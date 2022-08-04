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教士、洋基成交易大贏家 天使、光芒讓球迷昏倒

聯合新聞網／ 林煒珽
超級強打索托(左)與頂尖終結者海德(右)一次到手，教士多了與道奇爭搶國聯冠軍的本錢！ 美聯社
超級強打索托(左)與頂尖終結者海德(右)一次到手，教士多了與道奇爭搶國聯冠軍的本錢！ 美聯社

今年大聯盟交易大限終於在台灣時間8月3號上午六點底定，一如所料，索托（Juan Soto）以超大包裹交易出去了，總合而言，今年的交易市場算是頗為活絡的，誰是大贏家，誰又是輸家，我們來檢視看看。

贏家：

聖地牙哥教士

他們不止從國民隊交易到了索托和貝爾（Josh Bell），還從紅人隊換來了德魯瑞（Brandon Drury），以及去向釀酒人換來王牌終結者海德（Josh Hader）。為了網羅索托，教士隊的總經理普瑞勒（A.J. Preller）把籌碼all in，用了五個23歲以下的頂級新秀，其中有兩個已經進入大聯盟名單了，外加一個成熟的一壘手沃特（Luke Voit），才得到國民制服組的首肯。人稱少年斑比諾的索托是今年交易市場上的第一大物，他超齡的超高選球能力和長打能力，我們用下圖給大家看有多誇張：

擷圖自Sarah Langs推特
擷圖自Sarah Langs推特

能夠和上述大神並列在同一個等級中，可見索托之強，而且他還有兩季半的合約控制在球團手中，教士隊組成的宇宙艦隊一時半刻還不會解體。貝爾雖然只是短期租借，但比起荷斯莫（Eric Hosmer）肯定是升級。教士隊另外能認錯道歉，把荷斯莫送走（雖然他拒絕去國民，但起碼紅襪肯接手，條件是教士要吃下絕大部分荷斯莫剩下的薪水），為貝爾空出位子。教士在交易大限前，補足了他們開路先鋒、一壘手和牛棚三個大洞，普瑞勒和教士在這兩年大幅補強大聯盟陣容，把農場深度消耗地差不多了，如果在季後賽無法成功，普瑞勒打包走人的機率非常高。

紐約洋基

洋基主力牛棚投手金恩受傷被放進60日名單，換來崔維諾(左)和艾佛斯(右)適時補足牛棚戰力！ 美聯社
洋基主力牛棚投手金恩受傷被放進60日名單，換來崔維諾(左)和艾佛斯(右)適時補足牛棚戰力！ 美聯社

全大聯盟最佳的陣容，一口氣再補進蒙塔斯（Frankie Montas）、崔維諾（Lou Trivino）、艾佛斯（Scott Effross）、班寧坦迪（Andrew Benintendi）、貝德（Harrison Bader）和小聯盟選手畢德（Clayton Beeter）。洋基隊只用了四個頂多中等級數的小聯盟選手，就從運動家隊搶到了蒙塔斯和崔維諾，也只用了三個後段級數的投手就換來班寧坦迪，而艾佛斯讓洋基牛棚深度更強，而且搞不好還能有變荷姆斯（Clay Holmes）2.0的潛力。雖然他們得用自家培養的左投蒙哥馬利（Jordan Montgomery）去跟紅雀換貝德，但這招可以讓中外野手的位子安排更靈活，讓有長期受傷歷史的希克斯（Aaron Hicks）和史丹頓（Giancarlo Stanton）有更多時間可以擺在DH。雖然沒搶到索托，但洋基隊的陣容比起交易前明顯進步，是不爭的事實。

華盛頓國民

戈爾有很好的三振與壓制長打能力，有機會成為國民未來的王牌投手。 美聯社
戈爾有很好的三振與壓制長打能力，有機會成為國民未來的王牌投手。 美聯社

當七月中索托和他的經紀人波拉斯（Scott Boras）拒絕國民隊14年，4億4400萬美金的續約時，國民隊就知道他們只有一種選擇，就是交易，只是他們處在被迫梭哈的局面，因為每支球隊都知道國民隊沒別的選項，而且真正表現出興趣的球隊並不多，因為國民隊開價極高，一開始說起碼要五到六名頂級潛力股才看在眼裡，最後一刻從同樣焦急的教士隊手中擠出一筆頗為划算的交易，23歲的左投手戈爾（Mackenzie Gore）在受傷、球速下降前，頗有明星級的水準；21歲的游擊手阿布姆斯（C.J. Abrams）因為和小塔提斯位置重疊，本來就是合理的交易籌碼，在去年的潛力股排名是全大聯盟農場的第六名；兩位小聯盟外野手伍德（James Wood）和哈索爾三世（Robert Hassell III）都在今年越打越好，打進潛力股專家洛恩（Keith Law）的季中前五十名名單內；18歲的右投蘇薩納（Jarlin Susana）身高已經有6呎6吋，今年在菜鳥聯盟的球速飆到102英里，這五個人只要有一個人未來能打進明星隊，就證明國民隊本次的操作正確。

