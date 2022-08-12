杜蘭特布魯克林遊驚鴻一場 蔡崇信救籃網何必情深一往

該如何形容NBA數一數二頂尖得分高手杜蘭特？杜蘭特關鍵球、進攻方式、一對一能力、形成「錯位」，他是NBA頭號得分殺手。很貼切，符合杜蘭特這些年打球風格和形象。

杜蘭特就愛在社群媒體跟網友「打嘴砲」，這是他很重要生活方式和娛樂。杜蘭特就像「社群頑童」，各種小帳、分身，杜蘭特沒有訓練沒有比賽，樂此不疲。

我認為杜蘭特就是NBA第一小前鋒，頭號殺手，他的跳投一如勇士後衛柯瑞那般犀利難擋，他的對位優勢和身高、進攻技藝都是優勢，任何一支爭冠熱門球隊只要加入杜蘭特，就是NBA大結局。2017-19年勇士連續三年打進總冠軍賽，完成二連霸，2019年季後賽如果不是杜蘭特阿基里斯腱斷裂傷停，勇士就是三連霸達標。

2019年夏天，阿里巴巴集團副執行長蔡崇信買下整支布魯克林籃網+巴克萊中心球場，總計35億美元，籃網在這個夏天同時簽下杜蘭特、厄文兩名一線球星，為了滿足杜蘭特要求，還用兩年2000萬美元代價簽下中鋒喬丹(DeAndre Jordan)做為搭檔，籃網組成三巨頭。

蔡崇信當初從俄羅斯富豪普羅科洛夫手中重金接下籃網這個爛攤子，辛苦整頓之後剛以為快有起色，想不到現在變成另一個爛攤子，讓人了解到NBA球隊經營之困難。

蔡崇信買下籃網主球場，大張旗鼓，給三大球星開出符合他們身價頂薪合約，毫情萬丈劍指NBA總冠軍。蔡崇信選擇相信大傷之後杜蘭特依舊是聯盟頭號殺手。

杜蘭特過去三年傷停一年半，2019-20整季養傷，2020-21下半季復出打了35場，2021-22打了55場，三年例行賽一共出賽90場，傷停缺陣156場。

厄文健康狀況也沒有多好，2019-20球季打了20場，2020-21出賽54場，2021-22因不打疫苗只出賽29場，厄文三年一共出賽103場，各種因素缺陣143場。

籃網兩大球星因為健康和個人因素，三年來聯手「坑」了蔡崇信，籃網連東區冠軍都沒沾上邊。杜蘭特四年1.9億美元合約還沒開始執行就要挾籃網「賣我」，甚至要求蔡崇信，在他和籃網教練+總管之間選邊站。蔡崇信選擇力挺教練、總管，不再縱容球星，在符合籃網最大利益前提下交易杜蘭特。

籃網近幾年最大的問題，就是杜蘭特(左)和厄文(右)缺賽太多場。老杜帶隊能力不行，嗆老闆第一名。 歐新社資料照片

我不認為蔡崇信相信籃網教練奈許執教能力和總管馬克思經營操作手法。但縱容籃網兩大球星三年，蔡崇信不想再被打劫要挾，做為老闆他只能先斷尾，清理門戶，重新建立球隊文化，再去進一步整合、調整人事。

杜蘭特「信任危機」和蔡崇信「經營危機」，各有罩門和難解習題。

蔡崇信接手籃網三年，為了奪冠不計代價擴大投資，除了累積球星、天賦，陣容豪華程度宛如總冠軍球隊，近兩年一共上繳豪華稅1.74億美元，僅次勇士。

籃網連東區冠軍都沒能打下來，杜蘭特就想拍拍屁股走人，厄文談不攏提前續約頂薪也不開心，決定隨時閃腿。從信任、縱容變怨偶，蔡崇信面臨「經營危機」，一、兩年內很難善了。

處理杜蘭特、厄文都很簡單，只是虧多虧少或小賺，每個人評斷都不同。但奈許兩年執教的爛攤子，馬克思聽取聖令縱容球星建隊方式和薪資爆炸，至少會讓籃網再痛個2-3年。籃網現在還想要在交易杜蘭特、處理厄文的情況下，保持爭冠陣容和實力，難如登天。

奈許(左)帶兵能力確實有很大的爭議，總管馬克斯也不稱職，但是被杜蘭特一嗆就要全換，球團恐怕會「威信」與「顏面」全失。 歐新社資料照片

杜蘭特2016年離開雷霆選擇加入擊敗雷霆的勇士，全天下都不諒解。2019年一心只想去籃網，選擇放棄勇士，也曾轟動一時。2022年杜蘭特還沒能為籃網打下任何成就和基礎就決定閃人，杜蘭特性格奇特，毫無領袖魅力和帶隊能力，生涯恐怕很難擺脫「軟弱」、「不忠誠」標籤。

杜蘭特現在面臨的是「信任危機」，他有能力幫助很多爭冠級別球隊奪冠，但誰知道杜蘭特心裡在想什麼？何時還會突然變掛，做出讓球隊、老闆、教練、隊友措手不及神級操作。

NBA是生意和商業，誠信很重要，但誠信和默契已經不足以做為經營管理，建立球隊文化基石時，分手肯定是最好的決定，也可能帶來雙贏，至少可以提早解套，再耗下去籃網只會更混亂，杜蘭特和厄文的賣相、形象也不定能挽回太多。

對布魯克林來說，杜蘭特到此一遊，最終只是一場玩笑。對蔡崇信來說，買下籃網三年，真正的經營、管理、商業戰爭，挑戰剛要開始。