥後從此不振，目前轉戰國民，明星身手早已不再。 美聯社

我不清楚塔提斯2021年展現的是天賦還是禁藥力。按往例觀之，並非所有用藥者都能繳出主宰等級數據，更多的是連大聯盟都上不去，即便體能、爆發力和情緒亢奮，亦不代表就足以站穩大聯盟。只是，聯盟所祭出的三振條款是否有檢討空間，倒是值得三思，若嫌一次踢出職棒大門太過殘忍，那修正條款讓違法用藥的合約自動失效，或可發揮警惕作用。否則，那些清白打棒球的人勢必吃虧，生涯將因遭遇禁藥選手被影響。

想想假設沒禁藥，也許名人堂的強森（Randy Johnson）不止拿下五屆塞揚獎，麥達克斯（Greg Maddux）可能不止300勝，小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）說不定生涯衝破650轟，將會是多美妙的事，無怪乎部分選手對禁藥恨之入骨。