辛辛納提紅人

紅人換來水手農場最好的游擊手馬提，他在今年季前的棒球美國百大新秀排榜中名列第18，在大聯盟官方排行榜則是第11。 美聯社
紅人換來水手農場最好的游擊手馬提，他在今年季前的棒球美國百大新秀排榜中名列第18，在大聯盟官方排行榜則是第11。 美聯社

他們用卡斯提歐（Luis Castillo）、馬勒（Tyler Mahle）、德魯瑞和范恩（Tommy Pham），一共換來十位小聯盟選手，其中有兩個名列百大新秀之林。紅人隊今年幾乎開季即結束，打完一個月就知道他們一定是賣家，而他們也的確把陣中有交易價值的人都給清盤掉。單單用個明年球季結束後就要成為自由之身的卡斯提歐，就從水手隊偷來了四個潛力股，其中馬提（Noelvi Marte）是水手隊的J-Rod畢業後的排名第一潛力股，年僅18歲的游擊手阿洛尤（Edwin Arroyo）也有機會成為馬提這種等級的超級新秀。而馬勒和德魯瑞的交易案，分別從雙城隊手中拿到頂級內野手史提爾（Spencer Steer）、以及從教士手中搶到潛力十足的游擊手阿可斯塔（Victor Acosta）。一次季中交易大限，能拿到那麼多潛力股，怎麼不是贏家。

輸家：

洛杉磯天使

天使送走辛德賈德(左)與馬許(右)而留住大谷翔平(中)，因此沒能換進什麼另人期待的新秀。 美聯社
天使送走辛德賈德(左)與馬許(右)而留住大谷翔平(中)，因此沒能換進什麼另人期待的新秀。 美聯社

以目前所有跡象來看，他們在2023年球季結束後留下大谷翔平的機會非常小，在現在大谷的市場價值最大時，總經理米納西安（Perry Minasian）卻沒有把他交易出去，反而送走價值不高的雷神辛德賈德（Noah Syndergaard）和伊格列西亞斯（Raisel Iglesias），和未來有機會接替楚奧特守中外野的馬許（Brandon Marsh），卻沒補上最需要的投手即戰力，連未來可能成為球隊先發輪值前段班的潛力股都沒拿到。我們都知道天使老闆莫雷諾（Arte Moreno）的手伸進球團操作的程度極深，在他大徹大悟，把棒球決定交給專業人士之前，天使隊令人莫名其妙的舉動還不會停歇。

坦帕灣光芒

光芒隊以往都以積極的交易和季中補強著稱，這次不是沒有動作，但卻令人想不透他們的方向。光芒隊挖來了希瑞（Jose Siri）、裴洛塔（David Peralta）、牛棚投手沃克（Jeremy Walker）和克萊文傑（Garrett Cleavinger）。希瑞的中外野防守也許是頂級的，但他生涯僅僅3成75的長打率，光芒隊想用他來取代基爾邁爾（Kevin Kiermaier），但棒子比已經不怎麼樣的老基還差。裴洛塔已經高齡35歲，今年的預計WAR值頂多就是1.0，現在看起來就是個專打右投手的角落外野手。光芒隊現在最大的需求其實是捕手，第一號捕手祖尼諾（Mike Zunino）也整季報銷，第二號捕手梅西亞（Francisco Mejia）也在受傷，而且他今年的攻擊指數才6成88，更可怕的數字是48次三振，才2次保送，幾乎到了完全不選球的程度。他們沒有積極去向小熊網羅康崔拉斯（Willson Contreras），讓人不解，在競爭激烈的外卡爭奪戰中，光芒隊的地位很難不遭撼動。

芝加哥小熊

原本被認為一定是賣家的他們居然按兵不動，哈普（Ian Happ）首度入選明星隊，交易價值正值高峰，而全世界都認為康崔拉斯走定了，小熊球迷也在前一次主場告別作送別這位明星捕手，這下尷尬了，再回到瑞格利球場時，小熊要不要再起立鼓掌，歡迎康崔拉斯和哈普仍然是小熊一員？康崔拉斯今年約滿後，下一紙合約肯定是頂級薪水，重建中的小熊不可能願意負擔，難道就這樣看這位少見的大砲型捕手自行走人？一點東西都要不回來？小熊的操作很難理解。

科羅拉多洛磯

他們在國聯西區墊底，和季後賽幾乎篤定無緣，而且陣中一堆年過三十的老將，在今年的數字都還不錯，像是克隆（C.J. Cron）、小鷹俠（Jose Iglesias）、布萊克蒙（Charlie Blackmon）和克拉梅（Alex Colome），都是可交易的籌碼，卻一個都沒談成，而他們在八月二號的唯一動作，居然是和37歲的終結者巴德（Daniel Bard）續約兩年，這種無為而治，彷彿對目前的戰績十分滿意。

MLB專欄 洋基 教士 國民 紅人 光芒 小熊 Juan Soto 大谷翔平

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