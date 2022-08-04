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騎士強化後衛陣容 能否成功輔佐進擊的四巨人？

聯合新聞網／ 周汶昊 Wen-hao Chou
後衛葛蘭德(中)、中鋒艾倫(左)、大前鋒莫布里(右)是騎士上季場均得分前三多的球員，他們年輕有潛力，球技仍在進步中，在球隊持續補強的情況下，騎士團隊在新球季很有機會有爆發性的成長。 歐新社資料照片
後衛葛蘭德(中)、中鋒艾倫(左)、大前鋒莫布里(右)是騎士上季場均得分前三多的球員，他們年輕有潛力，球技仍在進步中，在球隊持續補強的情況下，騎士團隊在新球季很有機會有爆發性的成長。 歐新社資料照片

若要說上一季哪支球隊讓人有「驚鴻一瞥」的感覺，東區的騎士絕對是其中之一。季初他們靠著四巨人而聲名鵲起，更一度挺住了激烈的競爭，長期守在前段班的位置，但沒想到最終的結局竟然是連季後賽都沒打進去，匆匆結束了驚奇的一季。

這四名巨人除了上上球季交易來的艾倫（Jarrett Allen）、上個球季交易來的馬卡南（Lauri Markkanen）之外，還有自家新秀莫布里（Evan Mobley）和明星老將勒夫（Kevin Love）。前三人身高都超過211公分，他們聯手先發拿下了22勝，而最矮又最老的勒夫（203公分）則是改打替補，效率之高，讓他差一點拿下年度第六人。

東區上季打出驚喜表現的球隊其實並不少，像是一度搶佔排頭的公牛及巫師，或是強拉尾盤的暴龍。但騎士沒有像公牛那樣有著引人側目的季前補強，也不像巫師在季初一鳴驚人之後就一瀉千里，更不像暴龍在季末能夠打進季後賽。

與這三隊相較，騎士更為突出的地方在於打出了先發三塔的「高球陣型」，讓他們從聯盟一片小球風潮之中逆勢竄出；而騎士從選秀和交易之中獲得的正向紅利，也一併兌現成亮眼的戰績。

騎士隨時都能排出三塔陣容，面對目前流行的小球趨勢，他們在禁區的攻防常常能佔了不小的優勢。 歐新社資料照片
騎士隨時都能排出三塔陣容，面對目前流行的小球趨勢，他們在禁區的攻防常常能佔了不小的優勢。 歐新社資料照片

要知道騎士在季前完全不被看好，更被人質疑在大前鋒的位置囤積了太多人才，如果調配不當，不只排擠其他位置的新秀空間，還將浪費這些高大球員的天賦，更會把戰績給拖垮。

結果總教練比克斯塔夫（J. B. Bickerstaff）確實率隊打出了名堂，不只讓先發的莫布里差一點拿到新人王，也讓替補的勒夫打出回春表現，更把負責控球的葛蘭德（Darius Garland）給送進了生涯第一次的明星賽。

只可惜騎士的好景不常，層出不窮的傷病讓他們的風光就這麼「一瞥」而過。雖然四巨人之中的勒夫打出近七年最高的出賽紀錄（74場），但其他三人合計缺陣了61場比賽。至於後場的葛蘭德也有傷勢困擾，先發分衛的塞克斯頓（Collin Sexton）和替補控球的盧比歐（Ricky Rubio）更慘，分別只打了11場和34場比賽就整季報銷。

如果先發三塔能夠出賽更多場次，騎士四巨人能夠產生的綜效將會更高。而缺少了強大的後場搭配，也讓四巨人的進擊威力打了折扣。

騎士後衛塞克森(左)上季因傷只打11場，本季若能保持健康，並能像上上球季有場均24.3、投籃命中率47.5%的高水準演出，勢必能讓騎士有機會在東區再起。 歐新社資料照片
騎士後衛塞克森(左)上季因傷只打11場，本季若能保持健康，並能像上上球季有場均24.3、投籃命中率47.5%的高水準演出，勢必能讓騎士有機會在東區再起。 歐新社資料照片

畢竟塞克斯頓擁有場均20分以上的得分能力，若是他能上場，塞克斯頓的牽制力將讓四巨人獲得更大的進攻空間。若是盧比歐能夠打滿整季，除了他的傳導能力可以讓長人陣更有威脅性之外，還能有效分擔葛蘭德的控球壓力，騎士的戰績也不至於在季末失速。他們最終是被擠到東區第八，更在附加賽連吞兩敗而出局，連四季無緣季後賽。

而從今夏的操作來看，騎士打算沿用四巨人的勝利方程式，並且針對後場做補強，重新對季後賽發起衝擊。除了上季用盧比歐向溜馬換來的勒佛特（Caris LeVert）之外，騎士又重新簽回了傷癒的盧比歐，以新秀頂薪續約葛蘭德，並且給了塞克斯頓一份合格報價。

具有得分能力的勒佛特算是塞克斯頓的備胎人選，而盧比歐做為葛蘭德的替補，則能強化控球位置的深度。這四人若能正常出賽，下一季騎士的後場戰力將會相當豐沛。

老將魯比歐已快要32歲，速度與爆發力雖已不如以往，但他穿針引線、靈活傳球的功力還在，當騎士的替補後衛正好可與年輕的葛蘭德互補。 歐新社資料照片
老將魯比歐已快要32歲，速度與爆發力雖已不如以往，但他穿針引線、靈活傳球的功力還在，當騎士的替補後衛正好可與年輕的葛蘭德互補。 歐新社資料照片

至於長人部份，則是以低價簽來34歲的小洛培茲（Robin Lopez），取代老將戴維斯（Ed Davis）。雖然不是什麼驚人的操作，小洛培茲還比戴維斯老一歲，但213公分的小洛培茲仍有一定的身手和經驗，這也為騎士四巨人的戰力主架構加了一道保險。

如此看來，騎士將以同樣的四巨人體系，配合更強大的後場深度，期望能一舉重返季後賽。下季是勒夫合約的最後一年，也可能是四巨人聯手進擊的最後一季。如果騎士的運氣能好一點，將傷病因素的負面影響降到最低，他們在新球季的表現將不再只是驚鴻一瞥而已。

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