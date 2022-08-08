中職／王勝偉化身「老將版江坤宇」 成悍將游擊解決方案

中信兄弟兩名老將林智勝、王勝偉，今年分別轉戰味全龍、富邦悍將，如果開季前有人說他們會「大回春」，恐怕沒有太多人會相信，但兩人真的做到了，而且還繳出明星球員等級的成績，證明天無絕人之路。

已40歲的林智勝，去年在中信兄弟打擊率0.185、敲3轟，由於球隊一壘和指定打擊這兩個位置太擠，已經沒有大師兄的空間了，球季結束球團放他自由，讓他自己去尋找球隊。

嚴格來說，中職現有5隊，大概只有味全龍和統一獅有空間讓林智勝發揮，味全龍缺乏一壘重砲，指定打擊也有空間，統一獅也缺一壘砲，更缺右打砲，最終味全龍決定網羅大師兄。

林智勝去年月薪50萬元左右，今年大砍剩20萬元左右，和巔峰時期頂級月薪120萬元不可同日而語，但他生涯賺進逾億元，薪水非最主要考量，有無發揮舞台才是關鍵，林智勝需要打球，味全龍給他球打，雙方一拍即合。

林智勝本季在味龍隊用球棒證明了老將的價值，味全龍用相當划算的薪資得到了可靠的火力輸出。 圖／味全龍隊提供

林智勝開季前兩場比賽都開轟，接下來連29戰熄火，直到6月17日才敲本季第3轟，一個月後的7月14日再轟，7月底、8月初更連3場開轟，本季7轟高居全聯盟第二，僅次於林立的9轟，有機會挑戰全壘打王，相信是許多人所沒預料到的，打擊率0.293也夠水準。

雖然徐若熙右手肘動韌帶置換手術整季報銷，少了一名先發戰將，不過，味全龍在季前補進林智勝，季中選秀又網羅旅美投手林凱威，整體實力不俗，真的有機會向季後賽叩關。

王勝偉狀況和林智勝雷同，在中信兄弟游擊防區已被江坤宇卡死，二、三壘也無他立足空間，同樣被「放生」，放眼望去，味全龍、統一獅、富邦悍將其實都有空間納入這一名9屆游擊金手套好手，作為替補游擊手是不錯選擇，不過考量38歲年紀，且連兩年無實績，最終富邦悍將出手拿下。

王勝偉原本只是富邦悍將游擊防區的「預備方案」，沒想到李宗賢等多名游擊手多次離譜失誤，教練團只好把王勝偉視為「解決方案」，死馬當活馬醫，結果效果出奇的好。

本季王勝偉打擊率0.324、上壘率0.394，另有2轟、9次盜壘成功，游擊守備率0.968，只發生8次失誤，如果你把名字遮起來，或許會誤以為江坤宇怎麼會跑到富邦悍將。

本季江坤宇打擊率0.327、上壘率0.415，另有2轟、5盜，游擊守備率0.979，出現6次失誤，兩人攻守數據是否有些類似呢？

王勝偉(右)過去一直是中信兄弟的明星游擊手，但仍然擋不住世代交替的浪潮，被小他16歲的江坤宇(左)取代。但王勝偉今年在富邦悍將找到第二春，目前表現跟江坤宇不相上下，形成有趣的對比。 聯合報系資料照片

其實，就像王勝偉所說的，機會雖然是留給準備好的人，但準備好等待機會這句話也不全然是對的，當機會降臨，你有沒有能力承擔，平常有無下足苦功苦練，這才是最重要的。

順帶一提，今年從富邦悍將轉戰統一獅的胡金龍，繳出打擊率0.320、上壘率0.376的出色成績，另有2轟、3盜，胡金龍和林智勝、王勝偉今年都有機會挑戰東山再起獎。